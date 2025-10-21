'मोबाईल बंद कर...', उद्योजकाच्या मुलाचा दारु पिऊन धिंगाणा, अधिकाऱ्याने रस्त्यावरच फरफटलं, त्याच्यासह बापालाही घडवली जन्माची अद्दल

Surat Liquor Party Viral Video: गुजरातमध्ये दारुबंदी असतानाही तरुण आपल्या मित्रांसोबत मद्यपान करत असल्याने पोलिसांनी कारवाई केली असता त्याने त्यांच्यासोबत वाद घातल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. उद्योजकाच्या या मुलाने उद्घटपणा केला असता पोलीस अधिकाऱ्याने त्याला तिथेच धडा शिकवला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. तरुण फक्त 19 वर्षांचा असून त्याच्या वर्तनावर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, यामध्ये तरुणाच्या वडिलांचाही समावेश आहे.
गुजरातमधील सुरत येथे एका हॉटेलजवळ एका गाडीतून दारूचे कॅन सापडल्यानंतर एका प्रसिद्ध व्यावसायिकासह दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या हॉटेलमध्ये त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोठी पार्टी आयोजित करण्यात आली होती.
Happy Diwali to the India police
May you burst more such cases and crackers without fear. Law and order has become a joke for these people pic.twitter.com/Icf1OwrNXr
— Vineeth K (@DealsDhamaka) October 20, 2025
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापारी समीर शाह यांच्या वाढदिवसानिमित्त अलथान येथील केएस अवतार हॉटेलमध्ये पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. या पार्टीदरम्यान, समीर शाह यांचा 19 वर्षांचा मुलगा जयनाम शाह परिसरात उभ्या असलेल्या एका गाडीत काही मित्रांसोबत मद्यपान करु लागला.
पोलिसांना मद्यपान केलं जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ते घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पुराव्याखातर मद्यपान केलं जात असल्याचा व्हिडीओ शूट करण्यास सुरुवात केली. यावेळी तरुण गाडीतून खाली उतरतो आणि पोलीस कर्मचाऱ्याच्या हातातून मोबाईल खेचण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच पोलिसांसाठी अश्लील भाषा वापरत त्यांना धक्काबुक्की करतो. यावेळी पोलीस अधिकारी त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देतो. यादरम्यान त्याचे मित्र मध्यस्थी करत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करतात.
અલથાણ પોલીસની બેવડી નીતિ
ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહ અને તેના પુત્ર જૈનમે દારૂપાર્ટીનું આયોજન કર્યું અને પોલીસે ત્યાં દરોડા પાડ્યા...
પોલીસે દરોડા પાડ્યા અને દારૂ પહોંચાડનાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી અને દારૂપાર્ટીનું આયોજન કરનાર વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી નહીં...
દરોડા દરમિયાન ઉદ્યોગપતિના… pic.twitter.com/llrX0DG40S
— Jay Acharya ( Journalist ) (@AcharyaJay22_17) October 17, 2025
पोलिसांनी यानंतर तरुणाला ताब्यात घेतलं. तरुणाचे वडीलही घटनास्थळी दाखल झाले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्याने पोलिसांना आमचे वरिष्ठ पातळीपर्यंत संबंध आहेत अशी धमकीही दिली होती.
यावेळी दोन तरुणी घटनास्थळी आल्या आणि त्यांनी पोलिसांना "तो एक लहान मुलगा आहे" सांगत तरुणाला सोडून देण्याची विनंती केली. पोलिसांनी सांगितलं की, गाडीतून 1350 रुपये किमतीचे दारुचे नऊ कॅन, सात मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. "L" स्टिकर (लर्निंग लायसन्स दर्शविणारा) असलेली कार जप्त करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
झोन 4 च्या पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) निधी ठाकूर यांनी सांगितलं आहे की, "दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वाहनातून दारू जप्त केल्याप्रकरणी आणि दुसरा पोलिसांवर हल्ला केल्याप्रकऱणी गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे. दारू पुरवणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. डिलिव्हरी मॅनने व्यावसायिकाच्या इशाऱ्यावरून काम केल्याचं सांगितल्यानंतर समीर शाह यांनाही अटक करण्यात आली आहे."
"उद्योजकाच्या मुलाने श्वास विश्लेषक चाचणी उत्तीर्ण केली नाही. त्याचे रक्त आणि लघवीचे नमुने वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित त्याच्यावर दुसरा गुन्हा दाखल आहे. आम्ही नोटीस पाठवायची आहे का आणि अटक करायची आहे का ते पाहण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.