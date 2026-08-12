/Breaking News : विनोद तावडे आणि सुप्रिया सुळे यांचा एकत्र प्रवास, चर्चांना उधाण

नवी दिल्ली : भाजपचे खासदार विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एकाच गाडीत प्रवास केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
नवी दिल्ली येथे जलसंधारणासंदर्भात राज्यातील सर्व खासदारांची एक बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर भाजपचे दिल्लीतील महत्त्वाचे नेते विनोद तावडे आणि सुप्रिया सुळे यांचा एकाच वाहनातून प्रवास केल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विलिनीकरणाची चर्चा सुरू असताना ही भेट खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. शरद पवार हे एनडीएत सामील होतील का बाहेरून पाठिंबा देतील या संदर्भातही गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. काही दिंवसांपूर्वी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार जयंत पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच विमानातून प्रवास केला होता. त्यानंतर एकत्रीकरणासंदर्भाच्या चर्चांना उधाण आले होते.
त्यानंतर, सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांच्या लग्नाचे रिसेप्शन नवी दिल्ली झाले. त्यावेळीही भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी झाल्या. यात नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच बराच वेळ चर्चा केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागताला जयंत पाटील, राजेश टोपे आणि अनिल देशमुख उपस्थित होते. या लग्नाच्या रिसेप्शनमध्येही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
त्याच आज केंद्रीय जलसंधारण मंत्र्याच्या दालनात महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांची बैठक होती. त्या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळे आणि विनोद तावडे हे देखील उपस्थित होते. ही बैठक संपल्यानंतर दोघांनी आपआपल्या गाडीतून जाण्याऐवजी चर्चा करण्यासाठी एकाच गाडीतून प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही पडू लागले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाची आणि भाजपला पाठिब्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
एकत्रिकरण होणार की नाही याबाबत अजूनही दोन्ही पक्षांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून होणाऱ्या घडामोडीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एक धक्कादायक बातमी येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.