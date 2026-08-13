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घर पाहण्यासाठी गेलेल्या दाम्पत्यावर पिटबुल अचानक हल्ला, 26 वेळा घेतला चावा; थरारक व्हिडीओ बघून तुम्हीही घाबराल

Pitbull Dog Attack: पंजाबच्या पटियाला जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका पिटबुल जातीच्या कुत्र्याने एका जोडप्यावर हल्ला करून त्यांना एकूण 26 वेळा चावा घेतला. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST
घर पाहण्यासाठी गेलेल्या दाम्पत्यावर पिटबुल अचानक हल्ला, 26 वेळा घेतला चावा; थरारक व्हिडीओ बघून तुम्हीही घाबराल
Image Credit: Screen Grab from Viral Video

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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