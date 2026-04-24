Viral: गोलू नावाच्या वानराला 12,000 रुपये पगाराची कॉलेजमध्ये नोकरी! 8 ते 5 नोकरीमध्ये काय काय करावं लागतं?

Golu Langoor As Guard In Ds Degree College: उत्तर प्रदेशातील अलीघरमधून एक अनोखी बातमी समोर येत आहे. अलीघरमधल्या डीएस पदवी कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एक आगळावेगळा प्रयोग राबवण्यात आला आहे. तिथे 'गोलू' नावाच्या लंगूरला अधिकृतपणे गार्ड म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे तो माकड आणि त्याची नोकरी सध्या खूप चर्चेत आहे. माणूस गार्ड म्हणून न ठेवता अशाप्रकारे माकडाला का गार्ड म्हणून ठेवण्यात आलं आहे याबद्दल अनेक प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. चला तर मग जाणून घेऊयात की या वनराला १२ हजार रुपयांची नोकरी का देण्यात आली आहे. त्याचा नेमका जॉब काय आहे.
काही काळापूर्वीपर्यंत या कॉलेजमध्ये माकडांचा अक्षरशः सुळसुळाट होता. कॉलेज परिसरात माकडांचा मोठा त्रास होता. माकडं विद्यार्थ्यांच्या हातातील खाणं हिसकावून घ्यायची, अचानक हल्ले करायची, आणि अनेकदा वर्गात घुसून पुस्तके, वह्या फाडून टाकायची. माकडांचे टोळके अचानक वर्गात किंवा कॉरिडॉरमध्ये घुसायचे. त्यामुळे शिकण्याच्या वातावरणावर परिणाम होत होता आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सतत भीतीचं वातावरण होतं. कधी थेट हल्ला होईल हे सांगता येत न्हवते. विशेषतः मुलींना आणि नव्या विद्यार्थ्यांना खूप भीती वाटायची. अनेक वेळा विद्यार्थी आपला मार्ग बदलून वर्गात जायचे किंवा एकटे जाणं टाळायचे.
यामुळेच उत्तर प्रदेशातील डीएस पदवी कॉलेजने माकडांच्या वाढत्या त्रासावर एक अनोखा आणि प्रभावी उपाय शोधण्यात आला आहे. कॉलेज प्रशासनाने ‘गोलू’ नावाच्या लंगूराला अधिकृतपणे गार्ड म्हणून नेमलं, आणि या कल्पनेमुळे संपूर्ण कॅम्पसमधील वातावरणच बदललं आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी हा प्रयोग सुरू करण्यात आला आणि ‘गोलू’ कॅम्पसमध्ये दाखल झाला.
गोलू हा सुमारे 12 वर्षांचा प्रशिक्षित लंगूर आहे. त्याला दरमहा 12,000 रुपये मानधन दिलं जातं. त्याच्या ड्युटीची वेळी ठरलेली आहे. तो सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 या वेळात काम करतो. या वेळेत तो कॅम्पसच्या विविध भागात गस्त घालत राहतो. गोलू दिसताच इतर माकडं तिथून पळ काढतात, त्यामुळे त्याच्या केवळ उपस्थितीनेच समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
कॉलेज प्रशासन गोलूची विशेष काळजी घेतं. त्याच्या आहारात वांगी, पपई, बटाटे, टोमॅटो आणि रोटी यांचा समावेश असतो. दुपारच्या जेवणात त्याला फळं दिली जातात. त्याचं राहण्याचं ठिकाणही कॅम्पसमध्येच आहे, त्यामुळे तो सतत उपलब्ध असतो.
आज गोलू फक्त ‘सिक्युरिटी गार्ड’ नाही, तर विद्यार्थ्यांचा आवडता साथीदार बनला आहे. विद्यार्थी त्याच्यासोबत फोटो काढतात, व्हिडिओ बनवतात आणि सोशल मीडियावर शेअर करतात. अनेक जण त्याला कुटुंबातील सदस्यासारखंच मानतात. कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. मुकेश भारद्वाज यांच्या मते, या उपक्रमामुळे कॅम्पसमधील माकडांचा उपद्रव जवळपास पूर्णपणे थांबला आहे. विद्यार्थ्यांना आता सुरक्षित आणि निर्धास्त वातावरण मिळत आहे.
एकूणच, कमी खर्चात आणि वेगळ्या विचारातून सापडलेला हा उपाय अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. ‘गोलू’ने केवळ माकडांची भीती दूर केली नाही, तर कॅम्पसमध्ये आनंद आणि दिलासा देखील निर्माण केला आहे.