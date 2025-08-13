English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Viral facebook Post: अशा पोस्ट 2024 आणि 2025 च्या सुरुवातीला देखील व्हायरल झाल्या. फरक एवढाच की यावेळी तो हिंदी, मराठीसह सर्व स्थानिक भाषांमध्ये भारतभर पसरत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 05:25 PM IST
Fact check:'मी माझी वैयक्तिक माहिती' फेसबुक यूजर्स का शेअर करतायत ही पोस्ट? काय आहे सत्य? तुमच्या सर्व मित्रांना आताच सांगा!
फेसबुक व्हायरल पोस्ट

Viral facebook Post: सध्या फेसबुकवर एक खास प्रकारची पोस्ट प्रत्येकाच्या वॉलवर दिसत आहे, जी गोपनीयतेशी संबंधित आहे. या पोस्टमध्ये लोक फेसबुकला त्यांचे फोटो किंवा वैयक्तिक माहिती वापरण्यास परवानगी नसल्याचे सांगत आहेत आणि इतरांना हा संदेश कॉपी-पेस्ट करून शेअर करण्यास सांगत आहेत. या व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा आहे की, जर तुम्ही असे केले नाही तर फेसबुकला तुमची माहिती वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. यामुळे हा संदेश झपाट्याने पसरत आहे. पण, खरोखर अशा पोस्टमुळे गोपनीयता वाचवता येते का? याचे उत्तर आहे, नाही! मग व्हायरल पोस्टचे सत्य काय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

अशी फेसबुक पोस्ट नवीन नाही. अशा पोस्ट 2024 आणि 2025 च्या सुरुवातीला देखील व्हायरल झाल्या. फरक एवढाच की यावेळी तो हिंदी, मराठीसह सर्व स्थानिक भाषांमध्ये भारतभर पसरत आहे. फेसबुक किंवा मेटाने असा कोणताही नियम जाहीर केलेला नाहीय. ज्यामुळे तुमच्या माहितीचा वापर होईल. ही पोस्ट पूर्णपणे अफवा आहे.

फेसबुकच्या अटी आणि शर्ती काय?

फेसबुकवर खाते तयार करताना प्रत्येक यूजर प्लॅटफॉर्मच्या अटी आणि शर्ती स्वीकारतो. यामध्ये फेसबुक कोणता डेटा गोळा करेल आणि त्याचा वापर कसा करेल हे स्पष्टपणे नमूद आहे. या अटी तुम्ही कधीही सेटिंग्जमधील ‘टर्म्स अँड कंडिशन्स’ विभागात वाचू शकता. कोणतीही पोस्ट या अटी रद्द करू शकत नाही.

फेसबुक कोणता डेटा गोळा करते?

फेसबुक तुमचे नाव, जन्मतारीख, ग्रुप्स, डिव्हाइसवरून अपलोड केलेले संपर्क, तुमच्या वापराच्या पद्धती, डिव्हाइस माहिती (जसे ऑपरेटिंग सिस्टीम, बॅटरी लेव्हल, नेटवर्क, ब्राउझर, स्थान) गोळा करते. यामुळे तुम्हाला काय आवडते किंवा कोणते फीचर्स वापरता हे समजते.

पोस्टमुळे गोपनीयता वाचत नाही

अशा संदेशांच्या कॉपी-पेस्टमुळे गोपनीयता वाचत नाही. फेसबुक तुमच्या डेटाचा वापर सेटिंग्जद्वारे नियंत्रित करू शकता, पण पोस्टमुळे नाही. उलट, अशा पोस्ट शेअर केल्याने तुम्ही हैकर्स आणि ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष्य बनू शकता.

लोकं उडवतायत खिल्ली 

ज्यांना या गोपनियतेच्या पोस्टबद्दल माहिती आहे, ते मजेशीर पोस्ट करुन इतरांची खिल्ली उडवतानाचा ट्रेण्डही सोशल मीडियात पाहायला मिळतोय. 

हैकर्ससाठी ‘रेकी’

अशा व्हायरल पोस्ट हैकर्स आणि ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांसाठी एक प्रकारची ‘रेकी’ असतात. यातून त्यांना समजते की कोण बिनचूक माहितीवर विश्वास ठेवतो. यामुळे तुमची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते आणि तुम्ही सायबर फसवणुकीचे बळी ठरू शकता, असे तज्ज्ञ सांगतात.

गोपनीयता कशी वाचवावी?

फेसबुकवर गोपनीयता वाचवण्यासाठी सेटिंग्जमध्ये जा. तुमचे पोस्ट, फोटो आणि प्रोफाइल माहिती कोण पाहू शकते हे ठरवा. ‘ऑफ-फेसबुक अ‍ॅक्टिव्हिटी’ बंद करा, जेणेकरून फेसबुक इतर वेबसाइट्स किंवा अ‍ॅप्सवरील तुमच्या हालचाली कमी ट्रॅक करेल. अविश्वसनीय थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्स काढा आणि जाहिरात प्राधान्ये नियंत्रित करा.

पूर्ण गोपनीयतेचा पर्याय

संवेदनशील माहिती किंवा स्थान शेअर करू नका. जर तुम्हाला पूर्ण गोपनीयता हवी असेल, तर फेसबुक खाते डिलीट करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, खाते डिलीट केल्यानंतरही काही डेटा फेसबुककडे राहू शकतो. म्हणून, पोस्ट करण्यापूर्वी विचार करा आणि सावध रहा

FAQ

प्रश्न: फेसबुकवर एकसारखा संदेश का व्हायरल होत आहे आणि त्याचा उद्देश काय आहे?

उत्तर: सध्या फेसबुकवर एक संदेश व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये लोक फेसबुकला त्यांचे फोटो किंवा वैयक्तिक माहिती वापरण्यास मनाई करत आहेत आणि इतरांना तो कॉपी-पेस्ट करून शेअर करण्यास सांगत आहेत. या संदेशात दावा आहे की, असे न केल्यास फेसबुकला तुमची माहिती वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. मात्र, हा दावा खोटा आहे आणि अशी कोणतीही पोस्ट गोपनीयता वाचवत नाही.

प्रश्न: अशा पोस्टमुळे खरोखर फेसबुकवर गोपनीयता वाचवता येते का?

उत्तर: नाही, अशा पोस्टमुळे गोपनीयता वाचवता येत नाही. फेसबुकवर खाते तयार करताना स्वीकारलेल्या अटी आणि शर्तींनुसार फेसबुक तुमचा डेटा गोळा करते. गोपनीयता वाचवण्यासाठी तुम्ही सेटिंग्जमध्ये जाऊन डेटा वापर नियंत्रित करू शकता, पण अशा पोस्टचा काहीही फायदा होत नाही.

प्रश्न: या व्हायरल संदेशामुळे काय धोके आहेत आणि गोपनीयता कशी वाचवावी?

उत्तर: अशा पोस्ट शेअर केल्याने तुम्ही हैकर्स आणि ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष्य बनू शकता, कारण त्यांना समजते की कोण बिनचूक माहितीवर विश्वास ठेवते. गोपनीयता वाचवण्यासाठी सेटिंग्जमध्ये जा, पोस्ट आणि फोटो कोण पाहू शकते हे ठरवा, ‘ऑफ-फेसबुक अ‍ॅक्टिव्हिटी’ बंद करा, अविश्वसनीय थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्स काढा आणि जाहिरात प्राधान्ये नियंत्रित करा. संवेदनशील माहिती शेअर करू नका.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

