/Video : जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली स्वप्नं कशी गुदमरतात… हा व्हिडीओ डोळ्याच्या कडा पाणावेल

Viral Video : CCTV नं टीपला एक कमाल क्षण; पाहणारे पाहतच राहिले. कारण, स्वप्न सगळेच पाहतात. मात्र ती सत्यात उतरवण्याची संधी फार कमीजणांना मिळते. अशाच स्वप्नाला न्हाहाळणाऱ्या तरुणाचा व्हिडीओ...
Viral Video : स्वप्न... किती कमाल वाटतो ना हा शब्द? म्हणजे त्याचा नुसता उच्चार जरी केला तरीही अनेकांच्या मनात स्वप्नाची दारं खुली होतात. मग त्या स्वप्नांमध्ये डोकावणं होतं, एखाद्या स्वप्नात रमणं, रेंगाळणंही होतं. पण, या साऱ्यामध्ये एक स्वप्न असंही असतं ज्याच्याकडे अंतर्मन अगदी एकटक पाहत असतं. ते स्वप्न कितीही प्रिय असलं तरीही पूर्णत्वास नेण्यासाठी योग्य ती संधीच मिळालेली नसते आणि मग हेच स्वप्न मुख्य प्रवाहातून दूर जातं. नकळत त्याला न्याहाळताना भावना अनावर होतात आणि डोळे पाणावतात. स्वप्नांचा पाठलाग करणाऱ्या प्रत्येकाचीच ही अवस्था असते. याची प्रचिती देणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जिथं, एका डिलिव्हरी बॉयनं नेटकऱ्यांच्याही डोळ्यात पाणी आणलं.
व्हायरल होणाऱ्या या अवघ्या 55 सेकंदांच्या व्हिडीओमध्ये एक ऑनलाईन डिलिव्हरी App मध्ये काम करणारी व्यक्ती आपलं काम करताना दिसते. एका घरामध्ये डिलिव्हरीचं सामान पोहोचवल्यानंतर हा Devolary boy माघारी फिरतो. तितच्यातच त्याची नजर दाराबाहेर असणाऱ्या एका क्रिकेट बॅटवर पडते. काही क्षण तो या बॅटकडे पाहतो आणि जणू आपण त्या क्षणाचे राजे नव्हे तर मैदानातील स्टार खेळाडू आहोत, अशाच भावनेनं बॅटनं तो Shadow Batting करताना दिसतो. समोर गोलंदाजी करणारं कोणी नाही तरीही हवेतच फलंदाजीची कौशल्य आजमावताना दिसतो.
काही क्षणांतच त्याला आपल्या जबाबदारीची जाणीव होते आणि तो पुन्हा बॅट होती तिथंच ठेवतो. पण, बॅटला पुन्हा न्याहाळून एखादी प्रिय गोष्ट जशी मिठीत घेऊन प्रेम व्यक्त केलं जातं, अगदी तसंच तो बॅटला Kiss करतो आणि आपल्या वाटेनं निघून जातो. जबाबदारीचं ओझं असलं की अनेकदा स्वप्नांचा श्वास गुदमरतो, हेच हा व्हिडीओ पाहून लक्षात येतं. पण हीच स्वप्न काही क्षण जगण्यासाठी लहानसं निमित्तसुद्धा पुरेसं असतं हेसुद्धा हाच व्हिडीओ शिकवून जात आहे.
Heart-touchingly poignant !!— Sangitha Varier (@VarierSangitha) May 19, 2026
A Blinkit delivery guy finds a piece of his childhood after a delivery.
Truly so touching when he says bye to the cricket bat - a symbol of so many dreams of young Indians. pic.twitter.com/1CqzHPhrPB
सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ अनेकांनीच आपल्या इन्सटा, फेसबुक आणि युट्यूबसारख्या माध्यमांवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओवर कमेंट करत प्रत्येकानंच या पठ्ठ्याप्रती आत्मियता व्यक्त केली. Passin कधीच तुमचा पेशा विचारत नाही, अशा प्रतिक्रियाही काहींनी दिल्या. तुमच्याही सोशल मीडिया फीडमध्ये हा व्हिडीओ आला असेल किंवा येईलही. तर मग स्वप्नांच्या विश्वाबाबत आणि या व्हिडीओबाबत तुमचं काय म्हणणं? कमेंटमध्ये सांगा....