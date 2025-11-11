English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ambulance मधून स्ट्रेचरसकट बाहेर पडला रुग्ण, ड्रायव्हरला कळालही नाही; VIDEO पाहून उडेल थरकाप!

Ambulance Viral Video: रुग्ण बाहेर फेकला गेल्यानंतरही चालकाला काहीच कळले नाही आणि तो वाहन चालवत राहिला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 11, 2025, 07:45 PM IST
रुग्णवाहीका व्हिडीओ

Ambulance Viral Video: एका वेगवान रुग्णवाहिकेतून रुग्ण स्ट्रेचरसह रस्त्यावर पडण्याची हृदयद्रावक घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झालीय.रुग्णवाहिका जीव वाचवण्यासाठी प्रसिद्ध असते, पण या प्रकरणात ते स्वतःच धोकादायक ठरले. व्हिडिओमध्ये दिसते की, रुग्णवाहिका महामार्गावर धावत असताना मागचा दरवाजा अचानक उघडतो आणि रुग्ण स्ट्रेचरसह बाहेर फेकला जातो. हे पाहून कोणालाही धक्का बसेल. कुठे घडला हा प्रकार? यावर सोशल मीडियात काय प्रतिक्रिया आल्या आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

ड्रायव्हरचा बेजबाबदारपणा

रुग्ण बाहेर फेकला गेल्यानंतरही चालकाला काहीच कळले नाही आणि तो वाहन चालवत राहिला. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते की, दरवाजा उघडून रुग्ण महामार्गाच्या मध्यभागी पडतो पण ड्रायव्हर अजिबात थांबत नाही. मागून येणाऱ्या कारमधील व्यक्तींनी ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात टिपली आहे. अशा निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात आला असता. सुदैवाने, मागून कोणतेही वाहन येत नव्हते, नाहीतर मोठी दुर्घटना घडली असती. 

कुठे घडली घटना?

ही दुर्दैवी घटना तामिळनाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यातील कुन्नूर येथे घडली, जिथे रेल्वे क्रॉसिंगजवळ स्पीड ब्रेकर आहे.रुग्णवाहिका वेगात असताना दरवाजा उघडतो आणि रुग्ण रस्त्यावर पडतो. हे वाहन रुग्णाला रुग्णालयात नेण्यासाठी होते, पण सुरक्षेच्या मूलभूत नियमांचे पालन न झाल्याने हे घडले.  CCTV फुटेजमध्येदेखील यातील दृश्य कैद झाली आहेत. अशा ठिकाणी वाहनचालकांना अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा जीवितहानी होऊ शकते.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आणि लाइक केलाय. व्हिडीओ पाहून नेटिझन्सना धक्का बसला असून त्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहे. एकाने म्हटले, "जबाबदार व्यक्ती झोपला की असे होते." दुसऱ्याने प्रश्न केला, "दरवाजा कसा उघडा राहिला?" तर तिसऱ्याने म्हटले, "हा निष्काळजीपणाचा कळस आहे! असे लोक कोण?" या प्रतिक्रियांनी वैद्यकीय सेवांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

सुरक्षेबाबत प्रश्न

या घटनेमुळे वैद्यकीय वाहनांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. जर मागून वाहन आले असते तर मोठा अपघात झाला असता. अधिकारी आता याची चौकशी करत असून, अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याची गरज आहे. छोट्या चुकांमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते, म्हणून प्रत्येकाने जबाबदार राहावे, याचे हे एक उदाहरण आहे.

FAQ 

१. ही दुर्दैवी घटना कुठे घडली आणि कशी?

उत्तर: ही घटना तामिळनाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यातील कुन्नूर येथे रेल्वे क्रॉसिंगजवळील स्पीड ब्रेकरवर घडली. रुग्णवाहिका वेगाने जात असताना मागचा दरवाजा अचानक उघडला आणि रुग्ण स्ट्रेचरसह रस्त्यावर पडला. हे वाहन रुग्णाला ओट्टुपट्टाराईहून कुन्नूर सरकारी लाली रुग्णालयात नेत जात होते, पण सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न झाल्याने हे घडले. CCTV मधूनही हे कैद झाले आहे.

२. ड्रायव्हरची भूमिका आणि सुदैव काय होते?

उत्तर: रुग्ण स्ट्रेचरसह बाहेर पडल्यानंतरही ड्रायव्हरला काही कळले नाही आणि तो वाहन चालवत राहिला. मागून येणाऱ्या कारमधील व्यक्तींनी हे कॅमेर्यात टिपले. सुदैवाने, मागून कोणतेही वाहन येत नव्हते, अन्यथा मोठा अपघात झाला असता. प्रत्यक्षदर्शकांनी ट्रॅफिक थांबवला आणि रुग्णाला पुन्हा वाहनात बसवून रुग्णालयात पोहोचवले.

३. सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया आणि संभाव्य धोके काय?

उत्तर: व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला असून, नेटिझन्सनी ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणावरून राग व्यक्त केला. एकाने "जबाबदार व्यक्ती झोपली की असे होते" म्हटले, तर दुसऱ्याने "दरवाजा कसा उघडा राहिला?" असा प्रश्न विचारला. वैद्यकीय सेवांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि कडक कारवाईची मागणी झाली. या घटनेमुळे वैद्यकीय वाहनांच्या सुरक्षेवर चिंता वाढली; अधिकारी चौकशी करत असून, कडक नियमांची गरज आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

