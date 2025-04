टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गळ्यात पट्टा बांधून कुत्र्यांप्रमाणे रांगायला लावलं, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

Viral Video: सेल्स, मार्केटिंग कंपनी म्हटलं की, तिथे नेहमीच कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर टार्गेटची टांगती तलवार असते. प्रत्येक नोकरीमध्ये कर्मचाऱ्यांना आपण दिल्या जाणाऱ्या पगारास पात्र आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी काही ना काही लक्ष्य गाठावं लागतं. अनेकदा कर्मचारी हे टार्गेट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात. अशावेळी नोकरीवर गदा येणं साहजिक असतं. पण केरळमध्ये एक अमानवीय प्रकार समोर आला आहे. केरळच्या कोच्ची येथे एका खासगी मार्केटिंग कंपनीत टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गळ्यात साखळी घातलेल्या श्वानाप्रमाणे चालायला लावल्याचं समोर आलं आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका माजी व्यवस्थापकाचे कंपनी मालकाशी वाद होते आणि त्याने नवीन प्रशिक्षणार्थींसोबत हा व्हिडिओ शूट केला होता. हा प्रशिक्षणाचा एक भाग असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण , पोलिसांनी हा प्रकार अमानवीय असल्याचं म्हटलं आहे.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीच्या गळ्यात पट्टा बांधलेला दिसत आहे. यावेळी एक माणूस त्याला कुत्र्यासारखे गुडघ्यावर चालायला लावत आहे. ही चार महिन्यांपूर्वीची घटना असून, व्हिडीओ आता समोर आला आहे. संबंधित मॅनेजर आता कंपनी सोडून गेला आहे. दरम्यान दुसऱ्या एका व्हिडीओत कर्मचाऱ्यांना शिक्षा म्हणून कपडे काढण्यास भाग पाडल्याचं दिसत आहे.

Employees at Hindustan Power Links claim they are punished for missing sales targets..allege they were forced to crawl, lick spit & bark like dogs

They earn just Rs 6000 to Rs 8000 a month. #Kerala govt orders probepic.twitter.com/34eGaw3hGJ

— Urban Secrets (@stiwari1510) April 5, 2025