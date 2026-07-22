'मित्रांनीच मला बळीचा बकरा बनवलं', अभिजित दीपकेबद्दल विजेता दहीया पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलला; CJP तून काढल्याची कहाणी!

सीजेपीमधून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर विजेता दहिया यांनी प्रथमच संपूर्ण घडामोडींवर सविस्तर भूमिका मांडली आहे. एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांनीच आपल्याला "बळीचा बकरा" बनवल्याचा आरोप केला. आंदोलनाच्या काळात आपण सातत्याने सक्रिय होतो, मात्र काही व्हायरल झालेल्या घटनांनंतर अचानक संघटनेतून दूर राहण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे मानसिक धक्का बसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विजेता दहिया यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान अनेक सहकाऱ्यांकडून त्यांना आधाराचे फोन येत होते. अशाच वेळी अभिजित दीपके यांचा फोन आल्याने ते पाठिंबा देण्यासाठी संपर्क साधत असतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र फोनवर अभिजित दीपके आणि सौरभ दास दोघेही उपस्थित होते. त्यांनी "तू आता आंदोलनात किंवा CJP सोबत येऊ नकोस" असे सांगितल्याचा दावा विजेता यांनी केला. हा संवाद आपल्यासाठी अत्यंत धक्कादायक होता, असे त्यांनी नमूद केले.
सीजेपीतून काढून टाकल्यावर कसं वाटलं? असा प्रश्न मला सर्वजण विचारतायत. खरतर खूप वाईट वाटलं.21 दिवसात माझ्यासोबत मनुवाद्यांनी 2 प्रकार केले. अनेकांनी मला काळजीचे फोन केले. अचानक मला अभिजितचा फोन आला. आपण सोबत आहोत हे सांगण्यासाठी फोन केला असेल असे मला वाटले. पण अभिजित आणि सौरभ दास दोघे एकत्र होते. त्यांनी मला विजेता तू नको येऊस असे सांगितले. तुझे बर्गरचे प्रकरण खूप व्हायरल झाले. मी तर पूर्ण 2 दिवस तिथे होतो. आंदोलन सुरु होण्यापर्यंत मी तिथे होतो. आम्ही आंदोलनातपण सहभागी झाले. उपोषणाला बसलेले शितल, सौरभदेखील माझ्यासोबत होते. तू कचोरी खाल्लीस तेव्हाही व्हायरल झाला. तू ट्रकवर चढलास तेही व्हायरल झाले. पण मी प्रोपगंडा हाणून पाडत होतो. अशावेळी अचानक फोन आला आणि तुमच्या टीममेट्सनी बळीचा बकरा बनवल्याचे कळते. जे बोलणारे होते ते आंदोलक नव्हते तर मनुवादी नव्हते. प्रेमानंद माझ्यासाठी महाराज नाही, हे मी म्हटलं होतं, यामुळे मला ट्रोल केलं. पण मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे. पण यामुळे आंदोलनाला फायदा होतोय असे त्यांना वाटत असेल तर हे ठीक आहे, असेही विजेता दहीया म्हणाला.
विजेता दहिया यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान बर्गर खाल्ल्याचा व्हिडिओ आणि कचोरी खाल्ल्याचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. तसेच ट्रकवर चढल्याचाही व्हिडिओ चर्चेत आला. या सर्व घटनांमुळे आंदोलनाची प्रतिमा खराब होत असल्याचे सांगत त्यांना बाजूला राहण्यास सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र या घटनांमागे चुकीचा प्रचार होत असून आपण त्याला सातत्याने उत्तर देत होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आपण आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून सक्रिय सहभाग घेतल्याचा दावा विजेता यांनी केला. दोन दिवस आपण आंदोलनस्थळी उपस्थित होतो आणि आंदोलन सुरू झाल्यानंतरही सहभागी झालो, असे त्यांनी सांगितले. उपोषण करणारे शीतल आणि सौरभ दास यांच्यासोबत आपण सातत्याने काम केले होते. त्यामुळे अचानक आपल्यालाच दूर करण्याचा निर्णय का घेतला गेला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
विजेता दहियाने सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगबाबतही प्रतिक्रिया दिली. प्रेमानंद महाराजांविषयी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती, याची त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र आपल्या वैचारिक भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "मी जे मत मांडले ते माझे वैयक्तिक मत होते आणि आजही त्यावर ठाम आहे," असे ते म्हणाले.