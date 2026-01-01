English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Viral Video: 'माझ्या बॉयफ्रेंडला बाबू का बोललीस?,' रस्त्यावर दोन तरुणींचा तुफान राडा, एकमेकींचे केस ओढले

Viral Video: कानपूरमध्ये दोन तरुणींमध्ये हाणामारी होतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावेळी एक तरुणी दुसऱ्या तरुणीच्या कानाखाली मारत तिला विचारते की, 'तू माझ्या प्रियकराला आधी भैय्या म्हणायचीस आणि आता बाबू का बोलत आहेस?'  

शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 06:04 PM IST
Viral Video: सोशल मीडियावर रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. यातील काही व्हिडीओ प्रेरणादायी तर काही मनोजरंनात्मक असतात. दरम्यान असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये दोन तरुणी रस्त्यावर एकमेकांचे केस ओढताना दिसत आहेत. कानपूरच्या यशोदा नगर बायपासवर हा सगळा प्रकार घडला. दोन तरुणींमध्ये प्रियकरावरून भांडण झालं. 

बरं हे भांडण फक्त शब्दांपुरतं मर्यादित नव्हतं. तर केस ओढणे आणि बुक्की मारणे असे प्रकार सुरु होते. या भांडणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. एका मुलीने दुसऱ्या मुलीच्या कानाखाली मारली आणि म्हणाली, "तू माझ्या प्रियकराला भाऊ म्हणायचीस , आता त्याला 'बाबू' का म्हणतोस ते सांग".

सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

कानपूरमधील व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ एक मिनिटाचा आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणारी मुलगी बर्रा परिसरातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. जवळजवळ एक मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये, ती तरुणी किमान 11 वेळा कानाखाली आणि दोनदा लाथ मारती. तसंच केस धरून रस्त्यावर ओढते. यादरम्यान दुसरी मुलगी मदतीसाठी याचना करत राहते, पण तरीही ती तिला मारहाण करत राहते. 

आता या तरुणी रस्त्यावर अशा प्राण्यांप्रमाणे का भांडत आहेत असा प्रश्न साहजिकपणे तुम्हालाही पडला असेल. एका मुलावरुन हे सगळं भांडण सुरु होतं. तरुणीने दुसऱ्या मुलीला मारहाण करताना म्हटलं की, "तू त्याला भाऊ म्हणायचीस, मग आता तू त्याला बाबू का म्हणतेस?". 

मारहाण करणाऱ्या मुलीचा आरोप आहे की, तिची मैत्रीण त्याच मुलाला प्रपोज करत होती ज्याच्यासोबत ती नात्यात होती. हे कळताच तिने प्रपोज करणाऱ्या मुलीला बेदम मारहाण केली.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याची दखल घेतली. पण आतापर्यंत पीडित मुलगी अद्याप समोर आलेली नाही, ना कोणीही अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस आता या मुलींची ओळख पटवत आहे. जर कोणी तक्रार केली, तर कायदेशीर कारवाई करु असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

