Marathi News
धावत्या ट्रेनमध्ये मॅगी बनवणं महिलेला पडलं महागात; Indian Railway नं दिली आयुष्यभर लक्षात राहिल अशी शिक्षा...

Indian Railways: पाहा रेल्वे प्रवासादरम्यान नेमक्या कोणत्या चुका टाळाव्यात... नाहीतर तुम्हालाही होईल अशीच शिक्षा... कारण कायद्यापुढे कोणाचं काहीही चालत नाही...    

सायली पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 11:17 AM IST
Viral news women Set Up Kitchen coocks maggie In Train Railways took Action Know Which Items Offence in Train Travel

Indian Railways Maggi Cooking Video: भारतीय रेल्वेनं दर दिवशी मोठ्या संख्येनं प्रवासी प्रवास करतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक मंडळी रेल्वेमार्गानं अपेक्षित ठिकाणी पोहोचतात. प्रत्येक श्रेणीतील प्रवाशाला सुयोग्य सेवा देण्यासाठी तत्पर असणाऱ्या याच रेल्वेमधून प्रवास करताना काही मंडळी मात्र एक प्रवासी म्हणून अतिशय बेजबाबदार वर्तन करत असल्याचं पाहायला मिळतं. नुकतीच याची प्रचिती देणारा एक व्हिडीओ समोर आला. ज्यामध्ये रेल्वेच्या एसी कोचमध्ये महिलेनं केलेल्या एका कृत्यामुळं अनेकांनीच डोक्याला हात लावला. 

Indian Railway च्या AC कोचमधून प्रवास करणाऱ्या या महिलेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर झपाट्यानं व्हायरल झाला. ज्यामध्ये एक महिला प्रवासादरम्यान इलेक्ट्रीककिटलीमध्ये चक्क मॅगी बनवताना दिसत आहे. X वर हा व्हिडीओ व्हायरल होताच तो वाऱ्याच्या वेगानं अनेकांच्याच फीडमध्ये पोहोचला. इथून इन्स्टाग्राम, युट्यूब आणि फेसबुकपर्यंत हा व्हिडीओ गेला आणि त्यावर अखेर रेल्वे प्रशासनाचीसुद्धा नजर पोहोचली. 

मध्य रेल्वेनं महिलेवर कोणती कारवाई केली?

महिलेचं वर्तन अतिशय बेजबबादार असल्याची बाब अधोरेखित करत मध्य रेल्वे प्रशासनां अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून त्यावर कारवाई केली जात असल्याची माहिती दिली. सदर चॅनल आणि या व्यक्तिविरोधात कारवाई सुरू केली असून, रेल्वे प्रवासादरम्यान अशी इलेक्ट्रीककिटली वापरण्यास सक्त मनाई आहे असंही प्रशासनानं स्पष्टच सांगितलं. 

रेल्वेमध्ये इलेक्ट्रीक किटलीचा वापर किती घातक?  

रेल्वेनं जारी केलेल्या माहितीनुसार अशा पद्धतीच्या गोष्टींचा वापर रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रचंड घातक ठरु शकतो. इतकंच नव्हे तर अशा कृती अवैध असून, त्या दंडनीय अपराधांच्या श्रेणीत गणल्या जातात. रेल्वे प्रवासादरम्यान इलेक्ट्रीक किटलीचा किंवा तत्सम वस्तू वापर केल्यास आग लागण्याचा धोका असतो, ज्यामुळं एक मोठं संकट ओढावलं जाऊ शकतं. याशिवाय इतर प्रवासीसुद्धा यामुळं संकटात सापडू शकतात. अशा वस्तूंच्या वापरादरम्यान विद्युतपुरवठा थांबल्यास अचानक रेल्वेतील वीजपुरवठाही खंडित होऊ शकतो. ज्यामुळं रेल्वेची AC किंवा इतर विद्युत उपकरणं निकामी होण्याचा धोका असतो अशा सर्व शक्यता रेल्वेनं स्पष्ट केल्या. 

 रेल्वेकडून प्रवाशांसाठी स्पष्ट सूचना जारी... 

महिलेचा व्हिडीओ व्हायरल होत असलानाच रेल्वेनं एकिकडे त्यांच्यावर कारवाई करत दुसरीकडे प्रवाशांना अशी कोणतीही कृती किंवा काम न करण्याचा इशारा दिला आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान अशी कोणतीही बाब नजरेस पडल्यास तातडीनं त्याची माहिती प्रशासनाला द्यावी, म्हणजे इतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अनुसरून योग्य कारवाई केली जाईल असं रेल्वेनं स्पष्ट केलं. रेल्वे प्रवासादरम्यान ज्वलनशील पदार्थ, गॅस सिलिंडर किंवा तत्सम वस्तू नेण्यासही मनाई असून, प्रवाशांनी एक जबाबदार नागरिक म्हणून या नियमांचं पालन करणं अपेक्षित असल्याचं आवाहन यंत्रणेनं केलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

