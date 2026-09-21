/Explainer : तुम्ही पण गाडीत 95 किंवा 105 रुपयांचं पेट्रोल भरता? खरा खेळ इथेच...पोलीस अधिकाऱ्याकडून मोठा खुलासा

तुम्ही कदाचित गाडीत इंधन भरण्यासाठी वारंवार पेट्रोल पंपावर जात असाल. तुमच्या हेही लक्षात आले असेल की, अनेक लोक १०० रुपयांऐवजी ९५ किंवा १०५ रुपयांचे इंधन भरतात. त्यांचा असा युक्तिवाद असतो की, पेट्रोल पंपावरील मीटरमध्ये आधीच काही विशिष्ट आकडे भरलेले असतात. परिणामी, जर तुम्ही १०० किंवा ५०० रुपयांचे इंधन भरले, तर तुम्हाला कमी इंधन मिळते, म्हणजेच पेट्रोल पंप फसवणूक करत असू शकतो.
तुम्ही अनेक लोकांना असे म्हणताना ऐकले असेल, पण प्रश्न असा आहे की, असे खरोखर घडते का? याचे साधे उत्तर आहे, नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याने हा गैरसमज दूर केला आहे. त्यांनी सांगितले की, लोकांनी त्याऐवजी इतर घटकांचा विचार केला पाहिजे. पोलीस अधिकारी मोहित गुर्जर यांनी याविषयी एक रील इन्स्टाग्रामवर शेअर केली आहे. त्या रीलमध्ये, एक माणूस आपल्या बाईकमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी येतो. मोहित गुर्जर त्याच्याकडे जाऊन त्याला विचारतात की त्याने किती पेट्रोल भरले आहे. तो माणूस उत्तर देतो, १९९ रुपये.
त्यावर तो उत्तर देतो, "मी गाडीत बसून बघत होतो. तुम्ही कधी ९९ रुपयांना टाका असं म्हणत होता, तर कधी १०५ रुपयांना. तुमच्या डोक्यात काय चाललं होतं?" बाईकवरचा माणूस उत्तर देतो, "ते खरं तर १९९ रुपयांना उपलब्ध आहे."
मोहित गुर्जर पुढे म्हणतात, "९९, १०५ किंवा ११० पेट्रोल भरून काहीही साध्य होत नाही. पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्याला चूक करायची असेल, तर तो ती वेगवेगळ्या प्रकारे करेल. मुख्य गोष्ट म्हणजे घनता. पेट्रोल पंपाच्या मीटरवरही घनता लिहिलेली असते. ती तपासणे महत्त्वाचे आहे. पेट्रोलची घनता ७२० ते ७७५ च्या दरम्यान असते, तर डिझेलची घनता ८२० ते ८६५ च्या दरम्यान असते."
जर घनता या मर्यादेत असेल, तर पेट्रोल आणि डिझेल पूर्णपणे शुद्ध असतात. जर घनता या मर्यादेपेक्षा वेगळी असेल, तर मशीनमध्ये काहीतरी समस्या आहे. याचा अर्थ असा की, ९५, ११० रुपयांचे तेल भरण्याऐवजी तुम्ही घनता तपासली पाहिजे. याचा अर्थ असा की, अशा प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेल भरणे हा केवळ एक भ्रम आहे. अनेक लोक सांगतात की, पूर्वी जेव्हा पेट्रोलची किंमत सुमारे ८०-८५ रुपये होती, तेव्हा अनेक पंप १ लिटर तेलासाठी १०० रुपये आकारायचे. यामुळे लोकांमध्ये असा एक सामान्य समज निर्माण झाला होता की पेट्रोल पंपावर इंधनाची चोरी होते. पण, आता तसे नाही. आता पेट्रोलचे मीटरसुद्धा स्मार्ट होत आहेत, अशा परिस्थितीत तुम्हाला फक्त घनतेची काळजी घ्यावी लागेल.