English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Viral Video : सोशल मीडियामुळं जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यावरील माहिती अगदी कुठंही, कोणत्याही क्षणी मिळवता येते. अशीच माहिती, किंबहुना कुतूहल निर्माण करणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 23, 2026, 11:50 AM IST
Viral Video : पाकिस्तानातील हिंदू लग्नसमारंभांमध्ये कशी असते जेवणाची पंगत? पदार्थ पाहून भूक लागेल...
(AI Photo)/ viral news Glimpse into Hindu Weddings in Pakistan food menu left netizens amazed

Viral Video : पाकिस्तान हे मुस्लिम बहुल राष्ट्र असलं तरीही या देशात हिंदू लोकसंख्यासुद्धा असून, तिथं हा समुदाय हिंदू चालीरिती आणि रुढी परंपरांचं पालनही करतो. आता पाकिस्तानातील हिंदूंचं आयुष्य कसं असेल, त्यांचं राहणीमान आणि त्यांचे सणवार नेमके कसे असतील? हा प्रश्न कुतूहलापोटी अनेकांनाच पडतो. याच प्रश्नाचं उच्चर देणारा एक व्हिडीओ नुकताच समोर आला आहे. इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून एका अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आलेल्या या व्हिडीओला बरेच व्ह्यूज आणि लाईकही मिळाले आहेत. या व्हिडीओमध्ये पाकिस्तानातील हिंदू समारंभांमध्ये नेमकी कशी रंगत असते, कोणत्या पदार्थांची मेजवानी असते हेत पाहायला मिळत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शहरी नव्हे तर, काहीशा ग्रामीण पाकिस्तानातील हा विवाहसोहळा असल्याचं व्हिडीओतून लक्षात येत आहे. ज्यामध्ये चक्क जेवणाची पंगत पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानमध्येच राहणाऱ्या एका हिंदू तरुणानं हा व्हिडीओ शेअर केला असून, तिथं लग्नसोहळा नेमका कसा असतो याचं चित्र सर्वांसमोर आणलं. प्रथमदर्शी हा सोहळा अगदी साधेपणानं पार पडत असल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं जेवणाची व्यवस्था एकाच ठिकाणी भारतीय बैठक पद्धतीनं होती. 

भारतामध्ये हल्ली जेवण हे बुफे पद्धतीनं दिलं जातं. जिथं पाहुणे त्यांना हवे ते पदार्थ हव्या तितक्या प्रमाणात घेऊ शकतात. मात्र, पाकिस्तानच्या या हिंदू विवाहसोहळ्यातील लग्नसमारंभात मात्र जेवणाची पंगत ही भारताच्या काश्मीरमधील विवाहसोहळ्यांत दिल्या जाणाऱ्या वाझवांच्या जवळ जाणारी असल्याचं दिसून आलं. ज्यामध्ये पाचसहा जणांचे तीन ते चार गट एकाच वेळी जेवतील अशा पद्धतीनं विविध थाळ्यांमध्ये जेवणाचे पदार्थ रचून ठेवल्याचं दिसून आलं. 

लग्नसोहळ्यात कोणत्या पदार्थांची रेलचेल? 

आता पाकिस्तानमध्ये हिंदू लग्नांमध्ये नेमके कोणते पदार्थ असतात? हाच प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर या व्हिडीओमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार या लग्नसोहळ्यात डाळ, भात, भाजी, चपाती असे पदार्थ होते. सोयाबिनची भाजी, बिर्याणी असे पदार्थ आणि त्यांचा साधेपणा पाहणाऱ्यांची भूक वाढवून जाताना दिसले. लग्नसमारंभांमध्ये कोणत्याही फॅन्सी पदार्थांची हजेरी नव्हती. उलटपक्षी अतिशय साधेपणानं इथं जेवणाची लज्जत वाढवण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

राहिला मुद्दा पूजाविधी आणि परंपरांचा तर, भारताप्रमाणंच पाकिस्तानातील हिंदूसुद्धा धार्मिक विधी, पूजाअर्चा भक्तिभावानं पार पाडतात. मात्र, त्यातही साधेपणा असतो. अनावश्यक कार्यक्रमांची रेलचेल इथं कमीच असते. हा साधेपणा आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक स्थितीमुळं येतो असं अनेकांचं मत. सोशल मीडियावर सध्या हा लग्नसोहळ्याचा व्हिडीओ बराच व्हायरल होत असून, तुमच्याही एखाद्या सोशल मीडिया वॉलवर आलाच असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
viral newsnewsindiaPakistanViral Video

