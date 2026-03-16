English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
अपघाताचा भयानक CCTV: वायूवेगाने धावणाऱ्या Royal Enfield ची Activa ला धडक, रस्त्यावर अक्षरक्ष: चुराडा; तरुण जागीच ठार

Viral Video of Accident: उत्तर प्रदेश विद्युत विभागातील इंजिनअरचा मुलगा असणाऱ्या नैतिक कुमारला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 03:49 PM IST
Viral Video of Accident: रस्त्यावर जीवघेणा स्टंट करताना 17 वर्षाच्या तरुणाने आपला जीव गमावला आहे. बारावीत शिकणारा हा तरुण आपल्या बायकर मित्रांसह राईडसाठी बाहेर पडला होता. यावेळी रस्त्यावर तो इतरांसह वायूवेगाने बाईक चालवत होता. यादरम्यान तोल गेल्याने त्याने एका स्कूटरला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, स्कुटरचा अक्षरश चुराडा झाला. उत्तर प्रदेशातील लखनऊत झालेला हा अपघाता कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अपघात किती भयानक होता याची कल्पना येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नैतिक कुमार अशी पीडित तरुणाची ओळख पटली आहे. नैतिक कुमार इतर बायकर्सच्या ग्रुपसह 'रॉयल ​​एनफिल्ड कॉन्टिनेंटल GT 650' ही दुचाकी चालवत होता. हे सगळेजण जनेश्वर मिश्रा उद्यानाच्या दिशेने निघाले होते. उद्यानाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक 5(Gate No. 5) जवळ पोहोचताच, रस्त्यावरील एखाद्या गोष्टीमुळे त्याची बाईक काहीशी हवेत उडाली. यानंतर काही सेकंदांतच त्याचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि समोर असलेल्या एका 'होंडा ॲक्टिव्हा'ला त्याने धडक दिली. त्यानंतर तो रस्त्याच्या दुभाजकावर (डिव्हायडरवर) जाऊन आदळला. धडक इतकी भीषण होती की, त्याच्या त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.

धडक दिल्यानंतर अॅक्टिव्हा रस्त्यावर दुसऱ्या बाजूला कोलमडली. ज्यामुळे ती बाजूने जाणाऱ्या दुचाकीच्या खाली आली. नैतिकचा मित्रच ही कावासाकी निंजा चालवत होता. जेव्हा अपघात झाला तेव्हा तो मोटरसायकलला लावलेला 360 डिग्री अॅक्शन कॅमेरा नीट करत होता. त्याच्या कॅमेऱ्यात ही संपूर्ण दुर्घटना कैद झाली आहे.

अपघातानंतर अॅक्टिव्हा त्याच्या बाईकखाली आल्यानंतर त्याचाही तोल जाताना कॅमेऱ्यात दिसत आहे. सुदैवाने त्याच्या बाईकचा तोल सांभाळल्याने तो खाली कोसळला नाही. दरम्यान कॅमेऱ्यात त्यांच्यासोबत असणारा एक रायडरही अॅक्टिव्हा बाईकखाली आल्याने पडताना दिसत आहे. 

नैतिक कुमार हा उत्तर प्रदेश विद्युत विभागातील एका इंजिनिअरचा मुलगा होता. त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. अपघात झाला तेव्हा नैतिकने कोणतेही प्रोटेक्टिव्ह गेअर घातले नव्हते. त्याच्या अंगावर केवळ शर्ट, जीन्स आणि डोक्यावर हेल्मेट होते. ॲक्टिव्हा चालक आणि आणखी एक दुचाकीस्वार ज्यांची ओळख आदित्य श्रीवास्तव आणि कृष्ण सिंग अशी पटली आहे त्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत.

कुमारच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला आणि अंत्यसंस्कारांसाठी ते बाराबंकी येथील त्यांच्या मूळ गावी रवाना झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून आणि अपघाताचे नेमके कारण निश्चित केल्यानंतरच ते पुढील कारवाई करतील.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral Videoroyal enfieldACTIVA

