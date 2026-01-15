English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'उद्यापासून मेट्रो विसरुन जा,' बॉसने कर्मचाऱ्याला दिली नवी कोरी SUV, म्हणाला 'मी तुला भरपूर त्रास दिला'

Viral Video: भारतीय स्ट्रीटवेअर ब्रँड Bluorng संस्थापक सिद्धांत सभरवाल आणि मोकम सिंग यांनी एका कॅज्युअल हाऊस पार्टीचं आयोजन केलं होते ज्यामध्ये अनेक टीम सदस्य उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी एका कर्मचाऱ्याला एसयुव्ही भेट दिली.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 03:28 PM IST
Viral Video: प्रत्येक कर्मचारी मन लावून काम करत असतो. जेणेकरुन एक दिवस बॉस याची दखल घेईल आणि पगारवाढ किंवा प्रमोशनच्या माध्यमातून याचा मोबदला मिळेल. पण अनेकदा अशा कर्मचाऱ्यांना फक्त नाराजीचा सामना करावा लागतो. मात्र दिल्लीमधील एका स्टार्टअपने आपल्या कर्मचाऱ्यासाठी असं काही केलं, ज्याच्यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. कंपनीच्या संस्थापकांनी आपल्या कर्मचाऱ्याला अशी भेट दिली, जी पाहिल्यानंतर त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. याचं कारण त्याला एक नवी कोरी एसयुव्ही देण्यात आली. 

भारतीय स्ट्रीटवेअर ब्रँड Bluorng संस्थापक सिद्धांत सभरवाल आणि मोकम सिंग यांनी एका कॅज्युअल हाऊस पार्टीचं आयोजन केलं होते ज्यामध्ये अनेक टीम सदस्य उपस्थित होते. सिद्धांत आणि मोकाम यांनी प्रथम त्यांच्या टीम म्हणूनच्या प्रवासाबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कंपनीचा पहिला कर्मचारी राहुल ओझा यचा उल्लख करण्यात आला. 

बॉसकडून कर्मचाऱ्याचं कौतुक

सिद्धांत आणि मोकाम यांनी राहुलची कंपनीशी असलेली सततची बांधिलकी आणि सर्व चढ-उतारांमध्ये त्याने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल प्रशंसा केली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये सिद्धांत म्हणतो, "आमच्यासोबत काम करणं खूप कठीण आहे. मी नेहमीच राहुलला खूप त्रास दिला, पण त्याने नेहमीच मला पाठिंबा दिला."

इतर टीम सदस्य हसतात आणि सिद्धांतच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवत मान हलवतात. सिद्धांत पुढे म्हणतो की स्टार्टअप्सना फक्त कौशल्याची गरज नसते. अशा लोकांची गरज असते जे केवळ कामाच्या पलीकडे जाऊन आधारस्तंभ बनू शकतात.

सर्वांना आश्चर्याचा धक्का

मग असा क्षण आला की ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. सर्वांसमोर ओझाचे नाव घेत सिद्धांत म्हणाला, "राहुल, उद्यापासून मेट्रो विसरून जा". यानंतर तो त्याला नवीन एसयूव्हीच्या चाव्या देतो. सर्वजण जोरजोरात टाळ्या वाजवण्यास सुरुवात करतात. सर्वजण राहुलला मिठी मारतात आणि आणि तो क्षण साजरा करतात. 

राहुलचा महिंद्रा BE 6 मधून प्रवास 

त्यानंतर, सर्व टीम सदस्य बाहेर जातात, जिथे महिंद्रा BE 6 झाकून ठेवलेली असते. त्यानंतर राहुल ड्रायव्हरच्या सीटवर बसतो आणि कारमध्ये बसण्याचा आनंद घेतो, तर बाकीचे टीम त्याचे अभिनंदन करतात.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

