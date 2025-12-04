'माफ कर, आईशप्पथ पुन्हा करणार नाही,' तरुणाने ChatGPT वापरुन स्कॅमरलाच जाळ्यात अडकवलं, हात जोडून मागत राहिला माफी

Viral News: सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात चोरी, फसवणुकीचे मार्गही बदलले असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढत लाखो, करोडोचा गंडा लावला जात आहे. पण जर तुम्ही तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला तर फक्त फसवणूक रोखू शकत नाही, तर फसवणूक करणाऱ्याला पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकता. दिल्लीमधील एका तरुणाने अशाच प्रकारे एका स्कॅमरला ChatGPT चा वापर करत आपल्या जाळ्यात ओढलं. तरुणाने चक्क त्याला माफी मागायला भाग पाडलं. त्याने चॅटजीपीटीच्या सहाय्याने बनावट पेमेंट लिंक तयार केली ज्यामध्ये फसवणूक करणाऱ्याची जागा आणि त्याच्या चेहऱ्याचा फोटो होता. तरुणाने Reddit वर टाकलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
तरुणाला फेसबुकवर त्याच्या कॉलेजचा सीनिअर आणि आयएएस अधिकारी असल्याचा बनाव करत एका व्यक्तीने मेसेज पाठवला होता. फसवणुकीच्या बहाण्याने आलेल्या या व्यक्तीने दावा केला की, त्याचा मित्र सीआरपीएफ अधिकारी असून त्याची बदली होत आहे आणि तो महागडी उपकरणे आणि फर्निचर सवलतीच्या दरात विकत आहे. त्याच्या खऱ्या सीनिअरकडे आधीच त्याचा फोन नंबर असल्याने तरुणाला संशय आला. खऱ्या सीनिअरकडून खात्री केल्यानंतर त्याला आपली फसवणूक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं लक्षात आलं. यानंतर त्याने स्कॅमरला धडा शिकवण्याचं ठरवंल.
जेव्हा स्कॅमरने लष्कराच्या वर्दीतील प्रोफाइल फोटोसह वेगळ्या नंबरद्वारे पेमेंटची मागणी करण्यासाठी QR कोड पाठवला, तेव्हा तरुणाने स्कॅन करताना तांत्रिक समस्या येत असल्याचं खोटं सांगत त्याला थांबवलं.
त्यानंतर तरुणाने ChatGPT चा वापर करून त्याचं GPS लोकेशन कॅप्चर करण्यासाठी आणि त्यांच्या डिव्हाइसच्या फ्रंट कॅमेराचा वापर करून फोटो काढण्यासाठी एक वेबपेज तयार केले. त्याने ट्रॅकर पेज होस्ट केले आणि स्कॅमरला लिंक पाठवली, त्याला सांगितले की तेथे QR कोड अपलोड केल्याने "पेमेंट प्रक्रिया जलद होईल".
पैसे मिळवण्याची हाव आणि घाई यामुळे स्कॅमरने लिंकवर क्लिक केले. वेबपेजने लगेच त्याचे अचूक GPS coordinates, IP अॅड्रेस आणि त्याच्या चेहऱ्याचा स्पष्ट फोटो मिळवला.
त्यानंतर तरुणाने स्कॅमरला त्याचा स्वतःचा फोटो आणि लोकेशनची माहिती पाठवली. यामुळे स्कॅमर घाबरला आणि त्याने लगेचच एकामागोमाग एक मेसेज करत माफी मागण्यास सुरुवात केली आणि या अशा फसवणूक थांबवण्याचं आश्वासन दिलं.
तरुणाने रेडिटवर "Used ChatGPT to locate a scammer and made him beg me" या शीर्षकाखाली संभाषणाचे आणि स्कॅमरच्या विनवणीचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत.
"स्कॅमरने एका महाविद्यालयीन सीनिअर, आयएएस अधिकाऱ्याची नक्कल करून आर्मी ट्रान्सफर/स्वस्त वस्तूंचा घोटाळा चालवण्याचा प्रयत्न केला. पैसे देण्याऐवजी, मी चॅटजीपीटीचा वापर करून लोकेशन/फ्रंट-कॅमेरा कॅप्चर लिंक कोड केली, त्याला फसवून त्यावर क्लिक करण्यास भाग पाडले आणि घाबरवले आणि त्याला स्वतःचा फोटो आणि कोऑर्डिनेट्स पाठवून ताबडतोब माघार घेण्यास भाग पाडले," असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
ही पोस्ट लवकरच व्हायरल झाली. एआयचा योग्य वापर केल्याने नेटकऱ्यांनी त्याचं कौतुक केलं. एका युजरने लिहिलं की, "आदर. मी हे वापरणार आहे. खरं तर हे ओपन सोर्स बनवा. ते कुठेतरी होस्ट करा जेणेकरून आपण देखील ते करू शकू". एकाने एआयचा योग्य गोष्टीसाठी वापर असं लिहित कौतुक केलं आहे.