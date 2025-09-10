लिंबू चिरडायला गेली अन् 27 लाखांच्या नव्या कोऱ्या THAR सह पहिल्या माळ्यावरुन कोसळली; VIDEO व्हायरल

Thar Falls from First Floor: माणूस गरीब असो किंवा श्रीमंत, पण काही स्वप्नं ही प्रत्येकाने पाहिलेली असतात. जसं की आपलं हक्काचं घर आणि त्यासमोर एक छोटीशी गाडी असावी. यामधील एखादं स्वप्न जेव्हा पूर्ण होतं तेव्हा होणारा आनंदही अगणित असतो. पण दिल्लीत एका तरुणीचा हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. कारण कार घेतल्यानंतर पुढच्या क्षणाला ती रस्त्यावर उलटी आणि दुर्घटनाग्रस्त स्थितीत होती. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
दिल्लीमध्ये 29 वर्षीय मानी पवारने महिंद्रा थार विकत घेतल्यानंतर तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. पण गाडी रस्त्यावर नेण्याआधी तिने शोरुममध्ये प्रथेप्रमाणे गाडीची पूजा करण्याचं ठरवलं. यामध्ये गाडीच्या टायरखाली लिंबू चिरडण्याचाही समावेश होता. लिंबू चिरडत असताना तिने अॅक्सलेटर प्रमाणापेक्षा जास्त जोरात दाबला. यामुळे थार शोरुमच्या पहिल्या माळ्यावरुन थेट खाली कोसळली. दिल्लीमध्ये सोमवारी संध्याकाळी हा प्रकार घडला.
सोमवारी संध्याकाळी, मानी पवार दिल्लीतील निर्माण विहारमधील महिंद्रा शोरूममध्ये त्यांच्या 27 लाखांच्या नवीन थारची डिलिव्हरी घेण्यासाठी पोहोचली होती. शोरूममधून गाडी बाहेर काढण्यापूर्वी मानीने पूजा आणि विधी करण्याचे ठरवले. शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या थारच्या चाकासमोर एक लिंबू ठेवण्यात आला. मानी पवारने गाडी सुरु केली आणि लिंबू टायरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने चुकून अॅक्सिलरेटर जोरात दाबला.
कारमध्ये मानी पवार आणि शोरुममधील कर्मचारी विकास होता. अॅक्सलेटर दाबल्यानंतर काच फोडून कार दुकानातून बाहेर पडली आणि फुटपाथवर कोसळली. अपघातानंतरच्या व्हिडिओमध्ये कार शोरूमच्या खाली रस्त्यावर उलटलेली दिसत आहे.
#दिल्ली : लक्ष्मीनगर में एक लड़की महिंद्रा #शोरूम पहुंची #थार गाड़ी लेने, लड़की #ड्राइविंग सीट पर बैठी एक्सीलेटर पर रखा #गाड़ी पहली मंजिल का शीशा तोड़ते हुए सीधे नीचे गिरी।#Delhi #Mahindra #mahindrathar #attention#pmhardoi pic.twitter.com/ZHNUjYqyM4
अपघातात जखमी झालेली मानी पवार आणि शोरुम कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. प्राथमिक उपचारानंतर दोघांनाही घरी सोडण्यात आले.
"सोमवारी संध्याकाळी 6 वाजून 8 मिनिटांनी गाझियाबादमधील इंदिरापुरम येथील रहिवासी मानी पवार यांचा मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) निर्माण विहारमधील मलिक रुग्णालयातून प्राप्त झाला. चौकशीत असे आढळून आले की मानी आणि त्यांचे पती प्रदीप यांनी निर्माण विहार येथील महिंद्रा शोरूममधून थार रॉक्स कार खरेदी केली होती," असं पोलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धनिया यांनी सांगितलं.
पोलिसांनी या दुर्घटनेत कोणीही जखमी झालं नसून, कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.