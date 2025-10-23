English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Viral Video: ट्रेनमध्ये बॅगेच्या आडून मुलीच्या छातीला करत होता स्पर्श; कॅमेऱ्यात कैद झाला हैवान, जाब विचारला तर म्हणतो...

एक्स्प्रेस ट्रेनमध्ये एका अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य केल्याचा संतापजनक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत वडिलांच्या वयाचा एका व्यक्ती मुलीच्या शेजारी बसून तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करताना दिसत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 23, 2025, 11:04 AM IST
Viral Video: ट्रेनमध्ये बॅगेच्या आडून मुलीच्या छातीला करत होता स्पर्श; कॅमेऱ्यात कैद झाला हैवान, जाब विचारला तर म्हणतो...

Viral Video: भारतीय रेल्वेमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उनेकदा मांडला जातो. त्यातच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. व्हिडीओत वडिलांच्या वयाचा एक व्यक्ती लहान मुलीसोबत अश्लील कृत्य करताना दिसत आहे. शेजारी बसलेल्या या मुलीला हा हैवान चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत असल्याचं व्हिडीओत कैद झालं आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

घाबरलेली मुलगी आपल्या आईला मिठी मारुन बसते

व्हिडीओत हा व्यक्ती मुलीच्या शेजारी बसल्याचं दिसत आहे. यावेळी अत्यंत चालाखीपणे तो आपला हात मुलीपर्यंत नेत अश्लील कृत्य करतानाही व्हिडीओत दिसत आहे. यावेळी घाबरलेल्या मुलीला काय करावं हे सुचत नसल्याने ती आईला मिठी मारुन बसते. ही व्यक्ती त्याचा हात मुलीच्या छातीपर्यंत नेत असल्याचं दिसत आहे. पण ना त्याला लाज वाटते, ना भीती वाटते. 

ट्रेनमध्ये समोर बससेल्या एका प्रवाशाने हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. या निर्लज्ज व्यक्तीचं नाव शशी भूषण उपाध्याय असून, तो बिहारच्या गोपालगंजचा रहिवासी असल्याचं समजत आहे. 

व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत. प्रत्येकजम आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी करत आहेत. ट्रेनमध्ये लहान मुलंही सुरक्षित नाही अशी कमेंट काहींनी केली आहे. तर काहींनी माणुसकी शरमेने मान खाली जाणारी ही घटना असल्याचं म्हटलं आहे. 

रिकाम्या सीटवर न बसता, लहान मुलीच्या जवळ येऊन बसला

deshtalk28' आणि  'टीम साथ ऑफिशियल' सारख्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आलेला हा व्हिडीओ जनरल कोचमधील आहे. यामध्ये 9 ते 10 वर्षांची मुलगी आपल्या आईजवळ बसलेली आहे. यादरम्यान अचानक जवळपास 50 वर्षांच्या एक व्यक्ती तिच्या शेजारी येऊन बसतो. काही वेळानंतर त्याचा हेतू समोर येतो. अत्यंत चालाखीपणे तो आपला हात दुसऱ्या हाताच्या खालून मुलीपर्यंत नेऊन तिला स्पर्श करण्यास सुरुवात करतो. 

मुलगी काय सुरु आहे समजत नसल्याने घाबरुन आपल्या आईला बिलगते. पण तरीही तो आपलं अश्लील कृत्य करणं सुरु ठेवतो. तिथेच समोर बसलेला एक प्रवासी हे सगळं आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करतो.

पळून जाण्याचा प्रयत्न

आपलं कृत्य व्हिडीओ रेकॉर्ड होत असल्याचं लक्षात येताच हा प्रवासी घाबरतो आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो. पण तोपर्यंत त्याचं घाणेरडं कृत्य कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झालं होतं. इतर प्रवासीही त्याला पकडून जाब विचारतात. यादरम्यान तो मी असं काही करत नव्हतो, माझ्यावर विश्वास ठेवा असं सांगत बाजूला जाऊन बोलूया म्हणतो. पण प्रवासी त्याला तिथेच थांबून जाब विचारतो. 

दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्स्प्रेसमध्ये ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. या घटनेमुळे संतापलेल्या लोकांना अशा लोकांना फाशी दिली पाहिजे असं म्हटलं आहे. 

पोलिसांनी काय सांगितलं?

याप्रकरणी गोपालगंजचे एसपी अवधेश दीक्षित यांनी सांगितलं आहे की, घटना समोर आल्यानंतर सायबर टीमला निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली असून, त्याच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral Videotrainmolestation

इतर बातम्या

पुण्यात नाट्यमय घडामोडी! CM कडे तक्रार, 7 महिन्यात शिंदेंची...

महाराष्ट्र बातम्या