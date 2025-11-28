लहानशा रिक्षानं सायकलला अक्षरश: दिला दणका; व्हायरल होणारा Video प्रत्येकजण थांबून पाहतंय

Rickshaw Falls Into Valley: सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडीओ बरंच काही शिकवून जातात. त्यातलाच एक असा व्हिडीओ सध्या नेटकरी पाहत आहेत, जो म्हणे खूप काही शिकवूनसुद्धा जात आहे. काही सेकंदांच्या या व्हिडीओमध्ये 'शक्तीपेक्षा युक्ती महान' हे नकळतच सिद्ध होत आहे. काळाची चक्र, कर्म आणि मनातील सद्भावना याचा खऱ्या आयुष्यावर नेमका कसा परिणाम होतो हेच या व्हिडीओत पाहायला मिळत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, एक व्यक्ती अतिशय लहान अशा रस्त्यावरून रिक्षा नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या वाटेतच एक सायकल कडेला उभी करण्यात आली आहे. मात्र तरीसुद्धा ती रिक्षाचालकाच्या वाटेत असल्यानं चालकानं सायकल बाजूला ढकलून देत त्यावरून रिक्षा नेण्यास सुरुवात केली. रिक्षा काही पुढे जाईना, शेवटी चालक रिक्षातून उतरून सायकल बाजूला करत असतानाच रिक्षाचं अडकलेलं चाक सोडवल्यानंतर काही कळायच्या आतच या सायकलनं जणू रिक्षाला धडा शिकवल्याप्रमाणं ती उतारावरून पुढे कोसळली.
क्या इसके साथ सही हुआ ..?
आखिर समस्या कहां हैं ?
समस्या छोटी है ,लेकिन मानसिकता में कही दिक्कत है..? pic.twitter.com/6ysKDEmFQJ
— Uzma Parveen (@UzmaParveen94) November 24, 2025
@UzmaParveen94 या X युजरनं हा व्हिडीओ शेअर केला असून, त्यावर नेटकऱ्यांनी विविध कमेंटसुद्धा केल्या आहेत. कोणी म्हटलंय इथं मानसिकतेचा फरक आहे की दृष्टीकोनाचा... तर, इथं काहींनी कमेंट केली आहे की इथं नेमकं कोणासोबत योग्य झालं? सायकल, रिक्षा की रिक्षाचालक? अवघ्या 40 सेकंदांचा हा व्हिडीओ खूप काही शिकवत असून त्याच्याकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टीकोन हा वेगळा असल्यानं तो तितक्याच वेगळ्या पद्धतीनं अनेकांनाच खूप काही शिकवून जात आहे.