Viral Video: भयानक अपघात! डोळ्यांदेखत अंगावर उलटला ट्रक, CCTV त कैद झाला Live मृत्यू, नेमकी चूक कोणाची?

CCTV of Truck Crushing Bolero: पहाडी गेटजवळ एका ट्रक रस्त्याच्या दुभाजकाला धडकला  आणि तोल गेल्याने बाजूने जाणाऱ्या एका बोलेरो कारवर उलटला. हा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 29, 2025, 03:39 PM IST
CCTV of Truck Crushing Bolero: एक ओव्हरलोड ट्रक उलटून झालेल्या अपघात कारचालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. दुभाजकाला धडकून भुसा भरलेला ट्रक उलटला आणि वळण घेण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या एका वाहनावर कोसळला. ट्रकने कारचा चुराडा केल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा संपूर्ण अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. 

रविवारी गंज पोलीस स्टेशन परिसरातील पहाडी गेटजवळ ओव्हरलोड ट्रकने दुभाजकाला धडक दिली आणि तोल जाऊन बाजूने जाणाऱ्या बोलेरो कारवर उलटला. अपघातात मृत्यू झालेल्या कारमधील व्यक्तीची ओळख फिरासत अशी पटली आहे. तो गंज पोलीस स्टेशन परिसरात वास्तव्यास होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि जेसीबीच्या साहाय्याने ढिगारा बाजूला करून कारमधून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

“गंज पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने ट्रक बाजूला केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. वाहतूक पूर्ववत झाली असून सुरळीत सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अपघातस्थळाची पाहणी केली. पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे,” असं रामपूर पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

हा अपघात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत दिसत आहे की, कार अचानक वळण घेत असताना मागे येणारा ट्रकचालक गोंधळला आणि कारसह दुभाजकाला धडकला. दुभाजकाला धडल्यानंतर ट्रकचा तोल गेला आणि कारवर कोसळला. कार ट्रकखाली चिरडली गेली आणि सगळा भुसा रस्त्यावर पसरला. बोलेरो कारवर 'उत्तर प्रदेश सरकार' असं लिहिलेलं दिसत होतं. पोलिसांनी अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

पोलिसांनी घटनास्थळी तात्काळ मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले असता, बोलेरोमध्ये फक्त एकच व्यक्ती आढळली, असं एसपी विद्यासागर मिश्रा यांनी सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoUPuttar pradeshCCTV

