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हनीमून सूटनंतर धावत्या ट्रेनमध्ये रुद्राभिषेक अन् धार्मिक विधी; Viral Video वर रेल्वे म्हणाली, '3 लाख रुपये...'

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होतोय. या व्हिडिओ चालत्या ट्रेनमध्ये पुजाऱ्यांकडून रुद्राभिषेक करण्यात येत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वेने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:10 PM IST
हनीमून सूटनंतर धावत्या ट्रेनमध्ये रुद्राभिषेक अन् धार्मिक विधी; Viral Video वर रेल्वे म्हणाली, '3 लाख रुपये...'
Image Credit: viral video Rudrabhishek being performed on a moving train sparked debate what is Train Saloon Car

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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