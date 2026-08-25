/कोणत्या मराठी भाषिकाला जेवण देऊ नका, भोजपुरी तरुणाचा संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल; पाहून येईल चीड!

रेल्वे कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थ आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून एका तरुणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये संबंधित तरुण भोजपुरी भाषेत बोलताना दिसत असून, मराठी भाषिक व्यक्तीला खाद्यपदार्थ देऊ नका आणि जेवण हवे असल्यास भोजपुरी बोलावी, अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचा दावा केला जात आहे. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून महाराष्ट्रातील स्थानिक भाषा, सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहकांचे अधिकार आणि परप्रांतीय-मराठी भाषिक वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, व्हिडिओचा संपूर्ण संदर्भ, तो नेमका कुठल्या रेल्वे कॅन्टीनमधील आहे आणि संबंधित व्यक्ती कोण आहे, याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे महत्त्वाचे आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण भोजपुरी भाषेत संवाद साधताना दिसत आहे. रेल्वे कॅन्टीनमध्ये खाद्यपदार्थ मिळवण्यासाठी भोजपुरी भाषेत बोलण्याची अट असल्याचा दावा या व्हिडिओत करण्यात आल्याचे दिसते. विशेषतः मराठी व्यक्तीला खाद्यपदार्थ देऊ नका, अशा आशयाचे वक्तव्य झाल्याने या प्रकारावर संताप व्यक्त केला जात आहे.
व्हिडिओमधील तरुणाने कथितपणे, ‘भोजपुरी बोला, त्यानंतरच जेवण मिळेल’, असे म्हटल्याचे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक सेवेशी संबंधित ठिकाणी ग्राहकाला कोणत्या भाषेत बोलावे याची सक्ती केली जाऊ शकते का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. भाषेच्या आधारावर ग्राहकांमध्ये भेदभाव होऊ नये, अशी भूमिका अनेकांकडून मांडली जात आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर आणि स्थानिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळण्याचा मुद्दा याआधीही अनेकदा चर्चेत आला आहे. दुकाने, हॉटेल्स, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी आस्थापनांमध्ये मराठीत व्यवहार करण्याचा अधिकार** यावरून वेळोवेळी वाद झाले आहेत. या नव्या व्हिडिओमुळे तोच प्रश्न पुन्हा सोशल मीडिया चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
रेल्वे कॅन्टीन ही प्रवाशांना खाद्यपदार्थ आणि पेय उपलब्ध करून देणारी सेवा आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी ग्राहकाला सेवा देताना भाषेच्या आधारावर अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप गंभीर मानला जाऊ शकतो. मात्र, व्हायरल व्हिडिओतील व्यक्ती अधिकृत कॅन्टीन कर्मचारी आहे का, कॅन्टीन कोणत्या ठिकाणी आहे आणि प्रत्यक्ष घटनेत नेमके काय घडले, याची अधिकृत माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी महाराष्ट्रात मराठी भाषेला योग्य सन्मान मिळायला हवा, अशी भूमिका घेतली आहे. तर काहींनी भाषेच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला सेवा नाकारणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ भाषेपुरता मर्यादित न राहता सार्वजनिक सेवेत समान वागणूक आणि सामाजिक सलोखा यांच्याशी जोडला जात आहे.सोशल मीडियावरील व्हिडिओ वेगाने पसरत असले तरी त्याचा संपूर्ण संदर्भ प्रत्येक वेळी उपलब्ध असेलच असे नाही. व्हिडिओ कधीचा आहे, कुठे शूट करण्यात आला, संभाषणाच्या आधी किंवा नंतर काय घडले आणि संबंधित तरुणाची भूमिका काय आहे, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकृत चौकशी किंवा संबंधित रेल्वे प्रशासनाची प्रतिक्रिया येण्यापूर्वी कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणे टाळणे योग्य ठरेल.
महाराष्ट्रात मराठी भाषेला असलेले महत्त्व निर्विवाद आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला भाषेच्या आधारावर भेदभाव न करता सेवा मिळणे हा मूलभूत मुद्दा आहे. रेल्वे कॅन्टीनमधील या कथित प्रकाराची सत्यता अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील कारवाईबाबत चित्र स्पष्ट होईल. दरम्यान, भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरून तणाव वाढण्याऐवजी संबंधित यंत्रणांनी तथ्य तपासून योग्य भूमिका घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.