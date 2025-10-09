English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वाघिणीचं आपल्याच मुलीसोबतची लढाई कधी पाहिलीय का? रणथंभोरमध्ये कॅमेऱ्यात कैद झाला दुर्मिळ क्षण

Ranthambore Tiger Fight Viral Video: वन अधिकाऱ्यांनी दोन वाघिणींमधील संघर्ष प्रादेशिक लढाईचा भाग  होता आणि वन्यजीवांच्या वर्तनाचा एक नैसर्गिक भाग होता असं सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 9, 2025, 07:34 PM IST
वाघिणीचं आपल्याच मुलीसोबतची लढाई कधी पाहिलीय का? रणथंभोरमध्ये कॅमेऱ्यात कैद झाला दुर्मिळ क्षण

Ranthambore Tiger Fight Viral Video: रणथंभोर येथील पर्यटकांना मंगळवारी एक दुर्मिळ आणि वन्यजीवांच्या तीव्र संघर्षाचा एक दुर्मिळ क्षण पाहण्याची संधी मिळाली. प्रसिद्ध वाघिणी रिद्धीचा (T-124) तिचीच मुलगी मिराशी अभयारण्याच्या झोन 3 मधील प्रदेशावरून संघर्ष झाला. जंगल सफारी दरम्यान वाघांचं हे कृत्य पाहण्यास मिळणं तसं दुर्मिळ आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सकाळच्या सफारी दरम्यान, आई आणि मुलगी वाघिणी पहिल्यांदा एकमेकांजवळ दिसल्या. यानंतर काही काळाच मिराने रिद्धीला तिच्या प्रदेशावर दावा करण्याच्या प्रयत्नात आव्हान दिलं. काही वेळातच याला हिंसक वळण मिळालं आणि त्यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. दोन्ही वाघांनी जोरजोरात गर्जना केली आणि त्यांचे आवाज जंगलात घुमले. हा संघर्ष थोडा वेळच सुरु होता, मात्र तीव्री होता. रिद्धीने अखेर ही लढाई जिंकली. मीराने हार मानली आणि ती पुन्हा जंगलात पळून गेली.

संघर्षादरम्यान रिद्धी आणि मीरा दोघींनाही दुखापत झाली. वन अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की ही एक प्रादेशिक लढाई होती. हा वन्यजीवांच्या वर्तनाचा एक नैसर्गिक भाग होता. विशेषतः जेव्हा बछडे मोठे होतात आणि स्वतःची जागा शोधू लागतात तेव्हा अशाप्रकारे संघर्ष होतो. 

रिद्धीची तीन बछडे मोठे झाल्यानंतर त्यांच्या आईपासून वेगळे स्वतःचे प्रदेश स्थापन करू लागतात तेव्हा हे संघर्ष होतात. वन्यजीव तज्ज्ञांनुसार, जेव्हा एखादे बछडे स्वतःचे क्षेत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्याचे पहिले आव्हान सहसा आईला असते. 

रणथंभोर नॅशनल पार्कच्या माहितीनुसार, रिद्धी वाघिणी ही प्रसिद्ध वाघिणी मचालीच्या पाचव्या पिढीतील आहे. ती वाघिणी अ‍ॅरोहेडची मुलगी आहे आणि तिच्या पणजीइतकीच बलवान आणि प्रभावी असल्याचं म्हटलं जातं. रिद्धीने आता तिच्या आईच्या परिसरात स्वतःचा प्रदेश बनवला आहे आणि ती झोन 3 आणि 4 मधील पदम तलाव, राज-बाग, मलिक तलाव आणि मांडूब परिसरात दिसू शकते.

हा प्रदेश रणथंभोरचे हृदय मानले जाते, जिथे प्रमुख वाघिणींचा वारसा मचालीपासून सुरू झाला, त्यानंतर तिची मुलगी सुंदरी, नंतर कृष्णा, अ‍ॅरोहेड आणि आता रिद्धी आहे. 

यापूर्वी, अमा घाटी वनक्षेत्रातील रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यानात प्रदेशासाठी झालेल्या लढाईत सुमारे 3.5 वर्षांचा एक नर वाघ मृत्युमुखी पडला होता. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, टी-2309हा वाघ 6.5 वर्षांचा असलेल्या टी-120 (गणेश) या दुसऱ्या वाघाशी झालेल्या प्रादेशिक लढाईत मृत्युमुखी पडला होता.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoTigerranthambore

इतर बातम्या

IND VS WI : भारत - वेस्ट इंडिज दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच...

स्पोर्ट्स