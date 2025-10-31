English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लग्नात पैशांचा आहेर घेण्यासाठी भन्नाट आयडिया! वधूच्या वडिलांनी शर्टवरचं लावला QR कोड, Video Viral

Kerala Wedding Trend: केरळमधील एका वडिलांनी आपल्या मुलीला लग्नाची भेटवस्तू देण्याची एक अनोखी पद्धत अवलंबली, ती म्हणजे त्याच्या शर्टवर पेटीएम क्यूआर कोड एम्बेड करणे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 31, 2025, 08:11 PM IST
Kerala Wedding Viral Video: भारतातील लग्न समारंभ नेहमीच काहीतरी हटके असतात. रंगीबेरंगी कपडे, पारंपरिक विधी, आणि शगुनाच्या लिफाफ्यांशिवाय तर लग्न अपूर्णच वाटतं. पण आता 'डिजिटल इंडिया"च्या युगात या परंपरांमध्येही आधुनिकतेचा स्पर्श दिसू लागला आहे. केरळमध्ये एका वडिलांनी आपल्या मुलीच्या लग्नात शगुन घेण्याचा असा अनोखा मार्ग निवडला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. त्यांनी आपल्या शर्टच्या खिशावर थेट पेटीएमचा QR कोड लावला.  जेणेकरून पाहुणे रोख पैसे किंवा पाकिटं देण्याऐवजी मोबाइल स्कॅन करून डिजिटल शगुन देऊ शकतील.

Zero Paper Waste चं उत्तम उदाहरण

या व्हिडिओवर सोशल मीडिया यूजर्सनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने लिहिलं, “डिजिटल इंडिया वेडिंग एडिशन सुरू झालं!” तर दुसऱ्याने मजेत लिहिलं, “आता नाही कॅश, फक्त स्कॅन आणि संस्कार!” अनेकांनी या कल्पनेचं कौतुक करत ती पर्यावरणपूरक आणि व्यवहार्य असल्याचं म्हटलं. यामुळे रोख पैशाची चिंता संपलीच, पण लिफाफ्यांचा पेपर वेस्टही टळला. केरळसारख्या 100% साक्षर राज्यात हा उपक्रम ‘Zero Paper Waste Wedding’चं उत्कृष्ट उदाहरण ठरत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडीओ

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड गाजतो आहे. व्हिडिओमध्ये सुंदर सजावट, आनंदी वातावरण आणि हसरे पाहुणे दिसतात. कॅमेरा जसाच वधूच्या वडिलांकडे वळतो, त्यांच्या शर्टवरचा QR कोड सर्वांचं लक्ष वेधतो. पाहुणे एकामागून एक आपले फोन काढतात, कोड स्कॅन करतात आणि थेट ट्रान्सफर करतात. काही सेकंदातच डिजिटल शगुन पूर्ण! या क्लिपला हजारो व्ह्यूज मिळाले असून, ती X (माजी ट्विटर) आणि Instagram वर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे.

काही यूजर्सनी केली टीका

जरी अनेकांनी या आयडियाचं स्वागत केलं असलं तरी काहींनी यावर नाराजीही व्यक्त केली. एका यूजरने लिहिलं, “लग्नासारख्या पवित्र प्रसंगी डिजिटल ट्रान्सॅक्शन? थोडं विचित्र वाटतं.” तर दुसऱ्याने म्हटलं, “ही तर भीक मागण्याची नवी पातळी आहे!” मात्र बहुतांश लोकांनी हे टाइमच्या बरोबरीने चालणारे पाऊल असल्याचं सांगितलं.

 

चर्चा फक्त हशाची नाही, विचारांचीही

हा प्रसंग केवळ मजेशीर नाही तर विचार करायला लावणारा आहे. पुढच्या काही वर्षांत भारतातील लग्नं पूर्णपणे cashless होतील का? केवळ डिजिटल शगुन आणि ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड्सचं युग येणार का? केरळमधील या लग्नाने नक्कीच या चर्चेला सुरुवात करून दिली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

