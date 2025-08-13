Fact check:'मी माझी वैयक्तिक माहिती' फेसबुक यूजर्स का शेअर करतायत ही पोस्ट? काय आहे सत्य? तुमच्या सर्व मित्रांना आताच सांगा!

Viral facebook Post: सध्या फेसबुकवर एक खास प्रकारची पोस्ट प्रत्येकाच्या वॉलवर दिसत आहे, जी गोपनीयतेशी संबंधित आहे. या पोस्टमध्ये लोक फेसबुकला त्यांचे फोटो किंवा वैयक्तिक माहिती वापरण्यास परवानगी नसल्याचे सांगत आहेत आणि इतरांना हा संदेश कॉपी-पेस्ट करून शेअर करण्यास सांगत आहेत. या व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा आहे की, जर तुम्ही असे केले नाही तर फेसबुकला तुमची माहिती वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. यामुळे हा संदेश झपाट्याने पसरत आहे. पण, खरोखर अशा पोस्टमुळे गोपनीयता वाचवता येते का? याचे उत्तर आहे, नाही! मग व्हायरल पोस्टचे सत्य काय? सविस्तर जाणून घेऊया.
अशी फेसबुक पोस्ट नवीन नाही. अशा पोस्ट 2024 आणि 2025 च्या सुरुवातीला देखील व्हायरल झाल्या. फरक एवढाच की यावेळी तो हिंदी, मराठीसह सर्व स्थानिक भाषांमध्ये भारतभर पसरत आहे. फेसबुक किंवा मेटाने असा कोणताही नियम जाहीर केलेला नाहीय. ज्यामुळे तुमच्या माहितीचा वापर होईल. ही पोस्ट पूर्णपणे अफवा आहे.
फेसबुकवर खाते तयार करताना प्रत्येक यूजर प्लॅटफॉर्मच्या अटी आणि शर्ती स्वीकारतो. यामध्ये फेसबुक कोणता डेटा गोळा करेल आणि त्याचा वापर कसा करेल हे स्पष्टपणे नमूद आहे. या अटी तुम्ही कधीही सेटिंग्जमधील ‘टर्म्स अँड कंडिशन्स’ विभागात वाचू शकता. कोणतीही पोस्ट या अटी रद्द करू शकत नाही.
फेसबुक तुमचे नाव, जन्मतारीख, ग्रुप्स, डिव्हाइसवरून अपलोड केलेले संपर्क, तुमच्या वापराच्या पद्धती, डिव्हाइस माहिती (जसे ऑपरेटिंग सिस्टीम, बॅटरी लेव्हल, नेटवर्क, ब्राउझर, स्थान) गोळा करते. यामुळे तुम्हाला काय आवडते किंवा कोणते फीचर्स वापरता हे समजते.
अशा संदेशांच्या कॉपी-पेस्टमुळे गोपनीयता वाचत नाही. फेसबुक तुमच्या डेटाचा वापर सेटिंग्जद्वारे नियंत्रित करू शकता, पण पोस्टमुळे नाही. उलट, अशा पोस्ट शेअर केल्याने तुम्ही हैकर्स आणि ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष्य बनू शकता.
ज्यांना या गोपनियतेच्या पोस्टबद्दल माहिती आहे, ते मजेशीर पोस्ट करुन इतरांची खिल्ली उडवतानाचा ट्रेण्डही सोशल मीडियात पाहायला मिळतोय.
अशा व्हायरल पोस्ट हैकर्स आणि ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांसाठी एक प्रकारची ‘रेकी’ असतात. यातून त्यांना समजते की कोण बिनचूक माहितीवर विश्वास ठेवतो. यामुळे तुमची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते आणि तुम्ही सायबर फसवणुकीचे बळी ठरू शकता, असे तज्ज्ञ सांगतात.
फेसबुकवर गोपनीयता वाचवण्यासाठी सेटिंग्जमध्ये जा. तुमचे पोस्ट, फोटो आणि प्रोफाइल माहिती कोण पाहू शकते हे ठरवा. ‘ऑफ-फेसबुक अॅक्टिव्हिटी’ बंद करा, जेणेकरून फेसबुक इतर वेबसाइट्स किंवा अॅप्सवरील तुमच्या हालचाली कमी ट्रॅक करेल. अविश्वसनीय थर्ड-पार्टी अॅप्स काढा आणि जाहिरात प्राधान्ये नियंत्रित करा.
संवेदनशील माहिती किंवा स्थान शेअर करू नका. जर तुम्हाला पूर्ण गोपनीयता हवी असेल, तर फेसबुक खाते डिलीट करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, खाते डिलीट केल्यानंतरही काही डेटा फेसबुककडे राहू शकतो. म्हणून, पोस्ट करण्यापूर्वी विचार करा आणि सावध रहा
