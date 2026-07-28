/धावत्या ट्रेनमधील एसी कोचमध्ये प्रवाशाने पूजेसाठी पेटवला दिवा; पुढच्या क्षणी अख्खा डबा...; VIDEO व्हायरल, रेल्वेने काय म्हटलं?

ट्रेनमध्ये प्रवाशांना सुरक्षेसंदर्भाती सर्व काळजी घेण्याचं आवाहन वारंवार रेल्वेकडून केलं जात असतं. मात्र मागील काही दिवसांमध्ये प्रवाशी आपल्यासह इतरांचाही जीव धोक्यात घालत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एका प्रवाशाने एसी डब्यात पूजा करण्याच्या हेतूने चक्क दिवा पेटवला होता. व्हिडीओत प्रवासी एसी डब्यात वरच्या सीटवर बसलेला दिसत आहे. यावेळी त्याने दिवा आणि अगरबत्ती पेटवून पूजा सुरु केली होती. यामुळे काही वेळातच संपूर्ण डब्यात धूर पसरला होता.
डबा धुराने भरल्यानंतर अखेर एका प्रवाशाने मध्यस्थी केली आणि त्याला बंद डब्यात हे किती धोकादायक आहे याबद्दल सांगितलं.
या घटनेचा तपशील झारखंड रेल युजर्स (@JharkhandRail) या अकाऊंटवरून एक्सवर पोस्ट करण्यात आला आहे. "धुरामुळे ट्रेनचा फायर अलार्म वाजू शकतो, तर धावत्या ट्रेनमध्ये दिवा पेटवल्याने आगीचा गंभीर धोका निर्माण होतो," असं कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं.
A video circulating on social media shows a passenger performing prayers on the upper berth of an AC train coach while lighting incense sticks and an oil lamp.— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) July 26, 2026
A fellow passenger reportedly intervened, explaining that such acts can be dangerous. Smoke may trigger the train's… pic.twitter.com/79SrmBnAdW
विशेष म्हणजे, अगरबत्ती पेटवल्याने जो धूर निघतो, तो डब्यातील स्वयंचलित स्मोक डिटेक्टर सहजपणे चालू करू शकतो आणि ट्रेनची इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टीम कार्यान्वित करू शकतो. तसंच, एसी डब्यांमध्ये सिंथेटिक बेडिंग, पडदे आणि अपहोल्स्ट्री असते, जे अत्यंत ज्वलनशील असतात आणि कोणत्याही ज्योतीला आगीच्या मोठ्या धोक्यात बदलू शकतात.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या नागरिकांच्या तक्रारींसाठीच्या अधिकृत 'रेल्वे सेवा' (Railway Seva) या हँडलने चौकशी सुरू करण्यासाठी गाडीचा क्रमांक, तारीख आणि पीएनआर (PNR) यांसारखी माहिती मागवली. तसंच, तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी प्रवासी 'railmadad.indianrailways.gov.in' या अधिकृत पोर्टलद्वारे थेट तक्रार नोंदवू शकतात, अशी माहिती दिली आहे.
या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. धार्मिक श्रद्धा समजू शकतो, मात्र वैयक्तिक श्रद्धेमुळे सार्वजनिक सुरक्षेशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये असं युजर्सनी सांगितलं आहे.
"अशी चूक म्हणजे प्रवाशांसाठी एक गंभीर आणि शिक्षापात्र धोका आहे. अशा कृत्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला पाहिजे," असं एका युजरने म्हटलं. "रेल्वेने IRCTC ॲपवर सुरक्षेच्या उल्लंघनाची तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी; या सुविधेद्वारे अपलोड केलेले फोटो स्कॅन करून RPF (रेल्वे सुरक्षा दल) द्वारे त्वरित कारवाईला प्राधान्य दिले जाऊ शकेल," असं मत एकाने व्यक्त केल.
"नियमानुसार, विक्रेत्यांनाही रेल्वेच्या डब्यांमध्ये विक्रीसाठी आगपेट्या बाळगण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे, डब्यांमध्ये आग पेटवणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दंड ठोठावला पाहिजे आणि त्यांनी विरोध केल्यास त्यांना ताब्यात घेतले पाहिजे," अशी मागणी एकाने केली आहे.