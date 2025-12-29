Viral Video: भयानक अपघात! डोळ्यांदेखत अंगावर उलटला ट्रक, CCTV त कैद झाला Live मृत्यू, नेमकी चूक कोणाची?

CCTV of Truck Crushing Bolero: एक ओव्हरलोड ट्रक उलटून झालेल्या अपघात कारचालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. दुभाजकाला धडकून भुसा भरलेला ट्रक उलटला आणि वळण घेण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या एका वाहनावर कोसळला. ट्रकने कारचा चुराडा केल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा संपूर्ण अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे.
रविवारी गंज पोलीस स्टेशन परिसरातील पहाडी गेटजवळ ओव्हरलोड ट्रकने दुभाजकाला धडक दिली आणि तोल जाऊन बाजूने जाणाऱ्या बोलेरो कारवर उलटला. अपघातात मृत्यू झालेल्या कारमधील व्यक्तीची ओळख फिरासत अशी पटली आहे. तो गंज पोलीस स्टेशन परिसरात वास्तव्यास होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
Indian Roads are not less than a Final destination movie pic.twitter.com/WhNfO7Wkrs
— Indian Gems (@IndianGems_) December 29, 2025
अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि जेसीबीच्या साहाय्याने ढिगारा बाजूला करून कारमधून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला.
After-accident visuals
Traffic movement disrupted at the intersection after an overloaded lorry overturned on a Bolero. Police and locals seen managing the situation. pic.twitter.com/kmqq634xud
— Mayank Gajwani (@mayankgajwani) December 29, 2025
“गंज पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने ट्रक बाजूला केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. वाहतूक पूर्ववत झाली असून सुरळीत सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अपघातस्थळाची पाहणी केली. पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे,” असं रामपूर पोलिसांनी सांगितलं आहे.
हा अपघात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत दिसत आहे की, कार अचानक वळण घेत असताना मागे येणारा ट्रकचालक गोंधळला आणि कारसह दुभाजकाला धडकला. दुभाजकाला धडल्यानंतर ट्रकचा तोल गेला आणि कारवर कोसळला. कार ट्रकखाली चिरडली गेली आणि सगळा भुसा रस्त्यावर पसरला. बोलेरो कारवर 'उत्तर प्रदेश सरकार' असं लिहिलेलं दिसत होतं. पोलिसांनी अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
पोलिसांनी घटनास्थळी तात्काळ मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले असता, बोलेरोमध्ये फक्त एकच व्यक्ती आढळली, असं एसपी विद्यासागर मिश्रा यांनी सांगितलं.