Marathi News
  • अश्लील गाण्यावर मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीला उचलून घेत केलं आक्षेपार्ह कृत्य, शिक्षक काढत राहिले VIDEO

अश्लील गाण्यावर मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीला उचलून घेत केलं आक्षेपार्ह कृत्य, शिक्षक काढत राहिले VIDEO

Viral Video: शाळेतील कार्यक्रमात लावण्यात आलेल्या अश्लील गाण्यांवर विद्यार्थिनी डान्स करत असताना, मुख्याध्यापकही त्यात सहभागी झाले होते. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तपासाचे आदेश दिले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 10:13 AM IST
Viral Video: शाळा हे विद्यार्थ्यांना घडवणारं एक ठिकाण असतं, जिथे आई-वडिलांनंतर ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास असतो ते शिक्षक आपल्याला लाभतात. हेच शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा पाया रच असतात. भविष्य घडवणाऱ्या या शिक्षकांच्या हातून कधीच चुकीचं घडणार नाही असाही आपला विश्वास असतो. त्यामुळेच जेव्हा या विश्वासाला तडा जातो तेव्हा बसणारा धक्का किंवा वाटणारं आश्चर्यही तितकंच असतं. असाच काहीसा प्रकार झारखंडच्या गढवा जिल्ह्यात घडला आहे. 

येथील एका सरकारी शाळेत कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना निरोप देण्याच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम पार पडत होता. मात्र यावेळी विद्यार्थिनींसाठीच अश्लील गाणी लावण्यात आली होती. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत विद्यार्थिनी डीजेवर नाचताना दिसत आहेत. 

विद्यार्थी नाचताना मागे 'लूट ए राजा मुंहवा पर डाली के चदरिया लहरिया लूट ए राजा' सारखी गाणी वाजताना ऐकू येत आहेत. हा कार्यक्रम 1 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आला होता अशी माहिती आहे. 

अश्लील गाण्यांवर विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांचा डान्स

व्हिडीओत शाळेचे मुख्याध्यापकही विद्यार्थिनींसोबत डान्स करताना दिसत आहेत. काही शिक्षक हातात छडी घेऊन फिरताना आणि दुसऱ्या हातात मोबाईलने व्हिडीओ काढताना दिसतात. तर काही शिक्षक विद्यार्थिंनींना उचलून नाचत आहेत.

सोशल मीडियावर अर्ध्या डझनहून अधिक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांना नाराजी जाहीर केली आहे. शिक्षणाच्या मंदिरात अशा कार्यक्रमाचं आयोजन कसं काय केलं जाऊ शकतं? अशी विचारणा केली जात आहे. विद्यार्थिनींसाठी लावण्यात आलेली अश्लील गाणी, त्यावरील डान्स आणि शिक्षकांची उपस्थिती यावरुन संताप व्यक्त होत आहे. 

स्थानिकांचा दावा आहे की, निरोप समारंभात डीजेवर अश्लील गाणी वाजवण्यात आली आणि विद्यार्थिनींना त्यावर नाचण्यास सांगण्यात आले. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, हे प्रकरण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. शाळेत असा प्रकार घडणं चिंताजनक आहे असं लोक म्हणत आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला असून, जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करत आहेत.

मुख्याध्यापक देखील नाचले, शिक्षकांनी काढले व्हिडीओ

जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की व्हिडिओची चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सध्या, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे, ज्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सर्वांचे लक्ष आता तपास अहवाल आणि पुढील कारवाईकडे आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

