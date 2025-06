पत्रकार परिषदेत शशी थरुर यांचा मुलगाच प्रश्न विचारायला उभा राहिला; थरुर म्हणाले, 'हे Allow नाही केलं पाहिजे, तो...'

Shashi Tharoor Son : इंग्रजी भाषेवर असणारं प्रभुत्वं, राजकीय वर्तुळातील ज्ञान आणि अनेक परराष्ट्र धोरणांची सखोल माहिती असणाऱ्या काँग्रेस नेते शशी थरुर यांचा मोठा चाहतावर्ग सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एक व्हिडीओ वारंवार पाहत आहे. प्रचंड व्हायरल झालेला आणि माध्यमांचंही लक्ष वेधणारा हा व्हिडीओ एका पत्रकार परिषदेतील असून, त्यामध्ये दिसणारा प्रसंग हा काहीसा अनपेक्षित आणि तितकाच लक्ष खिळवून ठेवणारा असाच आहे.

फक्त शशी थरुर नव्हे, तर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमुळं त्यांचा मुलगा ईशान थरुर हासुद्धा चर्चेचा विषय ठरत आहे. अमेरिकेत परराष्ट्र धोरणांसंदर्भातील आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान शशी थरुर उपस्थित माध्यम प्रतिनिधींसह प्रशोत्तराच्या सत्रात सहभागी झाले.

याच पत्रकार परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावरील काही मोठ्या संस्थांच्या प्रतिनीधींसह खुद्द थरुर यांचा मुलगा, ईशानसुद्धा उपस्थित होता. वॉशिंग्टन पोस्टचं प्रतिनिधीत्वं करत ईशाननं या पत्रकार परिषदेसाठी हजेरी लावली. किंबहुना नुसती हजेरीच लावली नाही, तर त्यांनी नाती बाजुला सारत कर्तव्याचा भाग म्हणून आपल्या वडिलांना काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रश्नही विचारले.

अमेरिकेत सध्या थरुर सर्वपक्षीय प्रतिनीधी मंडळाचं नेतृत्त्वं तरत असून, भारताचे हे प्रतिनिधी जागतिक स्तरावर जम्मू काश्मीरमधील दहशकतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या एकंदर भूमिकेसंदर्भातील माहिती देताना दिसत आहेत. यीाचसंदर्भातील एका पत्रकार परिषदेदरम्यान ईशाननं आपला प्रश्न थरुर यांच्यापुढं मांडला.

'माझी क्षमता आणि तुम्हाला भेटण्याच्या बहाण्यानं प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागतो', असं म्हणत प्रश्नाच्या सुरुवातीला ईशाननं सर्वांच्या नजरा वळवल्या आणि त्यावर मिश्कील हास्य करत उत्तर देताना, हे Allow नाही केलं पाहिजे... असंच थरुर म्हणाले. पुढे ईशाननं प्रश्नाकडे आपला रोख वळवला. 'पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे पुरावे कोणत्या देशानं भारताकडे मागितले का?' असा प्रश्न त्यानं विचारत यावर पाकिस्ताननं स्वत:ला नामनिराळ ठेवण्याचा दावाही पुढं केला. त्यावर ईशानच्या या प्रश्नाचं सर्वप्रथम थरुर यांनी कौतुक केलं.

VIDEO | Washington DC: Congress MP Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) responds to a question from Ishaan Tharoor, on Pakistan denying involvement in the Pahalgam terror attack. Here's what he said

"No one had any doubt. We were not asked for evidence, but the media has asked this… pic.twitter.com/D1yQAixxMu

— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2025