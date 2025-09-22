English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who is Amreen Sekhon: हिमाचल प्रदेशचे सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह हे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. ते पुन्हा एकदा विवाहबंधनात अडकले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 22, 2025, 10:02 PM IST
Vikramaditya Singh Love Story : पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देऊन हिमाचलचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी केलं दुसरं लग्न, 8 वर्षांची प्रेमकहाणी अन्...

Who is Amreen Sekhon : सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह हे हिमायलचे रॉयल हिरो आहेत. सहा वेळा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आणि काँग्रेस प्रमुख सिंह यांचे पुत्र आहेत. सध्या ते वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. विक्रमादित्य सिंह हे दुसऱ्यांदा विवाहबंधनात अडकले आहेत. त्यांनी जवळची मैत्रीण अमरीन सेखोसबोत लग्न केलं आहे. तर 24 सप्टेंबरला ते शिमलामधील हॉटेल मरीना इथे रिसेप्शन असणार आहे. (Vikramaditya Singh marriage Love Story amreen sekhon chandigarh)

विक्रमादित्य सिंहची वधू कोण आहे?

अमरीन एक प्राध्यापक असून तिने इंग्रजी आणि मानसशास्त्रात दुहेरी पदव्युत्तर पदवी आणि मानसशास्त्रात पीएचडी केली आहे. अमरीन पंजाब विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक आहे. अमरीन एका शीख कुटुंबातून असून तिच्या वडिलांचे नाव सरदार जोतिंदर सिंग सेखो आणि तिच्या आईचे नाव ओपिंदर कौर आहे. अमरीनने हार्वर्ड विद्यापीठातूनही शिक्षण घेतलंय. विक्रमादित्य सिंह - जोतिंदर सिंग सेखो हे गेल्या 7 - 8 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते. 

विक्रमादित्यचा राजकीय प्रवास

विक्रमादित्य सिंह यांचा जन्म 17 ऑक्टोबर 1989 रोजी झाला. ते त्यांच्या वडील वीरभद्र सिंह यांचा राजकीय वारसा पुढे चालवत आहेत. ते काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. ते सध्या शिमला ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्याकडे मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाची जबाबदारी आहे. 2024 मध्ये त्यांनी अभिनेत्री-राजकारणी कंगना राणौत यांना आव्हान देत मंडी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, पण निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

विक्रमादित्य सिंह यांचं पहिलं लग्न

विक्रमादित्य सिंह यांचे पहिलं लग्न 2019 मध्ये राजस्थानातील अमेत येथील राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत यांच्याशी झाले होते. पण, घरगुती मतभेदांमुळे हे नाते फार काळ टिकले नाही आणि नोव्हेंबर 2024 मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतरच त्यांनी अमरीनशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. राजकारणाव्यतिरिक्त, विक्रमादित्य यांना खेळातही रस आहे. तो राष्ट्रीय स्तरावरील ट्रॅप शूटर होता आणि 2007 मध्ये त्याने कांस्यपदक जिंकले. त्याने शिमला येथील बिशप स्कूल आणि दिल्ली विद्यापीठातील हंसराज कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केलं.

