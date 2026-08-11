Video: 'या' शहराच्या मातीत सोनं? महिला झाडू मारून गोळा करून कमवतात लाखो! कमाईचा दावा Viral

Hyderabad Gold Dust Viral Video : रस्त्याच्या कडेला साचलेली माती आणि धूळ म्हणजे कचरा समजून आपण सहज दुर्लक्ष करतो. मात्र, हैदराबादमधील एका परिसरात हीच धूळ काहींसाठी कमाईचं साधन ठरत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही महिलांचा रस्त्यावरची माती काळजीपूर्वक गोळा करतानाचा व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या या व्हिडीओमध्ये काही महिला रस्ते आणि फुटपाथवर झाडू मारताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांचं काम केवळ साफसफाईपुरतं मर्यादित नसल्याचं व्हिडीओतून दिसतं. महिला रस्त्यावर साचलेली बारीक माती गोळा करत असून, दगडांच्या फटी आणि फरशीच्या मध्ये अडकलेली धूळ काढण्यासाठी लोखंडी ब्रशचाही वापर करताना दिसतात.
व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ हैदराबादमधील गुलजार हौज परिसरातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा भाग चारमिनारजवळ असून, येथे अनेक वर्षांपासून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा मोठा व्यवसाय केला जातो. या परिसरातील दागिन्यांच्या दुकानांमध्ये सोन्या-चांदीची कटिंग, घासण्याचं आणि पॉलिशिंगचं काम मोठ्या प्रमाणावर होतं. या प्रक्रियेदरम्यान सोन्या-चांदीचे अतिशय सूक्ष्म कण तयार होतात. हे कण दुकानांच्या आजूबाजूची धूळ, माती, नाल्यांमध्ये किंवा रस्त्यावर जमा होऊ शकतात.
यामुळे काही लोक ही धूळ आणि माती गोळा करून ती पुढे रिफायनिंग करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा संबंधित व्यावसायिकांना विकत असल्याचं सांगितलं जातं. प्रक्रियेद्वारे या धुळीत मिसळलेले मौल्यवान धातूंचे सूक्ष्म कण वेगळे केले जातात.
या मातीच्या किमतीबाबत सोशल मीडियावर वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. काही पोस्टमध्ये ही धूळ सुमारे 100 रुपये किलोपर्यंत विकली जाते, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, व्हिडीओमध्ये महिलांना याबाबत विचारण्यात आल्यानंतर त्यांनी सुमारे 10 रुपये किलो दर असल्याचं सांगितल्याचं दिसतं. त्यामुळे या मातीची नेमकी बाजारातील किंमत किती आहे, ती कोणाला विकली जाते आणि त्यातून प्रत्यक्षात किती कमाई होते, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाइक्स मिळाले आहेत. रस्त्यावरची माती गोळा करणाऱ्या महिलांना पाहून अनेकांना या मागचं कारण जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
'रस्त्यावरील धुळीतही सोन्याचे कण असू शकतात का?', 'या मातीची खरंच एवढी किंमत आहे का?' असे अनेक प्रश्न सोशल मीडिया यूजर्सकडून उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, व्हायरल दाव्यांमधील रक्कम आणि या मातीची प्रत्यक्ष किंमत याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.