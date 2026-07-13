हनीमून सूटनंतर धावत्या ट्रेनमध्ये रुद्राभिषेक अन् धार्मिक विधी; Viral Video वर रेल्वे म्हणाली, '3 लाख रुपये...'

भारतीय रेल्वेच्या फर्स्ट एसीचा डबा जोडप्याच्या हनिमूनसाठी सजवण्यात आल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. याचा व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच आता चालत्या ट्रेनमध्ये पूजा सुरू असल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेमुळं पुन्हा नवा वाद उफाळून आला असला तरीही भारतीय रेल्वेने कोणतीही कारवाई केली नाहीये. तर या वर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
भारतीय रेल्वेच्या सलून कोचमधील हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होतोय. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ट्रेनमध्ये विधीवत रुद्राभिषेक आणि पूजा सुरू आहे. हा व्हिडिओ समोर येताच आता ट्रेनमध्ये धार्मिक कार्येदेखील करता येतात का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. तसंच, या सगळ्या प्रकारासाठी रेल्वेची परवानगी होती का? की हेदेखील नियमांचे उल्लंघन आहे का? असे सवाल सोशल मीडियावर उपस्थित होत होते.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि वाद वाढल्यानंतर रेल्वेकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, व्हायरल व्हिडिओ हा जनरल कोचमधील नसून सलून कोच आहे. प्रवाशांनी आयआरसीटीसीवरुन (IRCTC) 8 जुलै रोजी 3,08,580 रुपये अॅडव्हान्स पेमेंट करुन कमर्शिअल बुकिंग केले होते.
ट्रेन में नमाज़ पढ़ने पर भावनाएं आहत हो जाती हैं...— Sudhanshu Yadav (@SocialistSpirit) July 12, 2026
ट्रेन के केबिन में हनीमून का सरप्राइज देने पर संस्कृति खतरे में आ जाती है और TTE सस्पेंड हो जाता है...
लेकिन जब भारतीय रेलवे के एक वीआईपी सैलून कोच (Saloon Coach) के अंदर बकायदा पंडितों को बुलाकर, चलती ट्रेन में पूरा तामझाम… pic.twitter.com/7use0bmfde
सलून कारला 10 जुलै रोजी दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेसशी जोडण्यात आले होते. नागरिकांचा प्रवास त्यांची सुरक्षितता याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आली नव्हती. तसंच, या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही, असं पश्चिम रेल्वेने ट्विट करत म्हटलं आहे.
सलून कोच हा भारतीय रेल्वेमधील एक विशेष श्रेणी असलेला कोच आहे, जो रेल्वेचे नियम आणि शुल्कानुसार विशेष प्रसंगांसाठी आरक्षित केला जाऊ शकतो. हे डबे नियमित प्रवासी डब्यांपेक्षा वेगळे असतात आणि त्यात मर्यादित प्रवासी संख्या असते. विहित शुल्क भरून आणि रेल्वेची परवानगी मिळाल्यानंतरच त्यांचा वापर करता येतो. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, व्हायरल झालेला व्हिडिओ अशाच एका अधिकृतपणे आरक्षित केलेल्या सलून कोचचा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर सलून कोच तुम्ही एफटीआर (फुल टॅरिफ रेट) सेवेअंतर्गत वैयक्तिक वापरासाठी आरक्षित केला असेल. तर तुम्ही तुमच्या श्रद्धेनुसार धार्मिक विधीदेखील करु शकता. मात्र, त्यावेळी सार्वजनिक सुरक्षेला पहिले प्राधान्य दिले पाहिजे. धार्मिक विधीवेळी रेल्वे प्रवासात व्यत्यय येऊ नये, सहप्रवाशांना गैरसोय होऊ नये, किंवा आगीचा धोका किंवा ज्वलनशील पदार्थांचा वापर असे प्रकार घडू नये, याची काळजी प्रवाशांना घ्यायची असते.
- आयआरसीटीसी टुरिझमच्या माहितीनुसार, प्रत्येक सलूनमध्ये एक बेडरूम आणि अतिरिक्त प्रवाशांसाठी चार ते सहा अतिरिक्त बर्थ/बेड आहेत.
आरामदायक प्रवासासाठी एक एसी अटेंडंट आणि एक जनरल अटेंडंट उपलब्ध करून दिला जातो.
प्रवासादरम्यान ताजे अन्न शिजवण्यासाठी एक स्वयंपाकघर आहे. स्वयंपाकघरात सर्व आवश्यक भांडी, गरम पाण्यासाठी सिंक, रेफ्रिजरेटर आणि आरओ शुद्ध पाणी उपलब्ध आहे. आवश्यक असल्यास, आयआरसीटीसी अतिरिक्त शुल्क भरुन स्वयंपाकी आणि स्वयंपाकाचे साहित्य पुरवण्यात येते.