Viral Video : सोशल मीडियावर दर मिनिटाला काही नवे व्हिडीओ शेअर होत असतात. असेच दोन लग्नांचे व्हिडीओ सध्या वेगळ्याच कारणांमुळं चर्चेचा विषय ठरत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 02:17 PM IST
Video : लग्न की आखाडा? दोन लग्नांच्या दोन गोष्टी; रसगुल्ला अन् प्रेयसीवरून भर मंडपात राडा
Viral Video : लग्नसमारंभ म्हटलं की तिथं रुसवेफुगवे आलेच. पण, हे रुसवे फुगवे पराकोटीस गेल्यावर नेमकं काय होतं याची प्रचिती नुकतीच उत्तर भारतातील दोन विवाहसोहळ्यांमध्ये आली. जिथं दोन वेगवेगळ्या लग्न समारंभांमध्ये इतका प्रचंड गोंधळ झाला, की या प्रसगांची गोष्ट आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले. सोशल मीडियावर हे व्हिडीओ वारंवार फॉरवर्डही करण्यात आले. त्यामुळं या दोन लग्नांच्या दोन गोष्टी पाहाच... 

बिहारमधील लग्नसमारंभात राड्याचा विषय भलताच... 

बिहारमध्ये एका लग्नसोहळ्यात तुफान राडा झाला. प्राथमिक माहितीनुसार इथं रसगुल्ल्यावरुन वऱ्हाड्यांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. जेवणादरम्यान रसगुल्ले संपले आणि त्यावरुन वऱ्हाडी एकमेकांना भिडले. वर आणि वधूपक्षाकडून आलेल्या वऱ्हाड्यांनी एकमेकांना चक्क लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. इतक्यावरच न थांबता खुर्च्या आणि टेबलची तोडफोडही केली. बिहारच्या बोधगया इथं हा धक्कादायक प्रकार घडला, ज्या गदारोळानंतर वधूपक्षानं लग्नास नकार दिल्याचं म्हटलं गेलं. 

उत्तर प्रदेशात तर लग्नातच आली प्रेयसी आणि... 

प्रियकराच्या लग्नाची बातमी कळताच प्रेयसीने थेट लग्नात जात राडा घातल्याची घटना उत्तर प्रदेशात घडली. प्रेयसी पोलिसांना घेऊन विवाहमंडपात पोहोचली आणि तिनं थेट स्टेजवर जात गोंधळ घातला. प्रेयसीने जाब विचारताच प्रियकराचे नातेवाईक आणि प्रेयसीमध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी प्रियकराच्या कुटुंबियांनी हल्ला केल्याचा दावा प्रेयसीकडून करण्यात आला. पीडित प्रेयसीच्या तक्रारीवर पोलिसांनी याप्रकरणात कारवाई सुरू केलीये. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार या मुलीचं प्रियकर सुनीलशी वर्षानुवर्षे प्रेमसंबंध असून दोघे लग्न करणार होते. मात्र अचानक सुनीलच्या लग्नाचे कळाल्यामुळे धक्का बसल्याचं प्रेयसीने म्हटलं. 

हेसुद्धा वाचा : 'त्यांची वाहवा, आम्ही केलं तर...'; कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणाऱ्या पुरुषांना 52 वर्षीय अभिनेत्रीचा सणसणीत टोमणा...

लग्नाच्या या दोन्ही समारंभांमध्ये दोन वेगळ्या कारणांनी गोंधळाची परिस्थिती झाल्याचं दिसून आलं, ज्याची प्रचंड चर्चा सोशल मीडियावर झाली. तुम्ही अशा कोणत्या विवाहसोहळ्याला हजेरी लावली आहे का?    

