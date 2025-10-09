वाघिणीचं आपल्याच मुलीसोबतची लढाई कधी पाहिलीय का? रणथंभोरमध्ये कॅमेऱ्यात कैद झाला दुर्मिळ क्षण

Ranthambore Tiger Fight Viral Video: रणथंभोर येथील पर्यटकांना मंगळवारी एक दुर्मिळ आणि वन्यजीवांच्या तीव्र संघर्षाचा एक दुर्मिळ क्षण पाहण्याची संधी मिळाली. प्रसिद्ध वाघिणी रिद्धीचा (T-124) तिचीच मुलगी मिराशी अभयारण्याच्या झोन 3 मधील प्रदेशावरून संघर्ष झाला. जंगल सफारी दरम्यान वाघांचं हे कृत्य पाहण्यास मिळणं तसं दुर्मिळ आहे.
सकाळच्या सफारी दरम्यान, आई आणि मुलगी वाघिणी पहिल्यांदा एकमेकांजवळ दिसल्या. यानंतर काही काळाच मिराने रिद्धीला तिच्या प्रदेशावर दावा करण्याच्या प्रयत्नात आव्हान दिलं. काही वेळातच याला हिंसक वळण मिळालं आणि त्यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. दोन्ही वाघांनी जोरजोरात गर्जना केली आणि त्यांचे आवाज जंगलात घुमले. हा संघर्ष थोडा वेळच सुरु होता, मात्र तीव्री होता. रिद्धीने अखेर ही लढाई जिंकली. मीराने हार मानली आणि ती पुन्हा जंगलात पळून गेली.
संघर्षादरम्यान रिद्धी आणि मीरा दोघींनाही दुखापत झाली. वन अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की ही एक प्रादेशिक लढाई होती. हा वन्यजीवांच्या वर्तनाचा एक नैसर्गिक भाग होता. विशेषतः जेव्हा बछडे मोठे होतात आणि स्वतःची जागा शोधू लागतात तेव्हा अशाप्रकारे संघर्ष होतो.
Mother Tiger & Daughter Fight Over Territory
This happened in Ranthambore National Park, India. pic.twitter.com/JmHuWUqi2z
— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) October 8, 2025
रिद्धीची तीन बछडे मोठे झाल्यानंतर त्यांच्या आईपासून वेगळे स्वतःचे प्रदेश स्थापन करू लागतात तेव्हा हे संघर्ष होतात. वन्यजीव तज्ज्ञांनुसार, जेव्हा एखादे बछडे स्वतःचे क्षेत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्याचे पहिले आव्हान सहसा आईला असते.
रणथंभोर नॅशनल पार्कच्या माहितीनुसार, रिद्धी वाघिणी ही प्रसिद्ध वाघिणी मचालीच्या पाचव्या पिढीतील आहे. ती वाघिणी अॅरोहेडची मुलगी आहे आणि तिच्या पणजीइतकीच बलवान आणि प्रभावी असल्याचं म्हटलं जातं. रिद्धीने आता तिच्या आईच्या परिसरात स्वतःचा प्रदेश बनवला आहे आणि ती झोन 3 आणि 4 मधील पदम तलाव, राज-बाग, मलिक तलाव आणि मांडूब परिसरात दिसू शकते.
हा प्रदेश रणथंभोरचे हृदय मानले जाते, जिथे प्रमुख वाघिणींचा वारसा मचालीपासून सुरू झाला, त्यानंतर तिची मुलगी सुंदरी, नंतर कृष्णा, अॅरोहेड आणि आता रिद्धी आहे.
यापूर्वी, अमा घाटी वनक्षेत्रातील रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यानात प्रदेशासाठी झालेल्या लढाईत सुमारे 3.5 वर्षांचा एक नर वाघ मृत्युमुखी पडला होता. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, टी-2309हा वाघ 6.5 वर्षांचा असलेल्या टी-120 (गणेश) या दुसऱ्या वाघाशी झालेल्या प्रादेशिक लढाईत मृत्युमुखी पडला होता.