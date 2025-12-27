Viral Private Videos: MMS किंवा 'तसले' व्हिडीओ व्हायरल करताय? घरातून खेचत नेतील पोलीस, काय शिक्षा होईल माहितीये?

Legal Action for Viral MMS: भारतात गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर काही व्हिडीओ सातत्यानं व्हायरल होत आहेत. (Instagram) इन्स्टाग्राम, (Facebook) फेसबुक, (You Tube) युट्यूब या आणि अशा इतरही माध्यमांतून हे व्हिडीओ अनेकांच्याच Feedमध्ये येतात. स्पष्टच सांगावं तर MMS किंवा तत्सम प्रकारच्या अश्लील व्हिडीओ कंटेंट व्हायरल किंवा फॉरवर्ड केल्यास कायदेशीर कारवाईचीही तरतूद आहे.
एकाएकी हे व्हिडीओ प्रकरण आणि कायदेशीर कारवाई लक्ष वेधण्याचं कारण म्हणजे प्रचंड चर्चेत असणारी युट्यूबर पायल गेमिंगचा लीक झालेला व्हिडीओ. सोशल मीडियार एक MMS व्हिडीओ प्रचंड वेगानं व्हायरल झाला आणि त्याबाबत काही दावेसुद्धा करण्यात आले. काहींनी हा व्हिडीओ दुबईहून लीक झाला असंही म्हटलं. मात्र पायल गेमिंगच्या चाहत्यांनी मात्र सुरुवातीपासूनच हा व्हिडीओ AI डीपफेक असल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणाला फाटे फुटत गेले आणि अखेर खुद्द या पायल गेमिंगला समोर येऊन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्य उघड करावं लागलं.
पायलनं दिलेल्या माहितीनुसार हा व्हिडीओ चुकीचा असून, तो AI च्या मदतीनं तयार करण्यात आला आहे. शिवाय व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्या आणि तो पोस्ट करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचीसुद्धा तिनं मागणी केली. असे व्हिडीओ व्हायरल होण्याची ही पहिलीच वेळ नसून यापूर्वीही 19 मिनिटं 34 सेकंदांचा एक एमएमएस व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. ज्यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो अनेकांनी शेअर केला. मात्र यामध्ये ही मंडळी एक बाब मात्र विसरले की कोणत्याही प्रकारचा प्रायव्हेट MMS व्हिडीओ तत्सम व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही समाजमाध्यमावर शेअर करणं एक गुन्हा केला.
भारतीय न्यायसंहितेत महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या असून, त्यानुसार कोणाच्याही परवानगीशिवाय त्या व्यक्तीचा कोणताही फोटो किंवा व्हिडीओ लीक केल्यास ही कृती एका गंभीर गुन्ह्यामध्ये गणली जाते. न्यायसंहितेच्या कलम 73 अंतर्गत कोणत्याही महिलेचा खासगी व्हिडीओ किंवा तिचा फोटो काढून तो व्हायरल करणं कायदेशीर गुन्हा आहे.
वरील प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना किमान 1 ते कमाल 3 वर्षांची कैद किंवा दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. या शिक्षेनंतरही जर व्यक्तीच्या वागण्यात आणि कृतींमध्ये सुधारणा झाली नाही, आणि अशाच कृतीसाठी त्या व्यक्तीला पुन्हा पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यास त्या व्यक्तीला 3 ते 7 वर्षांची कैद होऊ शकते. सदर गुन्हे हे अजामीनपात्र असून, त्याबाबतची तक्रार असल्यास पोलीस कोणत्याही वॉरंटशिवायही आरोपीवर अटकेची कारवाई करू शकतात, ज्यांना सहजासहजी जामीन मिळत नाही.
अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या अनेक प्रकणांमध्ये ज्या व्यक्तींचे व्हिडीओ व्हायरल होतात, त्यांना पुढं प्रचंड मानसिक तणाव, नैराश्याचा सामना कराला लागतो. याशिवाय अवहेलनांसह समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो, काही मंडळी यातून आयुष्य संपवण्यापर्यंतची टोकाची पावलंही उचलतात. ज्यामुळं गांभीर्य लक्षात घेता अशा कृत्यांना गंभीर अपराधांच्या श्रेणीत गणलं जातं. ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास कायद्याच्या अख्तयारित राहून कठोर शिक्षाही केली जाते.