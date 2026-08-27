मंदिरातील 'मोक्ष मार्गम'मधून बाहेर पडताना महिला अडकली; अरुंद बोगद्यातून बाहेर खेचण्याचा प्रयत्न, पुढे काय झालं पाहा

तमिळनाडूतील एका मंदिरात 'मोक्ष मार्गम' या अरुंद मार्गात अडकून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर काही दिवसांनी, त्याच ठिकाणी काही महिन्यांपूर्वी आणखी एका भाविकाची बाहेर पडण्यासाठी झालेली धडपड दर्शवणारा एक अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ पुन्हा समोर आला आहे. 'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, आंध्र प्रदेशातील 36 वर्षीय मणिकुमार यांचा 24 जुलै रोजी अण्णामलैयार मंदिराच्या तीर्थयात्रेदरम्यान अरुणाचल गिरीच्या दक्षिण मार्गावरील खडकांच्या अरुंद मार्गातून सरपटत जाण्याचा प्रयत्न करताना मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हा व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मणिकुमार त्या अरुंद जागेत अडकले आणि त्यांना लवकरच श्वास घेण्यास तीव्र त्रास होऊ लागला होता. अग्निशमन व बचाव दलाच्या जवानांनी स्थानिक भाविकांच्या मदतीने त्यांना बाहेर काढले होते. मात्र, रुग्णालयात नेल्यानंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. या दुर्दैवी घटनेची बातमी पसरताच, त्या घटनेच्या काही महिने आधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होऊ लागला.
या व्हिडिओमध्ये एक महिला 'मोक्ष मार्गम'मधून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याच अरुंद मार्गात अडकलेली दिसत आहे. हालचाल करता न आल्याने आणि श्वास घेताना स्पष्टपणे त्रास होत असल्याने ती काही मिनिटे तिथेच अडकून पडली होती, तर भाविक तिला बाहेर काढण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते. अखेरीस तिला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले; एका संभाव्य जीवघेण्या अपघातातून ती थोडक्यात बचावली.
A few days ago, Manikumar (36) from Rajamahendravaram, Andhra Pradesh, got trapped in the narrow rock passage known as Moksha Margam (Moksha road) on the southern path of Arunachala Giri in Tiruvannamalai. He suffered severe breathing problems and later died.— Aparajite (@amshilparaghu) July 28, 2026
Now, just days… pic.twitter.com/jTQkn7EcJ9
दरम्यान, अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी भाविक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. यामध्ये धोक्याची सूचना देणारे फलक लावणे, अरुंद जागेतून सुरक्षितपणे जाऊ न शकणाऱ्यांना तिथे जाण्यापासून रोखणे, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे आणि गर्दीचे नियोजन सुधारणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
हा मार्ग 'इडुक्कू पिल्लयार' मंदिराच्या जवळ आहे. अरुणाचल पर्वताच्या 14 किलोमीटरच्या 'गिरीवलम' (प्रदक्षिणा) मार्गावर भाविक ज्या मंदिरांना भेट देतात, त्यापैकीच हे एक मंदिर आहे. कालांतराने, अनेक भाविकांची अशी श्रद्धा बनली आहे की, खडकांमधील एका अरुंद फटीतून, जी 'मोक्ष मार्गम' (म्हणजेच 'मुक्तीचा मार्ग') म्हणून ओळखली जाते त्यातून जाण्यामुळे आध्यात्मिक लाभ होतात, जसे की अडथळे दूर होणे, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होणे आणि 'मोक्ष' (जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून सुटका) प्राप्त होण्यास मदत मिळणे.
तथापि, ही श्रद्धा प्रस्थापित धार्मिक सिद्धांतांवर नव्हे, तर स्थानिक लोककथांवर आधारित आहे. खडकांमधील त्या अरुंद मार्गातून गेल्याने मोक्ष मिळतो, असा कोणताही उल्लेख धार्मिक ग्रंथांमध्ये आढळत नाही.