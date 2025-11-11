Ambulance मधून स्ट्रेचरसकट बाहेर पडला रुग्ण, ड्रायव्हरला कळालही नाही; VIDEO पाहून उडेल थरकाप!

Ambulance Viral Video: एका वेगवान रुग्णवाहिकेतून रुग्ण स्ट्रेचरसह रस्त्यावर पडण्याची हृदयद्रावक घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झालीय.रुग्णवाहिका जीव वाचवण्यासाठी प्रसिद्ध असते, पण या प्रकरणात ते स्वतःच धोकादायक ठरले. व्हिडिओमध्ये दिसते की, रुग्णवाहिका महामार्गावर धावत असताना मागचा दरवाजा अचानक उघडतो आणि रुग्ण स्ट्रेचरसह बाहेर फेकला जातो. हे पाहून कोणालाही धक्का बसेल. कुठे घडला हा प्रकार? यावर सोशल मीडियात काय प्रतिक्रिया आल्या आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.
रुग्ण बाहेर फेकला गेल्यानंतरही चालकाला काहीच कळले नाही आणि तो वाहन चालवत राहिला. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते की, दरवाजा उघडून रुग्ण महामार्गाच्या मध्यभागी पडतो पण ड्रायव्हर अजिबात थांबत नाही. मागून येणाऱ्या कारमधील व्यक्तींनी ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात टिपली आहे. अशा निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात आला असता. सुदैवाने, मागून कोणतेही वाहन येत नव्हते, नाहीतर मोठी दुर्घटना घडली असती.
ही दुर्दैवी घटना तामिळनाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यातील कुन्नूर येथे घडली, जिथे रेल्वे क्रॉसिंगजवळ स्पीड ब्रेकर आहे.रुग्णवाहिका वेगात असताना दरवाजा उघडतो आणि रुग्ण रस्त्यावर पडतो. हे वाहन रुग्णाला रुग्णालयात नेण्यासाठी होते, पण सुरक्षेच्या मूलभूत नियमांचे पालन न झाल्याने हे घडले. CCTV फुटेजमध्येदेखील यातील दृश्य कैद झाली आहेत. अशा ठिकाणी वाहनचालकांना अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा जीवितहानी होऊ शकते.
हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आणि लाइक केलाय. व्हिडीओ पाहून नेटिझन्सना धक्का बसला असून त्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहे. एकाने म्हटले, "जबाबदार व्यक्ती झोपला की असे होते." दुसऱ्याने प्रश्न केला, "दरवाजा कसा उघडा राहिला?" तर तिसऱ्याने म्हटले, "हा निष्काळजीपणाचा कळस आहे! असे लोक कोण?" या प्रतिक्रियांनी वैद्यकीय सेवांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
तमिलनाडु के कून्नूर में दिल दहला देने वाला वाकया,
एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और मरीज़ स्ट्रेचर समेत सड़क पर गिर गया
लेकिन ड्राइवर को ज़रा भी खबर नहीं हुई, वो आगे बढ़ता रहा
ज़िंदगी बचाने वाली गाड़ी ही लापरवाही की मिसाल बन गई pic.twitter.com/QfFaD3GVAM
— Arzoo Alam (@ArzooAl34714966) November 10, 2025
या घटनेमुळे वैद्यकीय वाहनांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. जर मागून वाहन आले असते तर मोठा अपघात झाला असता. अधिकारी आता याची चौकशी करत असून, अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याची गरज आहे. छोट्या चुकांमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते, म्हणून प्रत्येकाने जबाबदार राहावे, याचे हे एक उदाहरण आहे.
उत्तर: ही घटना तामिळनाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यातील कुन्नूर येथे रेल्वे क्रॉसिंगजवळील स्पीड ब्रेकरवर घडली. रुग्णवाहिका वेगाने जात असताना मागचा दरवाजा अचानक उघडला आणि रुग्ण स्ट्रेचरसह रस्त्यावर पडला. हे वाहन रुग्णाला ओट्टुपट्टाराईहून कुन्नूर सरकारी लाली रुग्णालयात नेत जात होते, पण सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न झाल्याने हे घडले. CCTV मधूनही हे कैद झाले आहे.
उत्तर: रुग्ण स्ट्रेचरसह बाहेर पडल्यानंतरही ड्रायव्हरला काही कळले नाही आणि तो वाहन चालवत राहिला. मागून येणाऱ्या कारमधील व्यक्तींनी हे कॅमेर्यात टिपले. सुदैवाने, मागून कोणतेही वाहन येत नव्हते, अन्यथा मोठा अपघात झाला असता. प्रत्यक्षदर्शकांनी ट्रॅफिक थांबवला आणि रुग्णाला पुन्हा वाहनात बसवून रुग्णालयात पोहोचवले.
उत्तर: व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला असून, नेटिझन्सनी ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणावरून राग व्यक्त केला. एकाने "जबाबदार व्यक्ती झोपली की असे होते" म्हटले, तर दुसऱ्याने "दरवाजा कसा उघडा राहिला?" असा प्रश्न विचारला. वैद्यकीय सेवांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि कडक कारवाईची मागणी झाली. या घटनेमुळे वैद्यकीय वाहनांच्या सुरक्षेवर चिंता वाढली; अधिकारी चौकशी करत असून, कडक नियमांची गरज आहे.