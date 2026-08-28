/‘इथे कोणी हसतच नाही...’ म्हणत 10 मिनिटांत पहिल्याच दिवशी नोकरी सोडली; पुढे कंपनीने जे केलं त्याचा तुम्ही विचारही केला नसेल

नोकरीसाठी निवड झाल्यानंतर जॉइनिंगच्या दिवशीच एखाद्या उमेदवाराने ऑफर नाकारली तर आश्चर्य वाटणं साहजिक आहे. पण एका उमेदवाराने ऑफिसमध्ये पोहोचल्याच्या अवघ्या 10 मिनिटांत तिथलं वातावरण पाहून नोकरी न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ऑफिसमधील वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण आणि नकारात्मक वाटलं. विशेष म्हणजे, काही काळानंतर त्याच उमेदवाराला कंपनीने पुन्हा बोलावलं आणि पुढे त्याच्यावर HR विभागाची मोठी जबाबदारी सोपवली. दिल्लीतील उद्योजक अभिषेक अग्रवाल यांनी LinkedIn वर हा अनुभव शेअर केला आहे. त्यांच्या पोस्टची सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा होत आहे.
अभिषेक यांच्या माहितीनुसार, एका उमेदवाराची कंपनीत निवड होण्यापूर्वी जवळपास तीन आठवडे मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू होती. त्याचे चार राऊंड झाले. कौशल्य, अनुभव, पगार आणि ऑफर या सगळ्या गोष्टींवर चर्चा होऊन अखेर त्याची निवडही झाली. ज्या दिवशी त्याला कंपनीत रुजू व्हायचं होतं, त्या दिवशी तो वेळेवर ऑफिसमध्ये पोहोचला. मात्र, लॉबीमध्ये साधारण 10 मिनिटं बसल्यानंतर अभिषेक त्याचं स्वागत करण्यासाठी आले. त्यावेळी उमेदवाराने अचानक नोकरी स्वीकारण्यास नकार दिला.
अभिषेक यांनी त्याला शेवटच्या क्षणी निर्णय बदलण्याचं कारण विचारलं. उमेदवाराने कोणताही आडपडदा न ठेवता आपलं मत सांगितलं. त्याच्या मते, ऑफिसमध्ये काम करणारे लोक सतत तणावाखाली असल्यासारखे दिसत होते. कोणाच्याही चेहऱ्यावर आनंद किंवा हसू दिसत नव्हतं. एका मीटिंग रूममधून बाहेर येणारा कर्मचारीही त्याला खूप अस्वस्थ वाटला. उमेदवाराने अभिषेक यांचे आभार मानले, त्यांच्याशी हस्तांदोलन केलं आणि ऑफिसमधून निघून गेला. चार राऊंडच्या मुलाखतीनंतर निवड झालेला उमेदवार जॉइनिंगच्या दिवशीच का निघून गेला, हा प्रश्न अभिषेक यांच्या मनात राहिला.
उमेदवार गेल्यानंतर अभिषेक यांनी पहिल्यांदाच ऑफिसकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं. उमेदवार निघून गेल्यानंतर अभिषेक पुन्हा आपल्या कामाला लागले. मात्र, त्याने सांगितलेल्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यातून जात नव्हत्या. यानंतर त्यांनी स्वतःच्या ऑफिसकडे त्या उमेदवाराच्या नजरेतून पाहण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना अनेक गोष्टी जाणवू लागल्या. खिडकीजवळची झाडं कोमेजलेली होती. कॉमन लॉबीमध्ये फारशी वर्दळ नव्हती. कर्मचारी आपापल्या कामात व्यस्त होते, पण ऑफिसमध्ये उत्साह किंवा सकारात्मक ऊर्जा जाणवत नव्हती. काही क्षणांसाठी अभिषेक यांना जाणवलं की कर्मचारी जणू एखाद्या मशीनप्रमाणे फक्त काम करत आहेत. उमेदवाराने ऑफिसबद्दल केलेलं निरीक्षण पूर्णपणे चुकीचं नव्हतं, याची त्यांना जाणीव झाली. नोकरी नाकारलेल्या उमेदवारालाच पुन्हा बोलावलं इथून या संपूर्ण गोष्टीला वेगळंच वळण मिळालं. अभिषेक यांनी त्या उमेदवाराशी पुन्हा संपर्क साधला. यावेळी त्याला नोकरीची ऑफर स्वीकारण्यास सांगण्यासाठी नव्हे, तर एक वेगळी जबाबदारी देण्यासाठी बोलावण्यात आलं.
