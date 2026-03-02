English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • चुगली केली, गॉसिप केल्यास शिक्षा... आरोप पकडून देणाऱ्याला बक्षिस; भारतातलं हे गाव आहे कुठं?

चुगली केली, गॉसिप केल्यास शिक्षा... 'आरोप' पकडून देणाऱ्याला बक्षिस; भारतातलं 'हे' गाव आहे कुठं?

Gossip Villages in India : आपलं गाव सुंदर आणि स्वच्छ दिसण्यासाठी गावकरी प्रयत्नशील असतात. गावात वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. पण गावकरी विचारांनी समृद्ध होण्यासाठी, तंटामुक्त राहण्यासाठी भारतातील 'या'  गावात अनोखे नियम राबवले जातात. भारतातील कोणतं गावं आणि काय आहे यांचा अजब नियम. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 2, 2026, 04:20 PM IST
चुगली केली, गॉसिप केल्यास शिक्षा... 'आरोप' पकडून देणाऱ्याला बक्षिस; भारतातलं 'हे' गाव आहे कुठं?

चुगली किंवा चहाडी... हा शब्द अनेकदा मोठ्या वादांचे मूळ बनतो. परंतु बालोद जिल्ह्यातील मेडकी गावाने या समस्येवर एक अनोखा उपाय शोधला आहे. एका सर्वानुमते गाव बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की जर एखाद्याच्या चुगलीमुळे गावात वाद किंवा संघर्ष निर्माण झाला तर त्यांना 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. शिवाय, या गावाने पीक संरक्षणाबाबत कठोर तरतुदींसह अनेक गोष्टींसाठी दंडात्मक नियम स्थापित केले आहेत. चला या गावाच्या अनोख्या नियमांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीक संरक्षणासाठी कठोर नियम

चुगली करण्याव्यतिरिक्त, मेडकी गावाने काही महिन्यांपूर्वी कठोर पीक संरक्षण नियम देखील लागू केले होते. जर एखादा शेतकरी आपले गुरे मोकळे सोडतो आणि कोणाचे पीक खाताना आढळला तर प्रति गुरे 500 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. या नियमामुळे गुरे मोकळे सोडण्याच्या प्रथेला लक्षणीयरीत्या आळा बसला आहे. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे पिकांचे नुकसान कमी झाले आहे.

चुगली केल्यामुळे दोन गटात वाद 

गप्पाटप्पा मारण्याच्या मुद्द्याबाबत गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की चुगली करणारा अनेकदा पळून जातो, परंतु त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये अनेकदा तणाव आणि संघर्ष निर्माण होतो. हे रोखण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे. गावकऱ्यांच्या मते, काही दिवसांपूर्वी दोन पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला होता, ज्याचे मूळ चुगली किंवा चहाडी असल्याचे मानले जात होते. त्यानंतर, संपूर्ण गावाने एकमताने हा निर्णय घेतला. या निर्णयापासून गावात शांतता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण दिसून आले आहे.

दारु पिण्यावर कठोर नियम

इतकेच नाही तर गावाने सामाजिक सुधारणांच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. गावकरी धनराज साहू यांच्या मते, सुमारे चार वर्षांपूर्वी, गावात दारूच्या वाढत्या प्रमाणाला तोंड देण्यासाठी एक गट बैठक घेण्यात आली होती. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करताना आणि शिवीगाळ करताना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 5000 रुपये दंड, गावात दारू विकताना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 10000 रुपये दंड आणि दारूची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला 1000 रुपये बक्षीस देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

इतर गावांसमोर आदर्श 
गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नाही तर संपूर्ण समुदायाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की पूर्वी संवाद आणि विश्वास मजबूत होता, परंतु आता अफवांमुळे आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे गैरसमज वेगाने पसरतात. नवीन नियमामुळे गावात शांतता आणि सौहार्द पुनर्संचयित होण्याची अपेक्षा आहे. बालोद जिल्ह्यातील या अनोख्या निर्णयाने संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष वेधले आहे. आता, गप्पांवरील ही बंदी गावात किती काळ शांतता आणेल आणि हे मॉडेल इतर गावांसाठी एक आदर्श निर्माण करेल का हे पाहणे बाकी आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Chhattisgarh village rulesBalod village newspunishment for gossipinggossip fine villagestrict village rules

इतर बातम्या

सर्वत्र माजणार त्राहिमाम? 500 वर्षांपूर्वीच झालेलं 2026 च्य...

विश्व