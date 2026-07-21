/CJP कडून प्रवक्तेपदावरुन हटवल्यानंतर विजेता दहीयाची पहिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाला?

कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये पक्षाच्या प्रवक्त्या विजेता दहिया बर्गर खाताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला. आंदोलन, उपोषण आणि पक्षाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर CJP ने तातडीने निर्णय घेत विजेता दहिया यांना प्रवक्त्या पदावरून हटवले. या घटनेनंतर आंदोलनाची विश्वासार्हता, पक्षाची प्रतिमा आणि सोशल मीडियावरील माहितीच्या सत्यतेबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत विजेता दहिया बर्गर खात असल्याचा दावा करण्यात आला. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी आंदोलन आणि उपोषणाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाढता वाद लक्षात घेऊन CJP नेतृत्वाने प्रवक्त्या विजेता दहिया यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाने संघटनेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
हो मी बर्गर खाल्ला. मला भूक लागली म्हणून बर्गर खाल्ला. मागचे 48 तास मी धावपळीत होतो. त्यातले काही तासच मी झोप घेऊ शकलो. बर्गर खाण्यावरुन विनाकारण मला ट्रोल केलं जातंय. मला बर्गरवरुन प्रश्न विचारणारे शेतकरी आंदोलन, मणिपूर अशा विषयांवर सरकारला प्रश्न विचारत नाहीत. मी गेले 2 महिने येथे दिवसरात्र एक करुन काम करतोय. ही माझी नोकरी नाहीय. मी माझ्यापरिने देशसेवा करतोय, असे स्पष्टीकरण विजेता दहीयाने दिले आहे.
CJP ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सांगितले की, पक्षाची प्रतिमा आणि आंदोलनाची गंभीरता लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. आंदोलनाशी संबंधित प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने पक्षाच्या धोरणांचे आणि सार्वजनिक विश्वासाचे पालन करणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास संघटना आवश्यक ती पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही पक्षाने स्पष्ट केले.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली. काहींनी या व्हिडिओच्या आधारे आंदोलनावर टीका केली, तर काहींनी व्हिडिओचा संदर्भ, वेळ आणि सत्यता तपासल्याशिवाय निष्कर्ष काढू नयेत, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे या प्रकरणाने डिजिटल माध्यमांवरील माहितीच्या पडताळणीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला.
कोणत्याही मोठ्या आंदोलनात नेतृत्वाशी संबंधित वाद निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम जनतेच्या विश्वासावर होऊ शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा घटनांमुळे आंदोलनाच्या मूळ मागण्यांपेक्षा वादग्रस्त मुद्द्यांकडे अधिक लक्ष वेधले जाते. त्यामुळे संघटनांकडून अंतर्गत शिस्त आणि सार्वजनिक संवाद यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
दरम्यान, CJP च्या आंदोलनाला काही बॉलिवूड कलाकारांनी सोशल मीडियावरून पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, पारदर्शकता आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार याबाबत भूमिका मांडली. त्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा केवळ राजकीय पातळीवरच नव्हे, तर मनोरंजन क्षेत्र आणि सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आजच्या डिजिटल युगात एखादा व्हिडिओ किंवा पोस्ट काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी सोशल मीडियावरील प्रत्येक कृतीबाबत अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. तसेच व्हायरल होणाऱ्या कोणत्याही व्हिडिओची सत्यता, वेळ आणि संदर्भ तपासूनच निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे.