आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय! नीटपेपर फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातील 'त्या' व्यक्तीची हकालपट्टी

देशात नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन पेटलं आहे. अशातच शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी तब्बल 26 दिवसांनी उपोषण मागे घेतले. पण कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी देशभरात आंदोलन सुरु राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा देत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा दबाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशात शिक्षण मंत्रालयाने या प्रकरणात शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिव विनीत जोशी यांना पदावरून हटविण्यात आलं आहे. मंत्रिमंडळ आणि आस्थापना अधिकारी नियुक्ती समितीच्या सचिव मनीषा सक्सेना यांनी गुरुवारी उशिरा रात्री याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेपर लीक मामले में उदासीनता बरतने वाले शिक्षा सचिव को बदल दिया । पेपर लीक के गुनहगारों सहित शिथिलता या उदासीनता बरतने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी । मोदी गारंटी— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) July 23, 2026
उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिव विनीत जोशी यांच्यावर कारवाईनंतर या पदावर नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. नरेश पाल गंगवार हे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांतर्गत असलेल्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागात सचिव म्हणून काम करत होते. त्यापूर्वी त्यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम पाहिलं आहे. या विभागात त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण आणि घातक पदार्थ व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबी पाहिल्या होत्या.
गंगवार हे अभियंता असून त्यांनी रुरकी विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये बी.टेक., आयआयटी दिल्लीतून कम्युनिकेशन आणि रडार इंजिनिअरिंगमध्ये एम.टेक. आणि राजस्थान विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए. ही पदवी प्राप्त केलीय.