मोलकरणीनं घेतला नवाकोरा 3BHK फ्लॅट; इंटेरिअरचा फोटो पाहून मालकीणही थक्क!

House Help Buys Rs 60 Lakh Flat: स्वत:चं आणि हक्काचं घर खरेदी करण्याचं प्रत्येकाचच स्वप्न असतं. याच स्वप्नाच्या बळावर माणसं मोठी होतात. किंबहुना काहीजण या स्वप्नासाठी प्रचंड मेहनतही घेतात. काहींना मात्र या स्वप्नासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागते हेसुद्धा तितकंच खरं. स्वत:च्या घराविषयी इतक्या चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारी एक पोस्ट.
नलिनी उनागर नावाच्या एका कंटेंट क्रिएटरनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक अशी बाब जगासमोर आणली आहे, ज्यामध्ये तिनं आपल्या घरातील मदतनीस महिलेनं 60 लाखांचा फ्लॅट खरेदी केल्याचं सांगितलं. आपण 'थक्क' होतो अशाच शब्दांत नलिनीनं पोस्टमध्ये आपला आनंद आणि भावना व्यक्त केल्या. 4 लाख रुपये घरातील फर्निचरवर खर्च करण्यात आले, तर या साऱ्यासाठी तिनं यासाठी कर्ज घेतलं होतं ते फक्त 10 लाखांचं.
X युजरनं पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आज आमची मदतनीस आनंदात होती. तिनं सांगितलं की, सूरतमध्ये 60 लाखांना 3BHK फ्लॅट खरेदी केला आणि फर्निचरसाठी 4 लाखांचा खर्च केला. कर्ज काढलं फक्त 10 लाखांचं. मी हैराणच झाले आणि विचारलं तेव्हा तिनं सांगितलं की, वेळंजा गावात तिचं दुमजली घर असून, एक दुकानही आहे. दोन्ही भाडेतत्त्वावर दिले आहेत'. या पोस्टच्या शेवटी 'स्मार्ट बचतीची जादू...' असं नलिनीनं लिहिलं.
My house help came in today looking really happy. She told me she just bought a 3BHK flat in Surat worth ₹60 lakhs, spent ₹4 lakh on furniture and took only a ₹10 lakh loan. I was honestly shocked.
When I asked more, she mentioned that she already owns a two-floor house and a… pic.twitter.com/OWAPW99F46
एकिकडे काही नेटकऱ्यांनी मदतनीसाच्या जीवनात आलेला हा टप्पा किती महत्त्वाचं असल्याचं म्हणत आनंद व्यक्त केला, तर दुसरीकडे काही नेटकऱ्यांनी सुरतमध्ये इतकं मोठं घर 60 लाखांना मिळतं का, हा प्रश्न उपस्थित केला आणि नव्या चर्चांना वाव मिळाला. काहींनी या पोस्टनं व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलल्याचंही म्हटलं.
