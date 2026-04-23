Viral Video : पाकिस्तानातील हिंदू लग्नसमारंभांमध्ये कशी असते जेवणाची पंगत? पदार्थ पाहून भूक लागेल...

Viral Video : पाकिस्तान हे मुस्लिम बहुल राष्ट्र असलं तरीही या देशात हिंदू लोकसंख्यासुद्धा असून, तिथं हा समुदाय हिंदू चालीरिती आणि रुढी परंपरांचं पालनही करतो. आता पाकिस्तानातील हिंदूंचं आयुष्य कसं असेल, त्यांचं राहणीमान आणि त्यांचे सणवार नेमके कसे असतील? हा प्रश्न कुतूहलापोटी अनेकांनाच पडतो. याच प्रश्नाचं उच्चर देणारा एक व्हिडीओ नुकताच समोर आला आहे. इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून एका अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आलेल्या या व्हिडीओला बरेच व्ह्यूज आणि लाईकही मिळाले आहेत. या व्हिडीओमध्ये पाकिस्तानातील हिंदू समारंभांमध्ये नेमकी कशी रंगत असते, कोणत्या पदार्थांची मेजवानी असते हेत पाहायला मिळत आहे.
शहरी नव्हे तर, काहीशा ग्रामीण पाकिस्तानातील हा विवाहसोहळा असल्याचं व्हिडीओतून लक्षात येत आहे. ज्यामध्ये चक्क जेवणाची पंगत पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानमध्येच राहणाऱ्या एका हिंदू तरुणानं हा व्हिडीओ शेअर केला असून, तिथं लग्नसोहळा नेमका कसा असतो याचं चित्र सर्वांसमोर आणलं. प्रथमदर्शी हा सोहळा अगदी साधेपणानं पार पडत असल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं जेवणाची व्यवस्था एकाच ठिकाणी भारतीय बैठक पद्धतीनं होती.
भारतामध्ये हल्ली जेवण हे बुफे पद्धतीनं दिलं जातं. जिथं पाहुणे त्यांना हवे ते पदार्थ हव्या तितक्या प्रमाणात घेऊ शकतात. मात्र, पाकिस्तानच्या या हिंदू विवाहसोहळ्यातील लग्नसमारंभात मात्र जेवणाची पंगत ही भारताच्या काश्मीरमधील विवाहसोहळ्यांत दिल्या जाणाऱ्या वाझवांच्या जवळ जाणारी असल्याचं दिसून आलं. ज्यामध्ये पाचसहा जणांचे तीन ते चार गट एकाच वेळी जेवतील अशा पद्धतीनं विविध थाळ्यांमध्ये जेवणाचे पदार्थ रचून ठेवल्याचं दिसून आलं.
आता पाकिस्तानमध्ये हिंदू लग्नांमध्ये नेमके कोणते पदार्थ असतात? हाच प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर या व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार या लग्नसोहळ्यात डाळ, भात, भाजी, चपाती असे पदार्थ होते. सोयाबिनची भाजी, बिर्याणी असे पदार्थ आणि त्यांचा साधेपणा पाहणाऱ्यांची भूक वाढवून जाताना दिसले. लग्नसमारंभांमध्ये कोणत्याही फॅन्सी पदार्थांची हजेरी नव्हती. उलटपक्षी अतिशय साधेपणानं इथं जेवणाची लज्जत वाढवण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राहिला मुद्दा पूजाविधी आणि परंपरांचा तर, भारताप्रमाणंच पाकिस्तानातील हिंदूसुद्धा धार्मिक विधी, पूजाअर्चा भक्तिभावानं पार पाडतात. मात्र, त्यातही साधेपणा असतो. अनावश्यक कार्यक्रमांची रेलचेल इथं कमीच असते. हा साधेपणा आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक स्थितीमुळं येतो असं अनेकांचं मत. सोशल मीडियावर सध्या हा लग्नसोहळ्याचा व्हिडीओ बराच व्हायरल होत असून, तुमच्याही एखाद्या सोशल मीडिया वॉलवर आलाच असेल.