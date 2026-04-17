  • ₹75000000च्या रोल्स लॉयसमधून चक्क विकला चहा, एका कपची किंमत किती? अन् चहावाल्याची दिवसाची कमाई थक्क करणारी

₹75000000च्या रोल्स लॉयसमधून चक्क विकला चहा, एका कपची किंमत किती? अन् चहावाल्याची दिवसाची कमाई थक्क करणारी

रस्त्याच्या कडेला उभं राहून चहा पिणं आणि एका महागड्या गाडीत बसून रेड कार्पेटवर बसून तुम्हाला चहा प्यायला मिळाली तर? एवढंच नव्हे तर यासोबत कुकीज आणि बिस्किटांचा समावेश असेल तर तुम्हाला ते कसं वाटेल? हीच भन्नाट आयडीया एका तरुणाने वापरली आहे. त्याची दिवसाची कमाई किती? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 17, 2026, 12:58 PM IST
₹75000000च्या रोल्स लॉयसमधून चक्क विकला चहा, एका कपची किंमत किती? अन् चहावाल्याची दिवसाची कमाई थक्क करणारी

हल्ली जेवणासोबतच हॉटेलचं वातावरण तेथील टामझाम लोकांना महत्त्वाचं वाटतं. याच सध्याच्या वृत्तीचा फायदा एका माणसाने करुन घेतला आहे. चहा विकण्यासाठी त्याने अनोखी शक्कल लढवली आहे. या व्यक्तीने तब्बल ₹75000000च्या रोल्स लॉयसमधून चहा विकला आहे. रोल्स-रॉइस भाड्याने घेतली आणि या व्यवस्थेला "रॉयल चाय" असे नाव दिले. ज्या पद्धतीने चहा दिला जात होता, ती पद्धत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. एका इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये आलिशान गाडी भाड्याने घेण्यापासून ते ग्राहकांना चहा विकण्यापर्यंतची संपू्र्ण माहिती या व्हिडीओत दिली आहे. व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला, "चला बघूया रोल्स-रॉइसमध्ये चहा विकून किती पैसे कमावता येतात." या व्यक्तीची दिवसाई कमीई किती आहे, यावर देखील चर्चा रंगील आहे. 

रेड कार्पेट अन् चहा 

सुरुवात करण्यासाठी, तो एका आलिशान कार भाड्याने देणाऱ्या दुकानात गेला आणि त्याने एक कार भाड्याने घेतली. त्यानंतर, त्याने आपली कल्पना एका चहा विक्रेत्याला सांगितली आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो चहावाला देखील या आयडियामध्ये सहभागी झाला.. मग त्याने तयारी सुरू केली, एक बोर्ड छापला, ग्राहकांसाठी रेड कार्पेट अंथरले आणि चहाबरोबर देण्यासाठी कुकीज आणि बिस्किटांची व्यवस्था केली.

रोल्स-रॉइस गाड्यांची किंमत ₹7.50 कोटी

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्हिडिओमध्ये दिसले की ग्राहक उत्सुक आणि उत्साही होते. कुटुंबांसह अनेक जण हा अनुभव घेण्यासाठी आले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रोल्स-रॉइस कारची किंमत ₹7.50 कोटींपासून (स्पेक्टर मॉडेलसाठी) सुरू होते.

एका चहाची किंमत 

व्यवसायाचे मॉडेल सोपे आणि प्रभावी होते. एका कप चहाची किंमत 300 रुपये होती, पण खरी मजा तर ही होती की, जर तुम्हाला आलिशान गाडीत बसून चहा प्यायचा असेल आणि रील्स रेकॉर्ड करायच्या असतील, तर तुम्हाला 1000 रुपये द्यावे लागत होते. लोक त्या गाडीकडे आकर्षित होत होते आणि अनेक कुटुंबे तर फक्त तिच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी चहा पीत होती. अनेकांनी रिल्स बनवून सोशल मीडियावर शेअर केले. 

रॉयल चायचा नफा अन् तोटा 

दिवस संपला, गर्दी पांगली आणि जेव्हा भाईने त्याच्या 'महाराणी' डायरीत हिशोब केला, तेव्हा हिशोब थोडा चुकला. कारचे भाडे, चहाचा पुरवठा आणि पोस्टर्स यांसह एकूण खर्च सुमारे 1,08,000 रुपये झाला होता. चहा विकून मिळणारे उत्पन्न केवळ 88400 रुपयांपर्यंत कमी झाले, म्हणजेच 19600  रुपयांचे थेट नुकसान झाले. पण भाईसाहेब उदार मनाने म्हणाले, "पैसे गेले तर काय झाले, निदान लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद तरी आहे." आता सोशल मीडियावर लोक याचा आनंद साजरा करत आहेत. काही जण म्हणत आहेत की व्ह्यूज मिळवण्यासाठी हा केवळ एक स्टंट होता, तर काही जण याला 'प्रामाणिक पराभव' म्हणत आहेत... काहीही असो, रोल्स-रॉइसच्या बोनेटवर लावलेले चहाचे कप हे स्वतःच एक अनोखे दृश्य होते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

