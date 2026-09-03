/महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्रेनच्या सहाय्याने घराच्या छतावर केली पार्क; मालकाचं कारण ऐकून डोक्याला हात लावाल, VIDEO व्हायरल

महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्रेनच्या सहाय्याने थेट घराच्या छतावर पार्किंग केली जात असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. बिहारमधील ही घटना सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. आपण परदेशात जात असल्याने यादरम्यान महिंद्रा स्कॉर्पिओ चोरी होऊ नये या भीतीपोटी त्याने एसयुव्ही थेट घराच्या छतावर नेत पार्क केली असा दावा आहे. या व्हिडीओवर नेटकरी कमेंट करत असून, काहीजण जुगाड केल्याचं म्हणत आहेत तर काहीजण मूर्खपणा असल्याची कमेंट करत आहेत.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनुसार, आपण बाहेरगावी असताना गाडीच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता वाटल्याने, मालकाने हा एक वेगळाच मार्ग निवडला. मात्र, नेमके हेच कारण आहे का? याची खातरजमा झालेली नाही.
या व्हिडिओमध्ये 'महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक' ही गाडी एका क्रेनच्या साहाय्याने वर उचलून एका घराच्या छतावर काळजीपूर्वक ठेवताना दिसत आहे. यानंतर सोसल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि नेटकरी कमेंट करु लागले. अनेक नेटकऱ्यांनी गाडी चोरीला जाण्याच्या भीतीवर काढलेली ही एक कल्पक, तरीही अत्यंत असामान्य अशी उपाययोजना असल्याचे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गाडीचा मालक कामासाठी परदेशात जाण्याच्या तयारीत होता आणि त्याच्या अनुपस्थितीत ती एसयूव्ही (SUV) खाली पार्क करण्याची त्याची इच्छा नव्हती. गाडी एखाद्या 'पेड पार्किंग'मध्ये (शुल्क आकारणाऱ्या पार्किंगच्या ठिकाणी) ठेवण्याऐवजी किंवा नातेवाईकाकडे सोपवण्याऐवजी, त्याने ती गाडी घराच्या छतावर वर उचलून ठेवण्याची व्यवस्था केली.
A man in Bihar used a crane to lift his Scorpio onto his house rooftop to keep it safe while going abroad for work. This is hilarious and it happens in India only, leaving netizens amused by the bizarre parking method. pic.twitter.com/4LGr7kUR3v— VIZHPUNEET (@vizhpuneet) September 3, 2026
या व्हिडिओमधून बिहारमधील नेमके ठिकाण, मालकाची ओळख, ती स्कॉर्पिओ गाडी छतावर किती काळ राहणार आहे किंवा ती गाडी वर चढवण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या होत्या का, या गोष्टींची पुष्टी होत नाही.
एखादे वाहन छतावर चढवण्यामध्ये काही धोके असतात, ज्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सामान्यतः एसयूव्ही (SUV) ही जड गाडी असते आणि घराचे छत अशा प्रकारे डिझाइन केलेले नसू शकते की ते तिथे उभ्या असलेल्या गाडीचा भार (एकाच ठिकाणी केंद्रित होणारा भार) पेलू शकेल. तसेच, क्रेनच्या साहाय्याने गाडी वर चढवण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित ऑपरेटर, गाडी उचलण्यासाठी योग्य पॉइंट्स आणि खाली सुरक्षित केलेली जागा यांची आवश्यकता असते.
स्कॉर्पिओ हे नाव भारतातील महिंद्राच्या सर्वात ओळखल्या जाणाऱ्या एसयूव्ही नावांपैकी एक आहे. सध्याच्या स्कॉर्पिओ-एनची किंमत निवडलेला व्हेरिएंट, इंजिन आणि ड्राइव्हट्रेननुसार 13.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.
ही गाडी 2.2-लिटर एमहॉक (mHawk) डिझेल इंजिनसह उपलब्ध आहे. हे युनिट उच्च स्पेसिफिकेशन्समध्ये 132 एचपी पर्यंत पॉवर आणि 300 एनएम टॉर्क निर्माण करते. खरेदीदार सहा-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमधून निवड करू शकतात, तसेच निवडक डिझेल व्हेरिएंटमध्ये फोर-व्हील ड्राइव्हचा पर्याय उपलब्ध आहे.