चुगली केली, गॉसिप केल्यास शिक्षा... 'आरोप' पकडून देणाऱ्याला बक्षिस; भारतातलं 'हे' गाव आहे कुठं?

चुगली किंवा चहाडी... हा शब्द अनेकदा मोठ्या वादांचे मूळ बनतो. परंतु बालोद जिल्ह्यातील मेडकी गावाने या समस्येवर एक अनोखा उपाय शोधला आहे. एका सर्वानुमते गाव बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की जर एखाद्याच्या चुगलीमुळे गावात वाद किंवा संघर्ष निर्माण झाला तर त्यांना 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. शिवाय, या गावाने पीक संरक्षणाबाबत कठोर तरतुदींसह अनेक गोष्टींसाठी दंडात्मक नियम स्थापित केले आहेत. चला या गावाच्या अनोख्या नियमांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
चुगली करण्याव्यतिरिक्त, मेडकी गावाने काही महिन्यांपूर्वी कठोर पीक संरक्षण नियम देखील लागू केले होते. जर एखादा शेतकरी आपले गुरे मोकळे सोडतो आणि कोणाचे पीक खाताना आढळला तर प्रति गुरे 500 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. या नियमामुळे गुरे मोकळे सोडण्याच्या प्रथेला लक्षणीयरीत्या आळा बसला आहे. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे पिकांचे नुकसान कमी झाले आहे.
गप्पाटप्पा मारण्याच्या मुद्द्याबाबत गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की चुगली करणारा अनेकदा पळून जातो, परंतु त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये अनेकदा तणाव आणि संघर्ष निर्माण होतो. हे रोखण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे. गावकऱ्यांच्या मते, काही दिवसांपूर्वी दोन पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला होता, ज्याचे मूळ चुगली किंवा चहाडी असल्याचे मानले जात होते. त्यानंतर, संपूर्ण गावाने एकमताने हा निर्णय घेतला. या निर्णयापासून गावात शांतता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण दिसून आले आहे.
इतकेच नाही तर गावाने सामाजिक सुधारणांच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. गावकरी धनराज साहू यांच्या मते, सुमारे चार वर्षांपूर्वी, गावात दारूच्या वाढत्या प्रमाणाला तोंड देण्यासाठी एक गट बैठक घेण्यात आली होती. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करताना आणि शिवीगाळ करताना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 5000 रुपये दंड, गावात दारू विकताना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 10000 रुपये दंड आणि दारूची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला 1000 रुपये बक्षीस देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.
इतर गावांसमोर आदर्श
गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नाही तर संपूर्ण समुदायाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की पूर्वी संवाद आणि विश्वास मजबूत होता, परंतु आता अफवांमुळे आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे गैरसमज वेगाने पसरतात. नवीन नियमामुळे गावात शांतता आणि सौहार्द पुनर्संचयित होण्याची अपेक्षा आहे. बालोद जिल्ह्यातील या अनोख्या निर्णयाने संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष वेधले आहे. आता, गप्पांवरील ही बंदी गावात किती काळ शांतता आणेल आणि हे मॉडेल इतर गावांसाठी एक आदर्श निर्माण करेल का हे पाहणे बाकी आहे.