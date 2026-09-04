/एका गुन्ह्याचं CCTV तपासताना पोलीस हादरले! मध्यरात्री रस्त्यावर महिलेवर अत्याचाराचा प्रयत्न, पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय...; उजाडताच पोलिसांकडून कारवाई

रस्त्यावर एखाद्या महिलेचा लैंगिक छळ होण्याचा प्रयत्न होत असताना एखादी व्यक्ती तिच्या मदतीसाठी धावेल की नाही याबाबत शंका आहे. मात्र अशावेळी भटक्या श्वानाने मदतीला धाव घेत आरोपीला पळवून लावलं असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही ना. मात्र अशी घटना खरंच घडली असून तिचा पुरावाही उपलब्ध आहे. रस्त्यावर असलेल्या सीसीटीव्हीत ही अविश्वसनीय घटना कैद झाली आहे. यानंतर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, नेटकरी त्यावर कमेंट करत आहेत.
तमिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे, रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या एका महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. यावेळी तिथे रस्त्यावर फिरत असणाऱ्या भटक्या कुत्र्याने तिला वाचवलं. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. ही घटना गुरुवारी उशिरा अशोकपुरम भागातील रेल्वे ओव्हरब्रिजजवळ घडली. महिलेचं मानसिक आरोग्य ठीक नसल्याची माहिती आहे.
मानसिक स्थिती ठीक नसलेली ही महिला याच ठिकाणी वास्तव्य करते. तिच्यासोबत नेहमी तेथील दोन भटके कुत्रे असतात. ती रस्त्याच्या कडेला बसली असताना, मद्यधुंद अवस्थेतील एक तरुण तिच्याजवळ आला. सुरुवातीला त्याने कुत्र्यांना हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याने दगड मारून कुत्र्यांना पळवून लावले; मात्र तरीही ती कुत्रे त्या आरोपीवर भुंकतच राहिले.
Give this dogesh a medal!— Lala (@FabulasGuy) September 4, 2026
Coimbatore: Stray dogs came to a woman’s rescue and foiled an molestation attempt. pic.twitter.com/RHShiOIux2
आरोपीने महिलेला विचारले की ते कुत्रे तिचे आहेत का? असं आधी विचारलं. नंतर त्याने एका कुत्र्यावर दगड फेकला. कुत्रे काही पावले मागे सरकले, पण ते जवळच राहिले. त्यानंतर, त्याने महिलेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने मदतीसाठी आरडाओरडा सुरू करताच, एका कुत्र्याने त्वरित त्याच्यावर हल्ला केला. नंतर स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आरोपी तिथून पळून गेला. पण तरीही कुत्रा पाठलाग करत राहिला आणि त्याला पिटाळून लावले.
ही घटना मध्यरात्री घडली. महिलेने मदतीसाठी आरडाओरडा केला, तेव्हा मध्यराळची वेळ असल्याने तिथे कोणीही नव्हते. कुत्र्याने मदतीसाठी धाव घेतल्यानंतर आरोपीच्या पायाचा चावा घेतला आणि त्याला मागे ओढले. त्यानंतर आरोपी तिथून पळून गेला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कुत्रा आरोपीचा पाठलाग करतानाही दिसत आहे.
एका वेगळ्या तक्रारीचा तपास करत असताना ही घटना पोलिसांच्या निदर्शनास आली. संबंधित तक्रारीचा तपास करताना परिसरातील एका दुकानाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात होते. या तपासणीदरम्यान, आरोपी महिलेचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे फुटेज पोलिसांना दिसले. त्यानंतर पोलिसांनी या घटनेचा तपास करून आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.