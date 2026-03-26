Indian Railway : कसलं प्रिमियम अन् कसलं काय! 'वंदे भारत'च्या दही, डाळीत अळ्या, किळसवाणा व्हिडीओ समोर

Indian Railway Vande Bharat : भारतीय रेल्वेनं प्रवास करताना जेवणाच्या तक्रारी काही केल्या संपेना. वंदे भारतमध्ये घडलाय असाच एक प्रकार, जिथं जेवणात आढळल्या अळ्या. किळसवाणा प्रकार पाहून भूक मरेल...   

सायली पाटील | Updated: Mar 26, 2026, 08:20 AM IST
Indian Railway Vande Bharat : भारतात मागील काही वर्षांमध्ये देशभरात प्रवासाची सुखकर सेवा देणाऱ्या रेल्वेचा सर्वांगीण विकास झाला. प्रत्येक श्रेणीसाठी रेल्वे विभागानं खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार रेल्वेसेवा पुरवली, त्यातच प्रिमियम श्रेणीच्या रेल्वे प्रवासाचाही समावेश होता. अशा या प्रिमियम श्रेणीमध्ये गणली जाणारी एक रेल्वे म्हणजे वंदे भारत. देशाच्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या या रेल्वेनं सुखकर आणि वेगवान प्रवासाची सेवा प्रवाशांना देण्यात आली. मात्र त्यामध्येसुद्धा सुरुवातीपासूनच काही त्रुटी असल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये आता आणखी एका घटनेची भर पडली आहे. 

रेल्वेच्या जेवणाच्या तक्रारी काही संपेना! 

आतापर्यंत रेल्वे प्रवासात दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या तक्रारी अनेकदा पाहायला मिळाल्या, त्यातच आता अतिशय किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. ज्यामध्ये पाटणा ते टाटानगरदरम्यानच्या रेल्वे प्रवासादरम्यान हा प्रकार घडल्याचं पाहायला मिळालं. प्रवाशांनी केलेल्या तक्रारींनुसार रेल्वेकडून देण्यात आलेल्या जेवणामध्ये अळ्या आढळल्या. सोशल मीडियावरही या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि ही बातमी वाऱ्याच्या वेगानं पसरली. 

दही आणि डाळीत पाहिलं तर अळ्या दिसल्या आणि किळसच वाटली..

उपलब्ध माहितीनुसार पाटणा येथील एका रहिवाशानं याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. प्रवाशांच्या माहितीनुसार जेवणात त्यांना जी डाळ आणि दही देण्यात आलं त्यामध्ये जिवंत अळ्या दिसल्या. सुरुवातीला इतर प्रवाशांना विश्वासच बसला नाही. मात्र जेव्हा प्रवाशांनी स्वत: हा किळसवाणा प्रकार पाहिला तेव्हा या जेवणाची इच्छाच नाहीशी झाली. या प्रकारानंतर जेव्हा पँट्रीमध्ये याबाबतची तक्रार करण्यात आली तेव्हा हे केसर आहे किंवा तत्सम कारणं देत संबंधित व्यक्तीनं टाळाटाळ केली, ज्यानंतर प्रवाशानं थेट तक्रार करण्याचाच निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. 

रेल्वे प्रशासनाकडून तातडीनं कारवाई 

हे संपूर्ण प्रकरण रेल्वे विभागाकडे पोहोचताच तातडीनं त्यावर कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये आयआरसीटीसीवर 10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. तर, सदर जेवणाची सेवा देणाऱ्यांवर (वेंडर) 50 लाखांचा दंड ठोठावत त्या वेंडरची सेवा तात्काळ रद्दही करण्यात आली. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासाचा दर्जा यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही अशीच भूमिका भारतीय रेल्वेनं मांडली. 

दरम्यान, सोशल मीडियावर कारवाई झाल्यानंतरही हा किळसवाणा प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांसह रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या साऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पाहायला मिळाला. त्यातही वंदे भारतसारख्या प्रिमियम रेल्वेमध्ये असे प्रकार घडताना पाहून तिकीट स्वरुपात सर्व खर्च मिळवून आकारली जाणारी ही किंमत नेमकी कशासाठी आकारली जाते असा संतप्त सवालही काही नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

