/संपूर्ण देशात लागू झाली G RAM G योजना; मजुरांनी किती मजुरी मिळणार? मनरेगापेक्षा जास्त की कमी पैसे?

आजपासून देशभरात 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट अँड लाइव्हलीहूड मिशन (ग्रामीण) कायदा 2025' (VB-G RAM G) ही नवीन ग्रामीण रोजगार योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून, त्याची तुलना आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या 'मनरेगा'शी केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत मजुरांच्या दैनंदिन मजुरीतच वाढ करण्यात आलेली नाही, तर वर्षभरात उपलब्ध असलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. या योजनेबद्दल अधिक जाणून घ्या.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आता ग्रामीण मजुरांना मिळणारी सरासरी दैनिक मजुरी जवळपास 10 टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मनरेगा अंतर्गत देशभराती मजुरांनी किमान 298.8 रुपये दर दिवसाला मिळत होते. पण आता G RAM G योजनेअंतर्गत ही रक्कम वाढवून 327.4 रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच मजुरांना आता दर दिवसाच्या कामाच्या मोबदल्यात 28.6 रुपये जास्त मिळणार आहेत. देशभरातील सर्व 34 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे नवे दर लागू करण्यात आले आहेत.
या नवीन योजनेतील कायदेशीर चौकट ही सर्वात जमेची बाजू आहे. नवीन कायद्यानुसार, पात्र ग्रामीण कुटुंबांसाठीच्या वार्षिक रोजगार हमीची मर्यादा 100 दिवसांवरून वाढवून 125 दिवस करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कामगारांना आता 25 दिवस अधिकचं काम मिळणार आहे. शिवाय, सरकारने देशभरासाठी 300 रुपये प्रति दिवस इतका किमान वेतन दर निश्चित केला आहे. याचा अर्थ असा की, देशात कोठेही कोणत्याही कामगाराला 300 रुपयांपेक्षा कमी वेतन दिले जाऊ शकत नाही.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील 21 राज्यांमध्ये वेतन वाढवून ते 300 रुपये या नवीन किमान पातळीवर नेण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसाम यांसारख्या राज्यांमध्ये सध्याच्या वेतन दरांमध्ये 15 ते 25 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ होणार आहे. दरम्यान, ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली असून, तेथील वेतन दरांमध्ये सुमारे 24.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या बदलामुळे या राज्यांमधील मागास ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
ज्या राज्यांमध्ये मजुरीचे दर आधीच जास्त होते, तेथेही या योजनेअंतर्गत वाढ सुरूच ठेवण्यात आली आहे. आता नवीन दरांनंतर, हरियाणातील कामगारांना 409 रुपये, गोव्यात 406, केरळमध्ये 401 आणि सिक्कीमच्या डोंगराळ भागात सर्वाधिक 450 रुपये प्रतिदिन मिळतील. सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 95,692.31 कोटी रुपयांची मोठी अंतरिम रक्कम देखील जारी केली आहे.