Viral News : ...म्हणून 15 वर्ष लव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर त्याने 3 प्रेयसींसोबत एकाच मंडपात केलं लग्न, विवाहला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही?

Viral News : मध्य प्रदेशातील अलीराजपूर जिल्ह्यातील नानपूर गावातील एक आश्चर्यकारक बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. समर्थ मौर्य या व्यक्तीच्या लग्नाची सर्वात जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारणही तसंच आहे, या समरथने एक नाही दोन नाही तीन प्रेयसीसोबत एकाच मंडपात लग्न केलं. विशेष म्हणजे लव्ह इन रिलेशनशिपनंतर त्यांनी लग्न केलं आहे. तसंच या लग्नाला समाजात कायदेशीररित्या वैध मानलं गेलं आहे. एक या लग्नात या चौघांची सहा मुलंहीदेखील सहभागी होते.
खरंतर या लग्नामुळे परंपरा, समाज आणि नातेसंबंधांच्या अनेक पैलूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं असून सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.
नानपूर गावातील समरथ हे माजी सरपंच होते. त्यांनी एकाच मंडपात आदिवासी परंपरेनुसार तीन प्रेयसींसोबत लग्न केलं. या लग्नासाठी शेकडो लोकांनी हजेरी लावली होती. समर्थ मौर्यने 2003 मध्ये त्यांच्या पहिल्या प्रेयसीसोबत साखरपुडा झाला होता. तर इतर दोन गर्लफ्रेन्ड लव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये 15 वर्षांपासून सोबत राहत होत्या. आता यानंतर या चौघांनी एकाच मंडपात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
या चौघांनी 15 वर्षांनंतर लव्ह इन रिलेशनशिप राहत असतानाही लग्नाचा निर्णय का घेतला. यामागे त्यांनी कारण सांगितलं आहे. तर ते सांगतात की, त्यांच्या मुलांना समाजात टोमणे ऐकावे लागत होते. त्यांना स्वत:ची ओळख मिळावी म्हणून त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. दुसरं कारण असं की, आदिवासी समाजात कोणत्याही शुभ कार्यात सहभागी होण्यासाठी लग्न करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून त्यांनी लग्न केलं.
या अनोख्या विवाहामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय. सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे या लग्नाला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. एकाच वेळी तीन महिलांशी लग्न करणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही, हा प्रश्न विचारला जातोय. अहवालानुसार, भारतीय संविधानाचे कलम 342 आदिवासी समुदायांच्या परंपरा आणि चालीरीतींचे संरक्षण आहे. त्यामुळे, त्या समाजात असे विवाह वैध मानले गेले आहे. म्हणूनच, समर्थ मौर्याचा विवाह बेकायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
(Disclaimer : ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका कथेवर आधारित आहे. झी न्यूज याच्या सत्यतेची किंवा अचूकतेची पुष्टी करत नाही.)