त्यांनी विचारलं की, ‘तुला आमच्या ऑफिसचं वातावरण सुधारण्यासाठी आमच्यासोबत काम करायला आवडेल का?’ उमेदवाराने ही संधी स्वीकारली आणि कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचा अनुभव तसेच वर्क कल्चर सुधारण्याच्या दिशेने काम सुरू केलं.
अभिषेक यांच्या दाव्यानुसार, पुढील तीन महिन्यांत कंपनीच्या वातावरणात मोठा बदल दिसून आला. कर्मचाऱ्यांची रिटेन्शन रेट तब्बल 70 टक्क्यांनी वाढली, तर कंपनीच्या विक्रीत जवळपास 30 टक्क्यांची वाढ झाली. याशिवाय Glassdoor वरील कंपनीच्या रेटिंगमध्येही सुधारणा झाली. या कामाचा परिणाम पाहून कंपनीने त्या उमेदवाराला आणखी मोठी जबाबदारी दिली. साधारण एका वर्षाच्या आत त्याची Chief People Officer म्हणजेच CPO (HR Head) म्हणून पदोन्नती करण्यात आली. ज्या व्यक्तीने पहिल्याच दिवशी ऑफिसचं वातावरण पाहून नोकरी नाकारली होती, तीच व्यक्ती पुढे कंपनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापन आणि वर्क कल्चरची जबाबदारी सांभाळू लागली.
अभिषेक यांनी या प्रसंगातून कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. हायरिंग करताना कंपन्या उमेदवाराच्या कौशल्यापासून अनुभवापर्यंत, कम्युनिकेशनपासून काम करण्याच्या क्षमतेपर्यंत अनेक गोष्टी तपासतात. मात्र, या प्रक्रियेत एक गोष्ट अनेकदा विसरली जाते की, उमेदवारही कंपनीची परीक्षा घेत असतो. इंटरव्ह्यू किंवा ऑफिस व्हिजिटदरम्यान उमेदवार कर्मचाऱ्यांचं वर्तन, ऑफिसमधील वातावरण, बॉसची वागणूक आणि काम करण्याची पद्धत यांचं बारकाईने निरीक्षण करत असतो. कधी कधी कंपनीची हीच प्रतिमा एखाद्या उमेदवाराला नोकरी स्वीकारायची की ऑफर नाकारायची, याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडते.
अभिषेक यांच्या पोस्टवर अनेकांनी आपल्या ऑफिसमधील अनुभव शेअर केले. अनेक युजर्सनी मान्य केलं की कामाचं वातावरण कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर आणि कंपनीत टिकून राहण्यावर मोठा परिणाम करतं. एका युजरने म्हटलं की, सोशल मीडियावर अशा कथा प्रेरणादायी वाटतात; मात्र प्रत्यक्षात एखाद्या व्यक्तीने ऑफिस कल्चर बदलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला अनेकदा विरोधाचा सामना करावा लागतो. काही युजर्सनी मॅनेजर्सच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. कर्मचाऱ्यांना टीमचा भाग मानण्याऐवजी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव टाकणारे वरिष्ठ अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात, असं त्यांनी नमूद केलं. तर एका युजरच्या मते, कर्मचारी किंवा उमेदवाराने कंपनीतील एखादी कमतरता दाखवून दिली तर त्याच्यावर लगेच बचावात्मक भूमिका घेण्याऐवजी कंपनीने त्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहायला हवं.
या संपूर्ण घटनेतून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते की, कंपनीत चांगलं वर्क कल्चर असणं हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या समाधानासाठी नाही, तर योग्य टॅलेंट आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचं आहे.