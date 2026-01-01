Viral Video: 'माझ्या बॉयफ्रेंडला बाबू का बोललीस?,' रस्त्यावर दोन तरुणींचा तुफान राडा, एकमेकींचे केस ओढले

Viral Video: सोशल मीडियावर रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. यातील काही व्हिडीओ प्रेरणादायी तर काही मनोजरंनात्मक असतात. दरम्यान असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये दोन तरुणी रस्त्यावर एकमेकांचे केस ओढताना दिसत आहेत. कानपूरच्या यशोदा नगर बायपासवर हा सगळा प्रकार घडला. दोन तरुणींमध्ये प्रियकरावरून भांडण झालं.
बरं हे भांडण फक्त शब्दांपुरतं मर्यादित नव्हतं. तर केस ओढणे आणि बुक्की मारणे असे प्रकार सुरु होते. या भांडणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. एका मुलीने दुसऱ्या मुलीच्या कानाखाली मारली आणि म्हणाली, "तू माझ्या प्रियकराला भाऊ म्हणायचीस , आता त्याला 'बाबू' का म्हणतोस ते सांग".
कानपूरमधील व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ एक मिनिटाचा आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणारी मुलगी बर्रा परिसरातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. जवळजवळ एक मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये, ती तरुणी किमान 11 वेळा कानाखाली आणि दोनदा लाथ मारती. तसंच केस धरून रस्त्यावर ओढते. यादरम्यान दुसरी मुलगी मदतीसाठी याचना करत राहते, पण तरीही ती तिला मारहाण करत राहते.
आता या तरुणी रस्त्यावर अशा प्राण्यांप्रमाणे का भांडत आहेत असा प्रश्न साहजिकपणे तुम्हालाही पडला असेल. एका मुलावरुन हे सगळं भांडण सुरु होतं. तरुणीने दुसऱ्या मुलीला मारहाण करताना म्हटलं की, "तू त्याला भाऊ म्हणायचीस, मग आता तू त्याला बाबू का म्हणतेस?".
मारहाण करणाऱ्या मुलीचा आरोप आहे की, तिची मैत्रीण त्याच मुलाला प्रपोज करत होती ज्याच्यासोबत ती नात्यात होती. हे कळताच तिने प्रपोज करणाऱ्या मुलीला बेदम मारहाण केली.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याची दखल घेतली. पण आतापर्यंत पीडित मुलगी अद्याप समोर आलेली नाही, ना कोणीही अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस आता या मुलींची ओळख पटवत आहे. जर कोणी तक्रार केली, तर कायदेशीर कारवाई करु असं त्यांनी म्हटलं आहे.