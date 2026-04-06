Viral News : 25 वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेनुसार बेपत्ता झालेल्या नवरदेवाचं काही बरंवाईट झालं, असाच अनेकांचा समज झाला. लग्नानंतर काही वर्षांनी तो नसल्यानं दीराशीच वधूचं लग्न झालं आणि...   

सायली पाटील | Updated: Apr 6, 2026, 11:52 AM IST
पती नाही तो देवर सही! म्हणत सासूनं दीराशी लावलं लग्न; 25 वर्षांनंतर परतला बेपत्ता नवरा आणि...
Viral News : देशभरात दर दिवशी काही अशा घटना घडतात ज्या डोकं चक्रावून सोडतात. वास्त समोर येताच या घटनांमुळं अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकते तर, कोणाच्या आयुष्यालाच कलाटणी मिळते. अशीच घटना घडली आहे उत्तर प्रदेशातील बिजनौर इथं. जिथं नटहौर परिसरातील पोलिसांनी एका बेपत्ता व्यक्तीची त्याच्या कुटुंबाशी भेट घडवून आणली आहे. 25 वर्षांपासून बेपत्ता असणारी ही व्यक्ती समोर आल्यामुळं कुटुंबीयांसह या व्यक्तीच्या पत्नीलासुद्धा धक्का बसला आहे. कारण, दरम्यानच्या काळात बऱ्याच गोष्टी बदललल्या आहेत. 

घटनाक्रम डोकं चक्रावून सोडणारा... 

साधारण तीन दिवसांपूर्वी नटहौरमधील नया बाजार परिसरात एक जीर्ण, फाटलेले कपडे घातलेली, मध्यमवयीन व्यक्ती फिरताना अनेकांनी पाहिली. वाढलेली दाढी, विचित्र रुप पाहता या व्यक्तीचं तिथंच घुटमळणं पाहून स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. जेव्हा पोलिसांनी या व्यक्तीला विश्वासात घेत सर्व चौकशी केली, तेव्हा त्यानं मोडक्या तोडक्या शब्दांत आपली ओळख सांगितली. आपलं नाव हंसा सिंग आणि आपलं घर पंजाबच्या कपूरथळा जिल्ह्यातील शिवदयालवाला या गावात असल्याचं सांगितलं. 

पोलिसांनी तातडीनं गुगल आणि पंजाबमधील सूत्रांच्या मदतीनं धागेदोरे जोडले आणि पंजाब पोलिसांशी संपर्क साधला. 72 तासांच्या आतमध्ये हंसा सिंगचा भाऊ आणि गावचे सरपंच नटहौर इथं पोहोचले. सुरुवातीला तर, भाऊसुद्धा भावाला ओळखू शकला नाही. मात्र, जेव्हा हंसानं बालपणीच्या आठवणी सांगितल्या, नावं सांगितली तेव्हा तिथं असणाऱ्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. 

आनंद आणि द्विधा मनस्थिती... 

हंसा सिंग सापडल्याचा आनंद कुटुंबीयांना झालाच, मात्र यातून एक मोठा पेचसुद्धा उभा राहिला. कारण, हंसाच्या लग्नानंतर दोन वर्षांनीच तो बेपत्ता झाला होता. ज्यानंतर नातेवाईकांनी तीन वर्षे वाट पाहिली आणि शेवटी हंसाचं बरंवाईट झाल्याचाच त्यांचा समज झाला. अखेर त्याला मृत समजून पत्नी विमला देवीचं लग्न हंसाचा धाकटा भाऊ सुखा सिंह याच्याशी लावलं. मागील 22 वर्षांपासून विमला देवीनं तेव्हाचा दीर आणि आताचा पती, सुखा सिंग याच्यासोबत संसार केला. त्यांना या नात्यातून तीन मुलंसुद्धा आहेत, इतकंच नव्हे तर एका मुलीचं लग्नही झालं आहे. अशा स्थितीत आता पहिला पती परतल्यामुळं विमलानं आनंद साजरा करायचा की कुटुंबाकडे पाहायला असाच पेच पडला आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

