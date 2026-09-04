Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /एका गुन्ह्याचं CCTV तपासताना पोलीस हादरले! मध्यरात्री रस्त्यावर महिलेवर अत्याचाराचा प्रयत्न, पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय...; उजाडताच पोलिसांकडून कारवाई

एका गुन्ह्याचं CCTV तपासताना पोलीस हादरले! मध्यरात्री रस्त्यावर महिलेवर अत्याचाराचा प्रयत्न, पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय...; उजाडताच पोलिसांकडून कारवाई

एका महिलेचा भररस्त्यावर लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना भटका कुत्रा तिच्या मदतीला धावले आणि आरोपीला पिटाळून लावल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:09 PM IST
एका गुन्ह्याचं CCTV तपासताना पोलीस हादरले! मध्यरात्री रस्त्यावर महिलेवर अत्याचाराचा प्रयत्न, पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय...; उजाडताच पोलिसांकडून कारवाई
Image Credit: भटक्या कुत्र्यांनी हाणून पाडला महिलेवरील अत्याचाराचा प्रयत्न

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'जैन धर्मीयांच्या पर्यूषण काळात 8 दिवस मांसविक्री बंद ठेवा', भाजप नगरसेवकाची प्रशासनाकडे मागणी; नवा वाद पेटणार?
2
3
4
5