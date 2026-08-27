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मंदिरातील 'मोक्ष मार्गम'मधून बाहेर पडताना महिला अडकली; अरुंद बोगद्यातून बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न, पुढे काय झालं पाहा

तमिळनाडूतील एका मंदिरात 'मोक्ष मार्गम' या खडकाळ मार्गावर अडकल्यामुळे आंध्र प्रदेशातील एका 36 वर्षीय भाविकाचा मृत्यू झाला. याच ठिकाणी अडकलेल्या आणखी एका भाविकाचा जुना व्हिडिओ पुन्हा समोर आल्याने, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 27, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:50 PM IST
मंदिरातील 'मोक्ष मार्गम'मधून बाहेर पडताना महिला अडकली; अरुंद बोगद्यातून बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न, पुढे काय झालं पाहा

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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