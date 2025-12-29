'माझं 50 हजारांचं बंडल पडलंय, जरा मोठं मन दाखवा...,' भाजपा कार्यक्रमात प्रदेशाध्यक्षांच्या खिशातून पैसे गायब, करत राहिले विनवण्या

Viral Video: उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांच्या गाझियाबाद दौऱ्यावरुन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह होता. स्वागताची तयारी सुरू होती, पोस्टर्स आणि बॅनर लावण्यात आले होते आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 9 वर दासना जवळील इनमँटेक कॉलेजजवळ एक भव्य स्वागत मंच उभारण्यात आला होता. कार्यक्रम सुरू होताच, हार, ढोलताशे आणि घोषणाबाजीने राजकीय वातावरण निर्माण केलं होतं. परंतु या उत्साहात आणि गर्दीत, एक अशी घटना घडली ज्यामुळे कार्यक्रमात काही काळासाठी गोंधळ उडाला होता.
स्वागत समारंभाच्या वेळी भाजप मंडल सरचिटणीस माधव कुमार यांच्या खिशातून 50 हजारांचा बंडल गायब झालं. स्टेजभोवती मोठी गर्दी होती आणि प्रदेशाध्यक्षांचे स्वागत करण्यासाठी कार्यकर्ते सतत पुढे-मागे फिरत होते तेव्हा हा प्रकार घडला. सुरुवातीला लोकांना पैसे गायब होणं गैरसमज असल्याचं वाटलं, परंतु काही मिनिटांतच ही बातमी स्टेजवर पोहोचली.
प्रदेशाध्यक्षांचे स्वागत करण्यासाठी जमलेल्या गर्दीमुळे आणि राष्ट्रीय महामार्ग-9 वर लांब वाहतूक कोंडीमुळे परिस्थिती आधीच आव्हानात्मक होती. कार्यक्रमस्थळी कार्यकर्त्यांची संख्या सतत वाढत होती. दरम्यान, पैसे गायब झाल्याच्या बातमीने स्टेजवर उपस्थित असलेल्या नेत्यांची चिंता वाढली. परिस्थिती बिकट होताना पाहून भाजप किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज यांनी माईक हातात घेतला आणि स्टेजवरून गर्दीला संबोधित करण्यास सुरुवात केली.
पंकज भारद्वाज यांनी व्यासपीठावरून भावनिक आवाहन केलं की, हा कार्यक्रम पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचे स्वागत करण्यासाठी होता आणि कोणताही गोंधळ किंवा वाद पक्षाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवू शकतो. ते पुढे म्हणाले, "जर कोणत्याही सहकाऱ्याला हे 50 हजार रुपये मिळाले असतील तर कृपया मोठे मन दाखवा आणि पैसे परत करा."
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माधव कुमार यांनी कार्यक्रमापूर्वी काही कामासाठी 50 हजार रुपये आणले होते असं स्पष्ट केलं. गर्दीतून जात असताना आणि सतत लोकांना भेटत असतानाही, त्यांना पैसे गायब झाल्याचे लक्षात आलं नाही. त्यांनी त्यांचे खिसे तपासले तेव्हा खूप उशीर झाला होता. त्यांनी लगेचच व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या नेत्यांना माहिती दिली.
घटनेची माहिती मिळताच, काही स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून शोध सुरू केला. त्यांनी स्टेजच्या मागे, खुर्च्यांभोवती आणि कार्यक्रमस्थळाजवळील इतर ठिकाणी शोध घेतला. पण पैसे कुठेही सापडले नाहीत.