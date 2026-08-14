/लिफ्टचा दरवाजा उघडताच, काही सेकंदांतच खाली गेली लिफ्ट अन्...; VIDEO पाहून उडेल थरकाप

Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या लिफ्टमधील एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती लिफ्टमधून बाहेर पडते आणि त्यानंतर अवघ्या काही सेकंदांत लिफ्ट अचानक खाली जाताना दिसते. व्यक्ती बाहेर पडण्यास थोडा जरी उशीर झाला असता, तर मोठा अपघात घडला असता, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांच्या मनात आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही घटना खरोखर घडली आहे की व्हिडीओ AIच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे? यावरून सोशल मीडियावर चर्चेलाही उधाण आलं आहे.
व्हिडीओच्या सुरुवातीला एक व्यक्ती लिफ्टमध्ये उभी असल्याचं दिसतं. लिफ्ट नेहमीप्रमाणे एका मजल्यावर थांबते आणि दरवाजे उघडतात. कोणताही धोका असल्याचं त्यावेळी जाणवत नाही. त्यामुळे ती व्यक्ती सहजपणे लिफ्टमधून बाहेर पडते. पण पुढच्याच क्षणी परिस्थिती अचानक बदलते.
व्यक्ती लिफ्टमधून बाहेर पडल्याच्या काही क्षणांतच लिफ्टमध्ये अचानक हालचाल सुरू होते आणि ती वेगाने खाली जात असल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसतं. विशेष म्हणजे, कॅमेरा संपूर्ण घटना रेकॉर्ड करत असतो. व्यक्ती आधीच लिफ्टच्या बाहेर आलेली असल्यामुळे संभाव्य दुर्घटनेपासून त्याचा बचाव होतो. मात्र, बाहेर पडण्यास काही सेकंदांचा उशीर झाला असता तर काय घडलं असतं, हा विचारच अंगावर काटा आणणारा आहे.
लिफ्ट खाली गेल्यानंतर तिचा रिकामा भाग कॅमेऱ्यात दिसतो. व्हिडीओच्या शेवटपर्यंत ती व्यक्ती पुन्हा लिफ्टमध्ये जाताना दिसत नाही.
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जणांनी हा प्रसंग अत्यंत भीतीदायक असल्याचं म्हटलं आहे. दैनंदिन जीवनातील अशा गोष्टींकडेही काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज असल्याचं काही युजर्सनी नमूद केलं. काहींनी मात्र लिफ्ट नेमकी कोणत्या कारणामुळे मजल्यावर न थांबता खाली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
He had NO IDEA how close he was to death.— IsholaEdge (@IsholaEdge) August 12, 2026
He was HALF A SECOND away from a horrible tragedy. Always WATCH before stepping out of an elevator. pic.twitter.com/Ys8BiGOOzV
या व्हिडीओच्या सत्यतेबाबतही सोशल मीडियावर संभ्रम आहे. काही नेटकऱ्यांनी हा व्हिडीओ AIच्या मदतीने तयार करण्यात आला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. एका युजरने तर लिफ्ट संबंधित मजल्यावर पूर्णपणे थांबलेली दिसत नसल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यामुळे व्हिडीओतील घटना प्रत्यक्ष घडली आहे की डिजिटल पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
सध्या या घटनेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा स्वतंत्र पुष्टी समोर आलेली नाही. त्यामुळे व्हायरल व्हिडीओ पाहताना त्यातील दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहणं महत्त्वाचं आहे.