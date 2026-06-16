'असा बॉस सर्वांना मिळो'; सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला Boss नं सुनावलं, नेटकऱ्यांच्या तूफान प्रतिक्रिया

Job News : भारतात नोकरीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या एकंदर समस्या आणि त्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी शोधून काढलेले तोडगे अनेकदा चर्चेचा विषय ठरतात. जास्तीचा वेळ बसून काम करणं, किंवा जेवणाच्या वेळा न पाळणं याचं कोणाला कोडकौतुक नसलं तरीही कधीकाळी चुकून वेळेआधी ऑफिसमधून निघायचं म्हटलं की कोणीतरी टोकणार, हा अनेकांचाच अनुभव. इतकंच नव्हे तर जास्त कामाचं कौतुक नसलं तरीही जास्तीच्या सुट्टीची विचारपूस करणारेसुद्धा कमी नाहीत. थोडक्यात भारतात अनेकदा कामाप्रतीच्या समर्पणाला गृहित धरून त्याव्यतिरिक्त वेळेचा आकडा, सुट्ट्यांची गणितंच अमुक एका कर्मचाऱ्याच्या एकंदर कामगिरीचा लेखाजोखा देऊन जातात. ही बाब कितीही अयोग्य असली तरीही वर्षानुवर्ष नोकरी, खात्यावर येणारा पगार, कर्जाचे हफ्ते याच्या भीतीनं नोकरदारांच्या मनमानी कारभारापुढं नमतं घेत नकतळत कर्मचारी वर्गानंच या सवयी त्यांना लावल्या आहेत. परदेशात मात्र चित्र अगदी उलट आहे.
X च्या माध्यमातून एका नेटकऱ्यानं नुकतीच पोस्ट केली, जिथं त्यानं एक किस्सा शेअर केला, आपल्या नॉर्वेतील नोकरीचा. 15 वर्षांपूर्वी जेव्हा नॉर्वेमध्ये नोकरीच्या निमित्तानं हा कर्मचारी गेला तेव्हा त्यानं भारताच्याच हिशोबानं काम केलं, अगदी 'समर्पणानं'. कामाच्या या पद्धतीनं आपल्या कार्यशैलीचा अनेकांवर परिणाम होईल, शाबासकी मिळेल हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र, याऊलटच गोष्टी घडल्या. आपल्या या अनुभवाविषयी सांगताना युजरनं लिहिलं, 'मी 15 वर्षांपूर्वी नॉर्वेमध्ये आलो होतो, माझ्यासोबत भारतातील कार्यशैली होती. म्हणजे आठवडी सुट्टीला काम करणं, जेवणाच्या वेळा न पाळणं, उशिरापर्यंत काम करणं, तब्येत ठीक नसतानाही काम करणं, स्वत:वर भार देऊन काम करणं. अखेर एके दिवस नॉर्वेमध्ये मला बॉसनं बोलावलं. माझी प्रशंसा होईल, असंच सुरुवातीला वाटलं. पण, शनिवारी (सुट्टीच्या दिवशी) मेलला उत्तर दिलं, काहीही न सांगता प्रोजेक्टवर काम करत सुट्टीचा वेळ तिथं दिल, यावर बॉसनं बोलण्यास सुरुवात केली.'
सुट्टीच्या दिवशी काम करण्यावरून बॉसनं प्रश्न उपस्थित केला, तुम्ही असं वागलात तर ज्युनिअर्स काय शिकणार? असं विनोद नावाच्या या युजरला बॉसनं विचारलं. आपल्याचा जास्तीचं काम करण्यासाठी ओरडा मिळाला होता हे पाहूनच आपण बुचकळ्यात पडलो असं विनोदनं लिहिलं. भारतात यासाठी बहुधा मला जास्त काम केल्याची शाबासकी मिळाली असती, मात्र इथं ही अडचणीची बाब होती. हा तोच क्षण होता जेव्हा आपल्याला धावपळ, बेचैनी आणि प्रत्येक वेळी कामातच गुंतून राहम्याच्या गरजेवर विचार करायला भाग पाडल्याचं विनोदनं लिहिलं. ही तिच वेळ होती, ज्यांच्यावर विचार करायला मी भाग पडलो होतो, मला रडू आलं त्या गोष्टींसाठी ज्या मी काहीही न बोलता गमावल्या होत्या, अशं खंत त्यानं व्यक्त केली.
15 years ago, I moved to Norway .. carrying my Indian work ethic - weekend work, skipped lunches, late evenings, and pushing myself even when I was not well.— Vinod (@turiyatman) June 10, 2026
Then one day, during my early days in Norway, my boss called me in. I thought I was going to be praised.
You replied…
सोशल मीडियावर इतर नेटकऱ्यांना प्रश्न करत, तुमच्या नोकरीवर कॉर्पोरेट कल्चर कसं आहे? असा प्रश्न त्यानं केला. त्याच्या या पोस्टवर अनेकांनीच आपली मतं मांडली. यामध्ये, 'असा बॉस सर्वांना मिळो' असं म्हणणाऱ्यांचा आकडा तुलनेनं जास्त होता. तुमचं या पोस्टवर काय मत?