अरेच्चा! अधिकारी महिलेनं 12 वर्षांनी लहान प्रियकराचा केला सौदा; Boyfriendच्या पत्नीचा दिली 'इतकी' ऑफर...

Marathi News
  भारत
Bhopal Judaai Movie Real Life Story: एखादा चित्रपट प्रत्यक्ष घटनेवर आधारित असतो. मात्र एखादी घटना चित्रपटावर आधारित असल्याचं तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? अशी घटना प्रत्यक्षात घडलीये आणि साऱ्या देशाचं लक्ष या घटनेनं वेधलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 14, 2026, 02:41 PM IST
Bhopal Judaai Type Real Story: कोणतीही कलाकृती किंवा चित्रपट (चरित्रपर सिनेमा वगळता) सादर करण्यापूर्वी त्याच्या कथानकाला अनुसरून एक टीप दिली जाते. सदर कलाकृती पूर्णपणे काल्पनिक असून, वास्तवाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, ही ओळ Desclaimer मध्ये सर्वांचच लक्ष वेधते. पण, याच काल्पनिक कलाकृतीचा संदर्भ प्रत्यक्ष जीवनात आढळला तर? जरा वेगळंच वाटेल ना? भुवया उंचावतील, वगैरे वगैरे.... पण, प्रत्यक्षात अशी घटना घडली आहे आणि सध्या देशभरात या घटनेची चर्चासुद्धा सुरू आहे. 

विश्वास बसत नाहीये? पाहा काय घडलं...

मध्य प्रदेशची राजधानी असणाऱ्या भोपाळमधील कुटुंब न्यायालयात नुकतंच एक विचित्र प्रकरण समोर आलं ज्यामुळं एकाएकी 90 च्या दशकातील लोकप्रिय 'जुदाई' चित्रपटाची चर्चा सुरू झाली. नाती, पैसा आणि भावनांची गुंतागुंत याभोवती हे प्रकरण फिरत असून, यामध्ये एका कुटुंबानं आपणहून या नात्यातून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. बरं, यामध्ये एक प्रचंड मोठा आर्थिक व्यवहारही कायद्याच्या चौकटीत राहून झाला, ज्यामुळं सर्वाच्याच नजरा या प्रकरणाकडे वळल्या. 

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या 42 वर्षीय अधिकाऱ्यांशी संबंधित असून, आपल्या सहकाऱ्यासोबत असणाऱ्या प्रेमसंबंधांमुळं ते चर्चेत आलं. कारण, सहकारी त्यांच्याहून वयानं 12 वर्षे मोठ्या असल्याचं म्हटलं गेलं. म्हणजेच त्यांचं महिला अधिकाऱ्यांचं वय आहे 54 वर्षे. महिला अधिकारी आणि सोबतच्या कर्मचाऱ्यासोबतचं प्रेमाचं नातं दिवसागणिक आणखी दृढ झालं आणि अधिकाऱ्याचं कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. पत्नी आणि दोन मुलींसोबतच्या नात्यात दुरावा आला, दर दिवशी भांडणं होऊ लागली, घरातलं वातावरण बिघडून कुटुंबकलहानं डोकं वर काढलं. 

हेसुद्धा वाचा : MHADA मुळं कमी पगार असणाऱ्यांनाही मुंबईत मिळणार हक्काचं घर; 5000 घरांच्या सोडतीत अनेकांना सुवर्णसंधी

 

रोजच्या भांडणाचा परिणाम या कर्मचाऱ्याच्या मुलींवर पला. आई- वडिलांमधील वादामुळं त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडण्यास सुरुवात झाली. मात्र, 16 वर्षांच्या मोठ्या मुलीनं हा वाद थेट न्यायालयात नेला. न्यायालयीन समुपदेशनादरम्यान आपण पत्नीसोबतच्या नात्यात आनंदी नसल्याचं पतीनं स्पष्ट करत आपल्या महिला सहकाऱ्यासमवेत मानसिक शांतता मिळत असल्याचंही यादरन्यान सांगितलं. इथंच एका नात्यात सारंकाही संपल्याचं अधोरेखित झालं आणि पत्नीनं एक व्यावहारिक मार्ग निवडला. 

पत्नीनं घेतला मोठा निर्णय 

मुलींच्या भविष्यासाठी आणि आपल्या उदरनिर्वाहासाठी महिलेनं चांगलं ड्युप्लेक्स घर, 27 लाख रुपये रोकड अशी मागणी केली. मुलींचं भविष्य आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी ही मागणी करण्यात आली. आश्चर्याची बाब म्हणजे पतीच्या प्रेयसीनं या अटी स्वीकारल्या. आपल्यामुळं कोणत्याही कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये असं आपल्याला वाटतं असं म्हणत महिलेनं प्रियकरासाठी आपल्याकडे असणारी मोठी रक्कम पुढे केली. 

नात्यांमध्ये असा दुरावा येणं म्हणजे... समुपदेशक काय म्हणतात?

समुपदेशकांच्या मते जेव्हा एखाद्या नात्यात भावना कमी होतात तेव्हा फक्त तणाव उरतो. अशा स्थितीत बळजबरीनं एकत्र राहण्यापेक्षा परस्पर सामंजस्यानं विभक्त होणं हाच एकमेव योग्य पर्याय असतो. वरील प्रकरणामध्येसुद्धा दोन्ही पक्षांनी समजुतदारपणा दाखवत असाच मार्ग निवडला. समाजात या प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली, किंबहुना काहींनी हा पूर्णपणे व्यावहारिक निर्णय असल्याचं म्हटलं. 

