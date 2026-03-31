Viral News : ...म्हणून 15 वर्ष लव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर त्याने 3 प्रेयसींसोबत एकाच मंडपात केलं लग्न, विवाहला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही?

Viral News :  सोशल मीडियावर लग्नाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यात एक व्यक्ती त्याच्या तीन प्रेयसींसोबत एकाच मंडपात लग्न केलंय. विशेष म्हणजे हे लग्न कायदेशीररित्या वैध होतं. काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 12:43 PM IST
Viral News : मध्य प्रदेशातील अलीराजपूर जिल्ह्यातील नानपूर गावातील एक आश्चर्यकारक बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. समर्थ मौर्य या व्यक्तीच्या लग्नाची सर्वात जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारणही तसंच आहे, या समरथने एक नाही दोन नाही तीन प्रेयसीसोबत एकाच मंडपात लग्न केलं. विशेष म्हणजे लव्ह इन रिलेशनशिपनंतर त्यांनी लग्न केलं आहे. तसंच या लग्नाला समाजात कायदेशीररित्या वैध मानलं गेलं आहे. एक या लग्नात या चौघांची सहा मुलंहीदेखील सहभागी होते. 

खरंतर या लग्नामुळे परंपरा, समाज आणि नातेसंबंधांच्या अनेक पैलूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं असून सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. 

अजब लग्नाची गजब कहाणी!

नानपूर गावातील समरथ हे माजी सरपंच होते. त्यांनी एकाच मंडपात आदिवासी परंपरेनुसार तीन प्रेयसींसोबत लग्न केलं. या लग्नासाठी शेकडो लोकांनी हजेरी लावली होती. समर्थ मौर्यने 2003 मध्ये त्यांच्या पहिल्या प्रेयसीसोबत साखरपुडा झाला होता. तर इतर दोन गर्लफ्रेन्ड लव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये 15 वर्षांपासून सोबत राहत होत्या. आता यानंतर या चौघांनी एकाच मंडपात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

या चौघांनी 15 वर्षांनंतर लव्ह इन रिलेशनशिप राहत असतानाही लग्नाचा निर्णय का घेतला. यामागे त्यांनी कारण सांगितलं आहे. तर ते सांगतात की, त्यांच्या मुलांना समाजात टोमणे ऐकावे लागत होते. त्यांना स्वत:ची ओळख मिळावी म्हणून त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. दुसरं कारण असं की, आदिवासी समाजात कोणत्याही शुभ कार्यात सहभागी होण्यासाठी लग्न करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून त्यांनी लग्न केलं.

 

हेसुद्धा वाचा - Airtel चा Jio ला मोठा धक्का! लॉन्च केलं सर्वात स्वस्त Plan; स्वस्त दरात OTT आणि IPL चा घ्या आनंद

या लग्नाला समाजात कायदेशीर मान्यता?

या अनोख्या विवाहामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय. सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे या लग्नाला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. एकाच वेळी तीन महिलांशी लग्न करणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही, हा प्रश्न विचारला जातोय. अहवालानुसार, भारतीय संविधानाचे कलम 342 आदिवासी समुदायांच्या परंपरा आणि चालीरीतींचे संरक्षण आहे. त्यामुळे, त्या समाजात असे विवाह वैध मानले गेले आहे. म्हणूनच, समर्थ मौर्याचा विवाह बेकायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. 

(Disclaimer : ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका कथेवर आधारित आहे. झी न्यूज याच्या सत्यतेची किंवा अचूकतेची पुष्टी करत नाही.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

मोठी दुर्घटना! शीतला माता मंदिरात चेंगराचेंगरी, 8 महिलांचा...

भारत