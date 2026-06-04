'त्याचा हात माझ्या कुर्त्याच्या आत गेला, माझ्या मांडीवर...' व्हायरल तरुणीने सांगितला धक्कादायक प्रकार

Kanpur Crime: कानपूरमधील एका खासगी बँकेतील महिला कर्मचाऱ्याचा “ठाकूर हूँ मैं” हा व्हिडिओ काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे जातीय वक्तव्यांचा वाद निर्माण झाला होता. मात्र आता संबंधित महिला कर्मचारी आस्था सिंह हिने स्वतःची बाजू मांडत गंभीर आरोप केले आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार, व्हायरल झालेला व्हिडिओ अपूर्ण होता आणि त्यामागील खरी घटना वेगळी होती. तिने स्वत;सोबत घडलेला धक्कादायक प्रसंगही सांगितला आहे.
कानपूरमधील एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत काम करणारी आस्था सिंह एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आली होती. या व्हिडिओमध्ये ती संतापलेल्या अवस्थेत “ठाकूर हूँ मैं” असे बोलताना दिसत होती. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वेगाने पसरला आणि अनेकांनी त्यावर टीका केली. काहींनी याला जातीय अहंकाराचे प्रदर्शन म्हटले, तर काहींनी संपूर्ण घटना समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली.
वाद वाढल्यानंतर आस्था सिंहने स्पष्टीकरण देणारा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. तिच्या म्हणण्यानुसार, हा वाद कोणत्याही ग्राहकासोबत नव्हता. ही घटना जानेवारी महिन्यातील असून एका सहकारी महिला कर्मचाऱ्याच्या पतीसोबत झालेल्या वादातून निर्माण झाली होती. सोशल मीडियावर फक्त काही सेकंदांचा भाग व्हायरल झाल्याने संपूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला, असा तिचा दावा आहे.
आस्था सिंहने पुढे दावा केला की, वादाच्या वेळी संबंधित व्यक्तीने तिच्याशी अयोग्य वर्तन केले. तिच्या आरोपानुसार, त्या व्यक्तीने तिच्या शरीराला अनुचित स्पर्श केला आणि त्यामुळे ती संतापली. या प्रकारानंतर परिस्थिती चिघळली आणि दोघांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतरच व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील प्रसंग घडल्याचे तिने सांगितले आहे. पोलिसांकडे तक्रार करण्याचाही सल्ला तिला देण्यात आल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात दुसऱ्या बाजूनेही वेगळी भूमिका मांडण्यात आली आहे. संबंधित महिला कर्मचारी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी आस्था सिंहवर अपमानास्पद भाषा वापरणे, धमक्या देणे आणि जातीय ओळख पुढे करून दबाव टाकण्याचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका व्हिडिओपुरते मर्यादित न राहता दोन गटांमधील गंभीर वादात रूपांतरित झाले आहे. दोन्ही बाजूंनी आपापले दावे मांडल्याने सत्य समोर आणण्यासाठी अधिकृत चौकशी महत्त्वाची मानली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अपूर्ण माहितीच्या परिणामांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. काही सेकंदांच्या व्हिडिओवरून मत तयार करण्याऐवजी संपूर्ण घटना आणि सर्व संबंधित बाजू समजून घेणे आवश्यक असल्याचे अनेकांनी नमूद केले आहे. अद्याप सर्व आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नसल्याने तपास आणि अधिकृत निष्कर्षांनंतरच अंतिम सत्य स्पष्ट होऊ शकते.