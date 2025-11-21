English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातलं सर्वात मोठं डेस्टिनेशन वेडिंग; ना अंबानी, ना अदानी... मग ही जोडी आहे कोण? अख्ख रॉयल शहर झालंय बुक

Udaipur wedding : अर्ध्याहून अधिक उदयपूरमधील हॉटेलं या लग्नासाठी बुक. गुलाबी थंडीच्या साथीनं पार पडणार स्वप्नवत लग्नसोहळा... कोण आहे हे जोडपं यांच्याच्यासाठी ट्रम्प यांचा मुलगाही भारतात...   

सायली पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 11:18 AM IST
Udaipur wedding : लग्नसोहळे हे एखाद्या परिकथेहून कमी नसतात आणि याची प्रचिती आतापर्यंत अनेकदा आली आहे. एका नव्या नात्याची सुरुवात होताना त्याची साक्ष देणारी पाहुणेमंडळी असो किंवा लग्नासाठी निवडलेलं ठिकाण असो. त्याची चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. भारतात सध्या अशाच लग्नसराईचे दिवस सुरू असून सध्या देशातील सर्वात मोठं डेस्टिनेशन वेडिंग उदपूरमध्ये पार पडत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा विवाहसोहळा इतका खास आहे, की त्यासाठी उदयपूरमध्ये जिथं हा हंगाम पर्यटकांच्या आगमनाचा असतो, तिथं यंदा मात्र या लग्नाचे वऱ्हाडीच अधिक पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. राहिला मुद्दा यजमानांचा, तर ना अंबानी ना अदानी... मग या लग्नाचे यजमान आहेत तरी कोण? तुम्हालाही प्रश्न पडतोय ना? 

उदयपूरमध्ये विवाहबद्ध होणारी जोडी आहे तरी कोण?

उदयपूरमध्ये शाही विवाहसोहळा पार पडणारी ही जोडी म्हणजे ऑरलँडो येथील Ingenious Pharmaceutical चे सीईओ आणि अध्यक्ष राम राजू मंटेना यांची लेक नेत्रा मंटेना आणि वामसी गदीराजू यांचं. 21 आणि 22 नोव्हेंबरदरम्यान हा विवाहसोहळा पार पडणार असून, उदयपूरमधील सर्वात उत्तम हॉटेल आणि महालवजा ठिकाणांवर या निमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

कसे पार पडतील कार्यक्रम?

उदयपूरच्या लीला पॅलेससह, मानेक चौक, जेनाना महाल, सिटी पॅलेस इमारत आणि लेक पिछोलावरील जगमंदिर पॅलेस इथं लग्नाआधीचे समारंभ पार पडतील. भारतीय वंशाच्या अमेरिकी व्यावसायिकच्या मुलाचा हा विवाहसोहळा हा अंबानींनंतरचा देशातील सर्वात मोठा डेस्टिनेश विवाहसोहळा ठरत आहे. 

लग्नसोहळ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रिय सेलिब्रिटींची उपस्थिती

जेनिफर लोपेज, जस्टीन बिबर या जगविख्यात गायकांची या विवाहसोहळ्यासाठी उपस्थिती असेल. याशिवाय उदयपूरमधील या स्वप्नवत लग्नसोहळ्यासाठी 40 देशांमधून 126 विशेष पाहुण्यांची हजेरी असेल असंही सांगण्यात येत आहे. बॉलिवूडमधून या लग्नासाठी रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, शाहीद कपूर, नोरा फतेही यांचीसुद्धा हजेरी पाहायला मिळेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मुलगासुद्धा या लग्नासाठी भारतात पोहोचला असून, या विवाहसोहळ्याचा मुख्य कार्यक्रम जगमंदिर पॅलेसमध्ये पार पडेल असं सांगण्यात येत आहे. 

बहुचर्चित अशा या विवाहसोहळ्याचीच तयारी संपूर्ण उदयपूरमध्ये सुरू असून, सध्या इथं येणारी VVIP पाहुणेमंडळी पाहता सुरक्षेचा कडेकोट बंदोबस्त या भागात ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेतील सुरक्षेची उच्चस्तरिय यंत्रणाहगी भारतात पोहोचली असून, ट्रम्प ज्युनियर यांच्या उपस्थितीआधी त्यांनी इथं पाहणं केली. दरम्यान पुढचे दोन दिवस उदयपूरमध्ये हेच चित्र पाहायला मिळेल असं म्हटलं जात आहे. इतकंच नव्हे तर आता या लग्नाची इतकी चर्चा आहे, तर प्रत्यक्षात हा सोहळा नेमका कसा असेल आणि वधू-वरांचा लूक कसा असेल हे पाहणंसुद्धा औत्सुक्याचं ठरेल.

FAQ 

उदयपूरमध्ये नेमकं कोणाचं लग्न आहे?
अमेरिकेतील ओरलँडो येथील Ingenus Pharmaceuticals चे चेअरमन आणि सीईओ राम राजू मंटेना यांची मुलगी नेत्रा मंटेना हिचा वामसी गदीराजू याच्याशी विवाह. हा NRI जोडप्याचा शाही डेस्टिनेशन वेडिंग आहे.

कार्यक्रम कुठे पार पडतील?
लीला पॅलेस, मानेक चौक, जेनाना महाल, सिटी पॅलेस आणि लेक पिछोलावरील जगमंदिर आयलंड पॅलेस. मुख्य लग्न जगमंदिर पॅलेसमध्ये होईल.

कोणकोणते इंटरनॅशनल सेलिब्रिटी येत आहेत?
जेनिफर लोपेज (J.Lo) आणि जस्टीन बिबर परफॉर्म करणार आहेत. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर (ट्रम्प यांचा मुलगा) उपस्थित राहणार आहे – तो आधी आग्रा फिरून उदयपूरला पोहोचला आहे.

