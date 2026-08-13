/घर पाहण्यासाठी गेलेल्या दाम्पत्यावर पिटबुल अचानक हल्ला, 26 वेळा घेतला चावा; थरारक व्हिडीओ बघून तुम्हीही घाबराल

Pitbull Dog Attack Video Viral: पंजाबमधील पटियाला जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घर पाहण्यासाठी गेलेल्या पती-पत्नीवर पिटबुल कुत्र्याने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली असून, कुत्र्याने दाम्पत्याला तब्बल 26 वेळा चावा घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेचा व्हिडीओही समोर आला आहे. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून तो व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पटियालाच्या घुम्मण नगर परिसरात हे दाम्पत्य घर पाहण्यासाठी गेले होते. प्रॉपर्टी डीलरसह ते संबंधित घराच्या गेटजवळ पोहोचले. गेट उघडताच आत असलेला पिटबुल अचानक बाहेर आला आणि त्याने थेट महिलेवर हल्ला केला. महिलेने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कुत्र्याने तिचा पाठलाग करत हल्ला सुरूच ठेवला. पत्नीला वाचवण्यासाठी पती पुढे आला असता पिटबुलने त्याच्यावरही झडप घातली.
घटनेचा व्हिडीओ समोर आला असून त्यामध्ये पिटबुल दाम्पत्यावर सातत्याने हल्ला करताना दिसत आहे. आसपासच्या लोकांनी कुत्र्याला दूर करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. काही जणांनी काठ्या आणि इतर वस्तूंच्या मदतीने कुत्र्याला हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बराच वेळ पिटबुलने दाम्पत्याला सोडले नाही. सुमारे 1 मिनिट 15 सेकंद हा हल्ला सुरू होता, असा दावा करण्यात येत आहे. या काळात कुत्र्याने दोघांना मिळून 26 वेळा चावा घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
हल्ल्यानंतर दोघांनाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पीडित पती अंकित सभरवाल यांनी सांगितले की, त्यांच्या संपूर्ण शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या असून त्यांना अनेक टाके पडले आहेत. त्यांच्या पत्नीच्या हात-पायांवर गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अंकित यांनी या घटनेप्रकरणी न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनुसार, दाम्पत्य प्रॉपर्टी डीलरसह घुम्मण नगरमधील एक कोठी पाहण्यासाठी गेले होते. डीलरने घराचे गेट उघडताच आतून पिटबुल धावत बाहेर आला आणि त्याने महिलेवर हल्ला केला. महिला खाली पडताच कुत्र्याने तिच्यावर हल्ला सुरूच ठेवला. पत्नीला वाचवण्यासाठी पतीने कुत्र्याला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पिटबुलने त्याच्यावरही हल्ला केला. घटना पाहून परिसरात गोंधळ उडाला. आसपासच्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत कुत्र्याला दाम्पत्यापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर बराच प्रयत्न केल्यानंतर पिटबुलला दोघांपासून दूर करण्यात यश आले. यानंतर जखमी पती-पत्नीला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले.
DISTURBING VISUALS— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 12, 2026
Husband and wife out house-hunting in Patiala mauled by a pit bull after it slipped out of the very property they had come to see in Ghuman Nagar
Even the owner and neighbours appeared helpless trying to stop the attack
They've suffered multiple bite… pic.twitter.com/4epQfJgs72
या घटनेचा व्हिडीओ सध्या समोर आला असून, अचानक झालेल्या पिटबुलच्या हल्ल्याची तीव्रता त्यातून दिसून येते.